2022 F1 kış testlerine 53 gün kaldı
2022 kış testlerinin başlamasına iki aydan ay bir süre kalmış durumda.
2021 Formula 1 sezonu 12 Aralık'taki Abu Dhabi GP ile beraber sona ermişti ancak sıkışık takvimde yeni sezon hızla yaklaşıyor.
Yeni sezonun ilk testi 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bugün itibariyle bu testin başlamasına sadece 53 gün kaldı.
Geçen yıl kış testleri rekor derecede azdı ve sadece üç gün üzerinden gerçekleşmişti. Fakat 2022'de yeni düzenlemelere geçiş yapılacak ve bundan ötürü de takımlara daha fazla test imkanı verilmiş durumda.
Bu yılki kış testleri altı gün sürecek. İlk test 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da, ikinci test ise 11-13 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak.
Böylelikle takımlar altı günlük test imkanına sahip olacaklar.
Yıllara göre kış testleri ve sezon başlangıçları:
|Sezon
|Test başlangıcı
|Test süresi
|Sezonun başlangıcı
|2022
|23 Şubat
|6 gün
|20 Mart
|2021
|2 Mart
|3 gün
|21 Mart
|2020
|19 şubat
|6 gün
|5 Temmuz
|2019
|18 Şubat
|8 gün
|17 Mart
|2018
|26 şubat
|8 gün
|25 Mart
|2017
|27 Şubat
|8 gün
|26 Mart
|2016
|22 Şubat
|8 gün
|20 Mart
|2015
|1 Şubat
|12 gün
|15 Mart
|2014
|28 Ocak
|12 gün
|16 Mart
|2013
|5 Şubat
|12 gün
|17 Mart
|2012
|7 şubat
|12 gün
|18 Mart
|2011
|1 Şubat
|17 gün
|27 Mart
|2010
|1 Şubat
|15 gün
|14 Mart
Barselona yarış pistinin sahipleri, testlere bazı taraftarların alınmasını ümit ediyorlar fakat şimdilik herhangi bir bilet satışı yok.
Test yerleri:
|Sezon
|Kış testlerinin yeri
|2022
|Barselona, Bahreyn
|2021
|Bahreyn
|2020
|Barselona
|2019
|Barselona
|2018
|Barselona
|2017
|Barselona
|2016
|Barselona
|2015
|Jerez, Barselona
|2014
|Jerez, Bahreyn
|2013
|Jerez, Barselona
|2012
|Jerez, Barselona
|2011
|Valencia, Jerez, Barselona
|2010
|Valencia, Jerez, Barselona
2022 Formula 1 test tarihleri:
|Tarih
|Pist
|23 - 25 Şubat
|
Barselona
|11 - 13 Mart
|Bahreyn