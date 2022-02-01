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Formula 1 Haberler

2022 Ferrari F1 aracının adı "F1-75" olacak!

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, Şef Editör

Scuderia Ferrari, 2022 Formula 1 aracının adının F1-75 olacağını açıkladı.

2022 Ferrari F1 aracının adı "F1-75" olacak!
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Bu yıl Formula 1'de tamamen yeni bir döneme giriliyor ve Ferrari, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni araçla ilgili büyük beklentiler içerisinde.

Takım, lansman tarihini 17 Şubat olarak açıklamış fakat yeni aracın adını duyurmamıştı. Bugün kısa bir açıklama yapan İtalyan ekip, yeni aracın adının F1-75 olacağını duyurdu.

İtalyan ekip, bu yıl 75. yıl dönümünü kutluyor ve bu açıdan 75'in içerisinde bulunduğu bir isim tercih edeceği tahmin ediliyordu. Bu kapsamda takım, yeni aracın adına Formula 1'in kısaltması olan F1'i ve şirketin bu yıl kutladığı 75. yıl dönümünü ifade eden 75'i ekledi.

Böylelikle yeni aracın adı Ferrari F1-75 olacak.

 

Başkan John Elkann, ”Formula 1, rekabet ve inovasyon ruhuyla beraber Her zaman Ferrari'nin temel parçalarından birisi oldu ve yol araçlarımızın teknolojik gelişimine yön verdi."

"Bu yıl, fabrikadan çıkan ilk yol aracımızın 75. yıldönümünü kutlarken, 2022 Formula 1 aracımıza Ferrari F1-75 adını vererek bu ruhu taçlandırıyoruz.” dedi.

Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in kullanacağı F1-75, 17 Şubat'ta yapılacak lansmanla tanıtılacak. Etkinlik TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Takım, yeni aracı ilk kez 22 Şubat'ta piste çıkarmayı planlıyor.

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