2022 F1 sezonunda 6 yarışta Sprint formatı planlanıyor!
Ekleyen: Jonathan Noble
Çeviren: Abdullah Çelik , Şef Editör
Motorsport.com, Formula 1'in 2022 sezonunda 6 yarışta Sprint formatını uygulamayı ve bu kapsamda takımlarla görüşmelerin başladığını öğrendi.
Bugün takım patronları ve F1 patronları arasında gerçekleşen geleneksel toplantıda, 2022 için planlanan Sprint formatı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Şu aşamada henüz resmi bir oylama yapılmadı ya da kesin ifadelerden kaçınıldı ancak yine de planlara dair birçok kilit nokta açığa çıktı.
Birçok takımdan aldığımız bilgiye göre F1, gelecek sene 6 yarış hafta sonunda Sprint formatını uygulamayı planlıyor.
2022'de Sprint formatı için planlanan yarışlar;
- Bahreyn Grand Prix – Sakhir
- Emilia Romagna Grand Prix – Imola
- Kanada Grand Prix – Montreal
- Avusturya Grand Prix – Red Bull Ring
- Hollanda Grand Prix – Zandvoort
- Brezilya Grand Prix – Interlagos
Devamı gelecek...
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2022 F1 sezonunda 6 yarışta Sprint formatı planlanıyor!
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