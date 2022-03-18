2022 F1 televizyon grafikleri ortaya çıktı

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Zemin etkili araçlarla yeni bir döneme başlayan Formula 1, benzer şekilde TV grafiklerinde de güncellemeye gitti.

Geçmiş senelere göre yayın ekranında daha fazla pist görüntüsüne yer verilecek. F1 logosu sol üste alınırken onun altına zaman bilgilerinin yer aldığı dikey bant eklendi.

Motorsport.com'a konuşan F1'in Yayın ve Medya Direktörü Dean Locke, "Biz grafik temelli bir sporuz. Yeni araçla birlikte grafiklerimizi de yenilemek için iyi bir zaman olduğunu düşündük."

"Normal döngümüze göre muhtemelen bir sene daha erken değişiklik yaptık. Ancak bu değişikliği yeni kurallar ve araçlarla yapmamızın iyi olacağını düşündük."

"Yeni bir görüntüye sahibiz. Daha öncekilere göre çok farklı bir konsept. Daha cesur, biraz daha taze, biraz daha genç. Dijitalden ve filmlerden çok fazla etkilenen bir tasarım." dedi.

2022 TV graphics, Pit stop example Photo by: FOM

Yeni grafiklerin görüntüsünün farklı olmasının dışında, yarışların daha iyi yansıtılmasını sağlayacaklar. Konuşulan konuları daha iyi ekrana yansıtacaklar ve pilotlar hakkında daha fazla bilgi verecekler.

Locke, “Ekrandaki çeşitli alanlara yeni grafikler eklendiğinde, sıfırdan başladığımız için biraz daha fazla bilgiye sahibiz."

“Artık oldukça akıllı bir grafik. Yarış hafta sonu boyunca bir noktada olduğunu göreceksiniz ve bu bölmede farklı şeyleri vurgulayabiliyoruz. Buna akıllı cam diyoruz."

"Yani iki sürücüyü vurgulamak istiyorsak, dikkati yorumcuların üzerine çekebiliriz ve bu, kırmızı bayraklar, güvenlik araçları, sanal güvenlik araçları ve bunun gibi unsurlar için de geçerli."

"Ayrıca takım telsiz grafikleri, daha fazla göz önünde olacak ve istediğimiz kısımları vurgulayacak." dedi.

2022 TV graphics, Full srceen grid example Photo by: FOM

F1, yarış esnasında gösterilen grafikler dışında yayın başında gösterilen grafikleri de yeniledi. Bu kapsamda yayın başlangıç videosu, grid pozisyonları videosu ve pit stop grafikleri de yenilendi.

Locke, F1'in sürekli olarak hem verilerden yararlanan muhafazakar taraftarlarını hem de daha sıradan hayranlarını en iyi nasıl memnun edebileceğini sürekli olarak değerlendirdiğini söyledi.

Locke, "Ekranda her yerde sadece rakamlar olamaz. Bu sayıları nasıl sunacağımızı düşünmek için çok fazla zaman harcıyoruz."

“Bunu anlayan yerleşik taraftarlarımız olduğunu biliyoruz. Ancak sporda daha sıradan ve daha yeni taraftarlarda var." dedi.

2022 TV graphics, Left hand side states Photo by: FOM