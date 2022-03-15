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Formula 1 ve motor sporlarını düzenli olarak takip eden taraftarlar, yarışların uzun zamandır S Sport ve yardımcı kanallarından yayınlandığını biliyorlar.

Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduran Saran Grubu, 2017'de S Sport kanalını kurmuş ve Formula 1 yarışlarını o kanal üzerinden yayınlamaya başlamıştı. S Sport kanalının birden fazla platformda yayın yapıyor olması, Formula 1 taraftarlarının sürekli dijital platform değiştirmesinin de önüne geçmiş oldu.

Geçmiş senelerde olduğu gibi 2022'de de F1 yarışları televizyonda S Sport'ta yayınlanacak ancak bu sefer bir fark olacak. Geçtiğimiz senelerde yarışlar S Sport ve yardımcı kanalı S Sport 2 üzerinden dönüşümlü olarak yayınlanırken, 2022'de Formula 1 yarışlarının televizyonda S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacağı açıklandı.

Formula 1 yarışlarının yayınlanacağı S Sport 2'yi D-Smart platformunda 79. kanal, TV+'da 78. kanal, Tivibu'da 74 kanal, Kablo TV'de 241. kanal ve Vodafone TV'de 12. kanalda izleyebilirsiniz.

S Sport'un daha önceden Digiturk ve BluTv'de de bulunuyordu ancak anlaşmalar sonlandırıldı. Bu, Digiturk ve BluTv kullanıcılarının 2022'de ilgili platformlar üzerinden F1 yarışlarını izleyemeyeceği manasına geliyor.

Formula 1 yarışlarını televizyondan değil de internetten takip edenler için de S Sport'un bir başka çözümü bulunuyor. S Sport Plus uygulaması sayesinde Formula 1 yarışlarını istediğiniz yerden, istediğiniz cihazınızla, istediğiniz saatte izleme şansına sahip oluyorsunuz. Televizyonda başka bir programla çakışma derdi olmadan, doğrudan istediğiniz etkinliği canlı ya da sonradan izleyebiliyorsunuz.

S Sport Plus'ın bir diğer avantajı ise tüm Formula 1 seanslarını (antrenman, sıralama, yarış) canlı olarak izleme şansınızın olması.

Cem Bölükbaşı'nın Formula 2 yarışları S Sport Plus'ta!

Bu sene Formula 1 kadar onun destek serisi olan Formula 2'yi de daha fazla takip edeceğiz. Türkiye'nin motor sporlarındaki gururu Cem Bölükbaşı, geçen sene tek koltuklu serilere geçiş yapmasının ardından bu sene Formula 1'in bir alt serisi olan Formula 2'de mücadele edecek.

Cem Bölükbaşı'nın mücadele ettiği Formula 2 serisinin tüm seanslarını (antrenman, sıralama, yarışlar) S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

S Sport Plus'a F12022 indirim koduyla bir senelik 149.99 TL'ye abone olabilirsiniz.