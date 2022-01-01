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Formula 1 Haberler

2022 F1 kış testlerine 53 gün kaldı

Ekleyen:
, Şef Editör

2022 kış testlerinin başlamasına iki aydan ay bir süre kalmış durumda.

2022 F1 kış testlerine 53 gün kaldı

2021 Formula 1 sezonu 12 Aralık'taki Abu Dhabi GP ile beraber sona ermişti ancak sıkışık takvimde yeni sezon hızla yaklaşıyor.

Yeni sezonun ilk testi 23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bugün itibariyle bu testin başlamasına sadece 53 gün kaldı.

Geçen yıl kış testleri rekor derecede azdı ve sadece üç gün üzerinden gerçekleşmişti. Fakat 2022'de yeni düzenlemelere geçiş yapılacak ve bundan ötürü de takımlara daha fazla test imkanı verilmiş durumda.

Bu yılki kış testleri altı gün sürecek. İlk test 23-25 Şubat tarihleri arasında Barselona'da, ikinci test ise 11-13 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de yapılacak.

Böylelikle takımlar altı günlük test imkanına sahip olacaklar.

Yıllara göre kış testleri ve sezon başlangıçları:

Sezon Test başlangıcı Test süresi Sezonun başlangıcı
2022 23 Şubat 6 gün 20 Mart
2021 2 Mart 3 gün 21 Mart
2020 19 şubat 6 gün 5 Temmuz
2019 18 Şubat 8 gün 17 Mart
2018 26 şubat 8 gün 25 Mart
2017 27 Şubat 8 gün 26 Mart
2016 22 Şubat 8 gün 20 Mart
2015 1 Şubat 12 gün 15 Mart
2014 28 Ocak 12 gün 16 Mart
2013 5 Şubat 12 gün 17 Mart
2012 7 şubat 12 gün 18 Mart
2011 1 Şubat 17 gün 27 Mart
2010 1 Şubat 15 gün 14 Mart

Barselona yarış pistinin sahipleri, testlere bazı taraftarların alınmasını ümit ediyorlar fakat şimdilik herhangi bir bilet satışı yok.

Test yerleri:

Sezon Kış testlerinin yeri
2022 ispanya  Barselona, ​​​​Bahreyn  Bahreyn
2021 Bahreyn  Bahreyn
2020 ispanya  Barselona
2019 ispanya  Barselona
2018 ispanya  Barselona
2017 ispanya  Barselona
2016 ispanya  Barselona
2015 ispanya  Jerez, ispanya  Barselona
2014 ispanya  Jerez, Bahreyn  Bahreyn
2013 ispanya  Jerez, ispanya  Barselona
2012 ispanya  Jerez, ispanya  Barselona
2011 ispanya  Valencia, ispanya  Jerez, ispanya  Barselona
2010 ispanya  Valencia, ispanya  Jerez, ispanya  Barselona

2022 Formula 1 test tarihleri:

Tarih Pist
23 - 25 Şubat

ispanya  Barselona
11 - 13 Mart Bahreyn  Bahreyn
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