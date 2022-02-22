2022 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?

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2022 araçlarının tanıtılmasıyla ve shakedown'ların başlamasıyla birlikte, 2022 sezonu için duyulan heyecan da artmaya başladı.

Orijinal olarak 2021 sezonu için planlanan büyük kural değişimi, COVID-19 pandemisinden dolayı 2022'ye ertelenmişti.

2022 regülasyonlarını tamamlamak için 4 yıllık bir çalışma ortaya koyuldu ve rüzgar tünelleri ile CFD simülasyonlarından gelen verilerle birlikte araç konsepti üzerindeki muhtemel hatalar daha araçlar ateşlenmeden yok edildi.

2022 regülasyonları, 30 Nisan 2021'den itibaren kağıda geçirildi ve 169 sayfalık belge tamamlandı. 2022 aracının ilk gerçek modeli, 2021 Britanya Grand Prix'si öncesinde tanıtıldı.

Üzerinde uzun yıllardır çalışılan yeni kurallardan beklentiler büyük. 2022 araçlarının temel amaçları, üretilen kirli havayı azaltarak araç takibini ve yarışmayı kolaylaştırmak. Ayrıca gridin daha yakın olmasını sağlamak.

Takımlar, taban etkisinin geri döneceği yeni araçlarını çekim günlerinde piste çıkardılar ve takımların farklı tasarımlar, felsefeler denediklerini gördük.

Araçlar, çekim günlerinde piste çıksalar da performans anlamında henüz gerçek bir fikre sahip değiliz.

Çekim günlerinde takımlar, o yılki aracı piste çıkarıp 100 kilometre boyunca sürüş yapabiliyorlar. Araçlarda Pirelli'nin gösteri lastikleri oluyor ve herhangi bir parça test edilemiyor. Kısacası böyle testlerde performans çalışması olmuyor.

Bundan dolayı kış testleri, 2022 araçlarının gerçek performansı hakkında bir fikir sahibi olunabilecek ilk seanslar olacaklar.

Alex Albon, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

2022 F1 kış testleri ne zaman gerçekleştirilecek?

Barselona testleri: 23-25 Şubat 2022

Bahreyn testleri: 10-12 Mart 2022

Motorsport.com Türkiye, iki test için de canlı anlatım açacak. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebileceksiniz.

2022 F1 sezon öncesi testleri, 2 farklı pistte 3 günlük testlerle gerçekleştirilecek. Hem lojistik nedenlerden hem de takımların teknik isteklerinden dolayı 2 farklı pistte testler gerçekleştirilecek.

Böylelikle sezonun ilk yarışı öncesinde takımların 6 gün boyunca test yapma şansı olacak.

Bu 6 günün ilk 3'ü Circuit de Barcelona'da gerçekleştirilecek. Barselona, yıllar boyunca sezon öncesi testleri için tercih edilen bir pistti ve COVID-19 pandemisi öncesinde F1, sezon öncesi testlerini burada gerçekleştiriyordu.

Barselona'nın sezon öncesi testleri için seçilmesinin birçok nedeni var. Pistin yapısı araçların şasisini, aerodinamisini ve güç ünitesini test etmek için oldukça ideal.

Pistte hızlı, orta ve yavaş virajlar bulunmasının yanı sıra uzun bir düzlük de yer alıyor. Böylelikle aracın çoğu alanı test edilebiliyor.

Barselona pistinin bir diğer avantajı ise Avrupa'da yer alması ve tüm takımların merkezlerine yakın olması. Bu, takımlara ve F1'e lojistik bir avantaj sağlıyor.

Takımlar, araçlarında test etmek istedikleri yeni parçaları fabrikalarından piste yollayabiliyorlar ya da bazı parçaları pistten fabrikalarına geri yollamak istiyorlar. Bu tarz durumlarda, Barselona'nın konumu sayesinde bu süreç hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.

Ayrıca, Barselona'daki hava durumu yılın bu döneminde Avrupa'daki diğer pistlere kıyasla kısmen daha iyi oluyor. Hava soğuk olsa da genellikle güneş kendini gösteriyor.

Ancak elbette Şubat ayında olduğumuzdan her zaman güneş göremeyebiliyoruz.

2018 sezon öncesi testlerinde Barselona'ya kar yağmıştı Fotoğraf: Sutton Images

23-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Barselona testlerinin ardından, takımlar Bahreyn'de de 3 günlük bir test gerçekleştirecekler.

Takımlar, Barselona'da elde ettikleri verileri Bahreyn'de elde ettikleriyle karşılaştırma şansı bulacaklar. Ayrıca, sezonun ilk yarışı da Bahreyn'de gerçekleştirilecek. Böylelikle testlerin ardından başka bir ülkeye uçmak gerekmeyecek ve lojistik bir avantaj sağlanmış olacak.

