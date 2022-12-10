2022 F1 sezonunda hangi araç ne kadar gelişti veya geriledi? 

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Sezona hızlı bir araçla başlamak önemli olsa da sezon içerisinde gerekli seviyede gelişim sağlanamadığı sürece F1'de önlerde kalmak mümkün olmuyor.

Bu yıl da Ferrari, Haas ve Alfa Romeo gibi takımlar sezona hızlı başlasalar da sonrasında gelişim savaşında geride kaldıklarından rakipleriyle mücadele etmekte zorlandılar.

Her sezonun sonunda olduğu gibi bu sezonun sonunda da F1 analistleri ve yorumcuları tarafından hazırlanan performans tablolarına bakıldığında da hangi takımların ne kadar ilerlediği ya da gerilediği görülebiliyor.

Aşağıdaki tabloda takımların Macaristan'a kadar olan ortalama tempoları ve Belçika'dan sonraki ortalama tempoları karşılaştırılıyor. Böylelikle takımların 1. yarıdaki ve 2. yarıdaki tempoları kıyaslanıyor ve araçların, sezon ilerledikçe hangi yöne gittiğini görebiliyoruz.

Red Bull'un referans noktası olarak alındığı bu tabloya bakıldığında, sezonun ilk yarısında ufak bir farkla en hızlı yarış temposuna sahip olan Ferrari'nin, ikinci yarıda en hızlı araçtan yarım saniye kadar yavaş kaldığını görüyoruz. Alfa Romeo ve Haas'ın da ikinci yarıda gerilediğini söylemek mümkün.

Sezon ilerledikçe en büyük gelişimi Aston Martin sağlamış ki pist üstündeki performanslara bakıldığında da bu görülebiliyordu. Sezona en hızlı 9. araç olarak başlayan AMR22, sezonun son çeyreğinde Q3'e kalabilecek seviyeye dahi gelmişti.

Elbette Mercedes de ikinci yarıda hızlanan araçlar arasında.

Sezonun ilk yarısı - ikinci yarısı: Yarış temposu kıyaslaması

*Sezonun ilk yarı ortalaması> Sezonun ikinci yarı ortalaması

*Referans noktası sezon boyunca Red Bull'dur.

*Sadece yarış tempolarının ortalamaları alınmıştır.

*%1= 1 saniye

Ferrari: -0.05% > +0.55%

Mercedes: +0.66% > +0.48%

Alpine: +1.41% > +1.54%

McLaren: +1.56% > +1.57%

Alfa Romeo: +1.70% > +2.13%

Aston Martin: +2.00% > +1.53%

Haas: +1.88% > +2.34%

AlphaTauri: +1.80% > +1.89%

Williams: +2.34% > +2.20%