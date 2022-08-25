2022 F1 sezonunda öne çıkan taban trendleri

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2022'de F1'e dönüş yapan zemin etkili araçların taban ve difüzör bölgelerinde çok farklı tasarımların mücadelesi söz konusu ve geçmişe göre bu bölümdeki öğrenme eğrisi oldukça dik.

Sidepodlar ile birlikte bu iki alan, yeni kurallarda takımlara en fazla özgürlüğü sunan kısımlar. Bu yüzden her takımın bu bölgelerde farklı çözümler uyguladığını görüyoruz.

Ancak zaman ilerledikçe, takımlar arasındaki farklılıklar eğer takımlar daha gelişmiş çözümler geliştirmeden önce mevcut düzenlemelerini daha güçlü hale getirmek için 'kısayollara' yönelirse yavaş yavaş ortadan kalkacak.

Bunların dışında takımların yeni parçalar getirdikleri ancak o parçaların simülatör ortamında gösterdiği performansı gerçek dünyada göstermemesi ya da bunları gerektirmeyen daha güçlü çözümler bulmaları nedeniyle onları hemen araçtan kaldırdıkları örnekler de gördük.

Bu konuda örnek olarak Red Bull'u gösterebiliriz. Red Bull, Britanya GP'de tabanın arka tekerleğin ön tarafına denk gelen bölümünde kenara Ferrari gibi bir kesik açmış ve oraya resimdeki uzantıyı eklemişti.

Bu çözüm Avusturya GP hafta sonunda da araca eklendi ancak Fransa GP hafta sonunda aracın üst kısmında yapılan güncellemelerin ardından bu kesiğe olan ihtiyaç ortadan kalktı ve takım bu çözümü taban bölümünden kaldırdı.

Red Bull, sezonun ilk bölümünde tabanın uç en dış kısmında iki çiti birleştiren tek takım olmuştu ancak bu durum Aston Martin'in genel Red Bull konseptini elden geçirip kendisine uyarlamasının ardından değişti. Red Bull, Fransa GP'de tek bir dış çit ve içeride üç dahili bölme çitinden oluşan daha klasik bir yaklaşıma geçiş yaptı.

Ferrari F1-75 floor development Photo by: Giorgio Piola

Diğer taraftan Ferrari'nin taban tasarımında ileri geri değişiklikler yaptığını gördük. İlk önce sezon öncesi testlerde herkesin dikkatini çeken L şeklindeki kenar kanat tasarımını içeren McLaren tarzı taban kullanıldı [1].

Ardından Red Bull'un RB18'in tabanında kullandığı ve sonradan Alpine'in de kullanmaya başladığı "buz pateni" çözümüne geçiş yapıldı.

Bu, kenar kanadının bu oldukça farklı bir şekilde yorumlanmasıyla, tabanın alt kısmına bağlanan kanadın sadece o bölgedeki hava akışının geçişini tanımlamasına yardımcı olmakla kalmıyor; aynı zamanda yükün zeminin o kısmının pist yüzeyine doğru dibe çökmesine neden olabileceğini düşündüğümüzde zeminin hareketini dikey olarak sınırlamaya da yardımcı oluyor.

Ferrari aynı zamanda hem Red Bull RB18 hem de McLaren MCL36'da görülen bel kemiği benzeri tasarımı kullandı [2]. Ferrari'nin rakiplerin her ikisi de üç çıkıntı yaklaşımını tercih ederken, Ferrari tek bir çıkıntıyı tercih etti.

Bu tasarımın difüzöre güç sağlamak için faydalı girdaplar oluşturması bekleniyor ancak o tasarım muhtemelen daha çok çeşitli sürüş yüksekliği koşullarında akış stabilitesini iyileştirmekle ilgili, çünkü çıkıntılar, araçların çeşitli zorluklara maruz kaldığı anlarda hava akışını ve basınç dağılımını yumuşatır.

Ferrari F1-75'in son versiyonunda tasarımcılar RB18'de görülen başka bir özelliği yineledikleri için bu çıkıntıları atarken zeminin orta alt gövdesinin ön kısmı, onun yanında dışa doğru uzanan çitlerle uyumlu çalışacak şekilde yenilendi [4].

Mercedes W13 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Bu arada, Mercedes'te de sezon başından bu yana tabanının üst kısmında takım aracın davranışını iyileştirmenin yollarını ararken çok fazla çalışma yapıldı.

Bu, yalnızca taban kenarına hakim olan aerodinamik parçalarda yapılan değişiklikleri değil, aynı zamanda tabanın çeşitli bölümlerinin sertliğini ve/veya esnekliğini de içeriyor.

Takım, sezon öncesi testlerde tabanın esnemesini azaltmak için tabanın arka kısmına metal destek kolunu ekleme konusunda hızlı davrandı ve FIA'nın, o parçanın sezon içerisinde de kullanılmasına izin verilen kural değişiklikleriyle rahatladı.

Dalgalı taban kenarı, Mercedes'te daha önce de gördüğümüz bir özellikti ancak takım bir süre sonra o çözümü terk ederek daha basit bir tasarıma geçiş yaptı.

Bunun ardından Mercedes, başlangıçta kurallarda izin verilen ve rakip araçların çoğunda yer alan bir tür kenar kanadı yerleştirme konusunda isteksiz göründü. Takım muhtemelen bunu yapmadan önce yaşadığı sıkıntıları çözmeye odaklandı.

Ancak performans iyileşmesinin ardından aşağıdaki resimde göreceğiniz üzere tırpan şeklinde bir kenar kanadı getirildi ve bununla birlikte tabanın hem ön hem de arka tarafının geometrisinde değişiklikler yapıldı.

Mercedes W13 new floor comparison Photo by: Giorgio Piola

2023 için kurallarda yapılan değişikliklerin hiç şüphesiz sezonun ikinci yarısındaki gelişim savaşı üzerinde de etkisi olacaktır. Takımlar, daha büyük gelişim seviyesi için gelecek seneki araçlarına odaklanacaktır.

Bu, gelecek sezonki kurallar için yapacakları araştırmaların bu sezon için sonuç vermeyeceği anlamına gelmiyor. Bunu yaparken takımlar, benzer mücadeleye farklı şekilde bakacaklar.

Takımlar genellikle bu koşullar altında sonraki sezona aktarılabilir bir performans bulurlar. Bu sayede 2022'nin sonraki aşamalarında daha fazla gelişim görebiliriz.