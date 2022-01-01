2022 F1 kış testlerine 53 gün kaldı

2021 Formula 1 sezonu 12 Aralık'taki Abu Dhabi GP ile beraber sona ermişti ancak sıkışık takvimde yeni sezon hızla yaklaşıyor.

Yeni sezonun ilk testi 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bugün itibariyle bu testin başlamasına sadece 53 gün kaldı.

Geçen yıl kış testleri rekor derecede azdı ve sadece üç gün üzerinden gerçekleşmişti. Fakat 2022'de yeni düzenlemelere geçiş yapılacak ve bundan ötürü de takımlara daha fazla test imkanı verilmiş durumda.

Bu yılki kış testleri altı gün sürecek. İlk test 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da, ikinci test ise 11-13 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak.

Böylelikle takımlar altı günlük test imkanına sahip olacaklar.

Yıllara göre kış testleri ve sezon başlangıçları: Sezon Test başlangıcı Test süresi Sezonun başlangıcı 2022 23 Şubat 6 gün 20 Mart 2021 2 Mart 3 gün 21 Mart 2020 19 şubat 6 gün 5 Temmuz 2019 18 Şubat 8 gün 17 Mart 2018 26 şubat 8 gün 25 Mart 2017 27 Şubat 8 gün 26 Mart 2016 22 Şubat 8 gün 20 Mart 2015 1 Şubat 12 gün 15 Mart 2014 28 Ocak 12 gün 16 Mart 2013 5 Şubat 12 gün 17 Mart 2012 7 şubat 12 gün 18 Mart 2011 1 Şubat 17 gün 27 Mart 2010 1 Şubat 15 gün 14 Mart Barselona yarış pistinin sahipleri, testlere bazı taraftarların alınmasını ümit ediyorlar fakat şimdilik herhangi bir bilet satışı yok. Test yerleri: Sezon Kış testlerinin yeri 2022 Barselona, ​​​​ Bahreyn 2021 Bahreyn 2020 Barselona 2019 Barselona 2018 Barselona 2017 Barselona 2016 Barselona 2015 Jerez, Barselona 2014 Jerez, Bahreyn 2013 Jerez, Barselona 2012 Jerez, Barselona 2011 Valencia, Jerez, Barselona 2010 Valencia, Jerez, Barselona 2022 Formula 1 test tarihleri: Tarih Pist 23 - 25 Şubat Barselona 11 - 13 Mart Bahreyn