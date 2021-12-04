2022 F1 sezonunda 6 yarışta Sprint formatı planlanıyor!

Bugün takım patronları ve F1 patronları arasında gerçekleşen geleneksel toplantıda, 2022 için planlanan Sprint formatı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Şu aşamada henüz resmi bir oylama yapılmadı ya da kesin ifadelerden kaçınıldı ancak yine de planlara dair birçok kilit nokta açığa çıktı.

Birçok takımdan aldığımız bilgiye göre F1, gelecek sene 6 yarış hafta sonunda Sprint formatını uygulamayı planlıyor.

2022'de Sprint formatı için planlanan yarışlar;

Bahreyn Grand Prix – Sakhir

Emilia Romagna Grand Prix – Imola

Kanada Grand Prix – Montreal

Avusturya Grand Prix – Red Bull Ring

Hollanda Grand Prix – Zandvoort

Brezilya Grand Prix – Interlagos

Devamı gelecek...