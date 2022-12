2022 F1 sezonunda en çok hangi pilot kazalar nedeniyle yarış dışı kaldı?

Sıralama turlarında en hızlı dereceyi kaydederek pole pozisyonuna uzanmak büyük bir sevinçle kutlansa da her zaman söylendiği gibi puanlar pazar günleri dağıtılıyor.

Sıralama turlarında hızlı bir aracınız olsa dahi pazar günleri yarışı temposunda ve stratejide zayıf kalırsanız, pole pozisyonlarının tek başına bir anlamı olmuyor.

Cumartesi günü gösterilen performans, pazar gününe taşınamadığı zaman neler yaşandığı bu yıl bir kez daha gördük. Ferrari, bu yıl en çok pole pozisyonunu alan takım olsa da pazar günleri farklı nedenlerden dolayı yarış galibiyetlerini elinden kaçırdı ve Red Bull, rahat bir şekilde şampiyonluğa ulaştı.

Pazar günleri güçlü sonuçlar alabilmek için, ilk olarak kaostan uzak durmanız ve aracı asfaltta tutarak damalı bayrağı görebilmeniz gerekiyor.

Peki bu yıl en temiz pazar günlerini kimler geçirdi?

Mekanik ve teknik sorunları bir kenara bırakarak sadece kazalara bakacak olursak, Max Verstappen ve Esteban Ocon "en temiz" pazar günlerini geride bırakmışlar.

Bu iki pilot da 2022'de kazalara karışsalar da herhangi bir kazanın sonucu olarak yolda kalmadılar.

Bu alandaki en kötü rekoru ise 3 pilot paylaşıyor: Carlos Sainz, Yuki Tsunoda ve Nicholas Latifi. Bu üç isim de bu sezon 4 kez kazalardan dolayı yarış dışı kaldılar.

3 büyük takımın pilotları arasında en çok kaza yaparak yarış dışı kalan isimin de Sainz olduğunu görüyoruz. Leclerc, Hamilton, Russell ve Perez sadece 1 kez kaza yaparak yarış dışı kalırken; Sainz 4 kez kazalar nedeniyle finiş çizgisini geçememiş.

0: Max Verstappen, Esteban Ocon

1 kez: Lewis Hamilton, George Russell, Sergio Perez, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Fernando Alonso, Lance Stroll, Mick Schumacher, Pierre Gasly

2 kez: Sebastian Vettel, Alexander Albon, Valtteri Bottas

3 kez: Gunayu Zhou, Kevin Magnussen

4 kez: Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes the beached car of Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Pazar günü kazalardan dolayı yarış dışı kalma konusunda takımların total istatistiklerine bakacak olursak, Red Bull ve Alpine yine olumlu anlamda zirvedeler.

Bu iki takım da sadece bir kez kazadan dolayı yarış dışı kaldılar. Bu alandaki en kötü rekor ise 6 kez kazalarla yarış dışı kalan Williams'a ait.

1 kez: Red Bull, Alpine

2 kez: Mercedes, McLaren

3 kez: Aston Martin

4 kez: Haas

5 kez: Ferrari, Alfa Romeo, AlphaTauri

6 kez: Williams

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, the rest of the field through the first corner

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images