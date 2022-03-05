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2022 F1 takvimindeki boşluk için son aday Sepang

Malezya GP, Sochi'nin 2022 takvimindeki yerini almak için çekişen ülkelere katılmış durumda.

2022 F1 takvimindeki boşluk için son aday Sepang
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Formula 1, Rusya Grand Prix'sinin gerçekleşmesinin mümkün görünmediğini açıklamıştı.

Sonrasında FIA, Rusya Grand Prix'sinin iptalini resmen kabul etti. Ardından F1, Rusya'nın kontratının tamamen feshedildiğini duyurdu.

Şimdi takvimde 23-25 Eylül tarihleri arasında bir boşluk oluştu. Bu yarıştan bir hafta sonra Singapur, ondan bir hafta sonra da Japonya GP gerçekleştirilecek. Bu sebeple takvimdeki bu boşluğu doldurmak kolay değil.

Son dönemde bu tarihler için birden fazla yarış adı ortaya atıldı. Bunlardan ilki Portimao'ydu. Fakat Portekiz pisti, konum ve lojistik anlamında pek iyi bir seçim değil.

Ayrıca Katar'ın adı da son haftalarda iyice artmaya başladı. Fakat son günlerde yepyeni bir aday belirdi: Malezya GP.

Son olarak 2017 yılında F1'e ev sahipliği yapan Malezya, o günden bu yana takvimde yer almıyor.

 

Malezyalı Tarmarc Sports'un haberine göre yarış pistinin yönetimi, 2017'den beri F1'de yer almayan Sepang'ın takvime dönüşünü görüşmek üzere acil bir toplantı düzenledi.

Ayrıca pistin resmi Twitter hesabından bir dizi imalı tweet de atıldı. Tüm bunlar Sepang'ın takvime girme ihtimalini artırıyor.

Yarış için adı geçen bir başka ülke de Çin. Son iki senede F1'e ev sahipliği yapmayan Şanghay, 2023'te F1 takvimine dönecek. Fakat Rusya'nın takvimden ayrılmasıyla Çin'in de takvime bir yıl erken dönebileceği söyleniyor.

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