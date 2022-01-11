2022 Ferrari Sürücü Akademisi pilotları belli oldu, Armstrong ile yollar ayrıldı

21 yaşındaki Armstrong, 2017 yılında Ferrari'nin genç sürücü programına katıldı ve son iki yılını FIA Formula 2'de yarışarak geçirdi.

Yeni Zelandalı sürücü gelecek yılki planlarını henüz açıklamasa da, Ferrari'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre artık İtalyan ekibin genç sürücü programının bir parçası olmayacak.

Yeni sezonda Juncos Racing ile IndyCar'da yer alacak Alfa Romeo'nun yedek pilotu Callum Ilott ise, FDA'nın kapsamının dışına çıktığı ve yeterince destek alamayacağı için akademiye bir yıl ara verecek.

2022'de Ferrari Sürücü Akademisi'nin önde gelen üyeleri Mick Schumacher ve Robert Shwartzman olacak.

Schumacher, geçen yıl Haas ile Formula 1'e girdi ve bu yıl hem Amerikalı ekipte yarışacak hem de 11 yarışta Ferrari'nin yedek pilotluğunu yapacak.

Shwartzman geçen yıl F2'de ikinci oldu ve bu yıl seriye dönmeyecek. Bunun yerine Ferrari akademisinde devam edip, test pilotluğu görevine odaklanacak.

2022 için FIA F3'te Prema ile yarışmaya devam edecek Arthur Leclerc, yeni sezonda sürücü akademisinde yer almaya devam edecek.

Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Ödülü'nün finalisti Oliver Bearman da daha önce açıklandığı üzere artık sürücü akademisinin bir parçası olacak. Genç İngiliz, yeni sezonda FIA F3'te Leclerc'le takım arkadaşı olacak.

Formula Regional'da yarışan Dino Beganoviç, Formula 4'te yarışan, James Wharton, Maya Weug ve Rafael Camara ise akademinin diğer üyeleri olacak

Laura Camps Torras, Weug'dan sonra FDA'ya katılan ikinci kadın sürücü oldu ve bu yıl bir F4 aracını test edip, kartingde mücadele edecek

Arthur Leclerc, Maya Weug, Callum Ilott, Marco Matassa, head of the Ferrari Driver Academy Fotoğraf: Ferrari