Testlerde ne oluyor?

Takımlar, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yeni araçlarını test ederek yeni sezona hazırlanıyorlar.

Takımlar diledikleri parçaları ve araç ayarlarını, istedikleri programları ve planları uygulayarak test edebiliyor veriler topluyorlar.

Pirelli, testler için her takıma eşit sayıda lastik veriyor. Lastik sayısı genellikle takımların istedikleri kadar sürüş yapmasına izin verecek kadar fazla oluyor.

Sabah saatlerinde pit yolunun açılmasıyla birlikte, takımlar istedikleri kadar tur atabiliyorlar. Belli bir tur sınırlaması bulunmuyor.

Bir test günü iki bölüme ayrılıyor: Sabah bölümü ve öğleden sonra bölümü. Takımlar ilk olarak sabah bölümünü gerçekleştiriyorlar ve sonrasında öğlen yemeği için ara veriliyor. Bu aranın ardından günün 2. bölümü başlıyor.

Takımlar, testte 1 araç kullanabiliyorlar. Dolayısıyla takımın pilotları bir aracı paylaşıyorlar.

Takımlar, kendi test programlarını planlıyorlar ve her sürüşte ne üzerine çalışacakları hakkında plan yapıyorlar.

Bazen araç ayarı, bazen lastik kullanımı, bazen yakıt kullanımı üzerine sürüşler yapılıyor; kimi zaman yarış temposuna odaklanılıyor, kimi zaman ise tek tur temposu üzerinde çalışma yapılıyor.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mercedes AMG

Testleri izleyebilecek miyiz?

Motorsport.com Türkiye olarak, iki test için de canlı anlatım yapacağız. Testleri sitemizin canlı anlatımlarından takip edebilirsiniz.

F1, Barselona testlerini yayınlanmama kararını almıştı. Barselona'daki etkinlik F1TV'den yayınlamayacak. Bunun yanı sıra bu etkinliğe basın da katılamayacak. Ayrıca tribünlere de seyirci alınmayacak.

Yani tam olarak bir gizlilik sağlanmaya çalışılacak. F1'in neden böyle bir karar aldığını önceki yazımızda açıklamıştık.

Bahreyn'deki etkinlikte ise medya ile taraftarların erişiminde kısıtlamalar olmayacak ve Bahreyn'deki testler F1TV'den naklen yayınlanacak.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Testlerde gördüğümüz sonuçlara ne kadar güvenebiliriz?

Çoğu F1 taraftarının söylediği gibi, testlerde kaydedilen derecelere ve sonuçlara güven olmaz.

Testlerdeki sonuçlar, takımların rekabetçilik sıralamaları hakkında az çok bir fikir sahibi olmamız konusunda yardımcı olabilirler ancak elbette her şeyi göz önüne sermezler.

Neredeyse her takım, sezonun ilk sıralama turlarına kadar gerçek performanslarını saklamak isterler ve gerçek tempolarını göstermekten kaçınırlar.

Takımların yakıt seviyeleri ve motor modları hakkında bir bilgi sahibi olamadığımızdan, farklı takımların tur zamanlarını değerlendirmek her zaman doğru sonuçlar vermez.

Bazı takımlar daha az yakıtla ve daha yüksek motor moduyla sıralama turları simülasyonu yapabilir, bazıları ise dolu bir depoyla yarış simülasyonu yapabilir.

Bahsettiğimiz gibi testler, takımların veri toplayabilmeleri için mükemmel bir şans sunuyor ancak testlerin sunduğu başka bir fırsat daha var: Sponsor ve medya ilgisi toplamak.

Bazı takımlar, günün sonunda boş depoyla ve yüksek motor modlarıyla piste çıkarak, günün veya testlerin en hızlı turunu atıyor. Bunu yaparak da sezon öncesinde medya ve sponsor ilgisi çekmek istiyorlar.

Dolayısıyla testlerde alınan sonuçlara ve derecelere çok da güvenmemek gerek.

Aşağıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere, testlerde en hızlı takım olmak, şampiyon olacağınız anlamına gelmiyor.

Yıl Testlerdeki en hızlı takım Testlerdeki en hızlı takım sezonu nerede bitirdi? 2008 Toyota Beşinci sıra 2009 Williams Yedinci sıra 2010 McLaren İkinci sıra 2011 Mercedes Dördüncü sıra 2012 Lotus Dördüncü sıra 2013 Mercedes İkinci sıra 2014 Williams Üçüncü sıra 2015 Mercedes Birinci sıra 2016 Ferrari Üçüncü sıra 2017 Ferrari İkinci sıra 2018 Ferrari İkinci sıra 2019 Ferrari İkinci sıra

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari