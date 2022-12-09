2022 F1 sezonunun en hızlı aracı hangisiydi, diğerleri liderden ne kadar yavaştı?
2022 Formula 1 sezonundaki en hızlı yarış aracı hangisiydi? Her yılın sonunda olduğu gibi, bu yılda F1 analistleri ve yorumcuları takımların yarış temposunun ortalamalarını alarak bir performans grafiği oluşturdular.
2022 F1 sezonunda en hızlı aracın kime ait olduğunu söylemek 2021'e kıyasla daha kolaydı. Eminim birçok kişi bu yazının başlığını okuduğunda, "Tabii ki RB18" demiştir ki başlıktaki sorunun doğru cevabı da bu.
Yine de diğer takımların -sezon genelinin ortalamasında- liderden ne kadar uzak kaldığını görmek, her zaman ilgi çekici oluyor.
Birçok F1 analisti ve yorumcusu, sezon sonunda takımların performans tablosunu oluşturabilmek için 22 yarışlık sezondaki yarış tempolarının ortalamasını alıyorlar. Yarışlar ve şampiyonluklar pazar günleri kazanıldığından, sıralama turlarının değil yarış temposunun ortalaması alınıyor.
Aşağıdaki tablo da yarış tempolarının ortalamaları alınarak oluşturuluyor. Bu tabloya bakıldığında en hızlı aracın RB18 olduğunu görüyoruz. Ferrari ile Mercedes 2 ve 3. sıraları alırken; Alpine geri kalanların en iyisi durumunda.
Son sıra ise pek de sürpriz olmayacak bir şekilde Williams'a gidiyor.
2022 F1 sezonu yarış temposu ortalamaları
*%1= 1 Saniye
1.) Red Bull (RB18): 0.00%. (En hızlı araç, referans noktası)
2.) Ferrari (F1-75): +0.19%.
3.) Mercedes (W13): +0.59%.
4.) Alpine (A522): +1.46%
5.) McLaren (MCL36): +1.56%
6.) Aston Martin (AMR22): +1.84%.
7.) Alpha Tauri (AT03:) +1.84%.
8.) Alfa Romeo (C42): +1.87%
9.) Haas (VF22): +2.06%
10.) Williams (FW44): +2.29%
George Russell, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, Lando Norris, McLaren MCL36, to the Sprint grid
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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