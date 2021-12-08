2022 F1 katılımcı listesi açıklandı, Zhou'nun numarası belli oldu
FIA, çarşamba günü itibariyle 2022 Formula 1 sezonunun katılımcı listesini yayınladı.
FIA tarafından yayınlanan katılımcı listesinde herhangi bir sürpriz yoktu. Gelecek yıl gridde yer alacak 10 takım ve 20 pilot halihazırda zaten biliniyordu.
Listede sadece bazı dikkat çekici detaylar vardı. Bunlardan ilki, gelecek yıl Alfa Romeo ile yarışacak olan Guanyu Zhou'nun yarışacağı numaraydı.
Gelecek sezon F1'de yarışan ilk Çinli sürücüsü olacak Zhou, kariyerinin ilk F1 sezonu için 24 numarayı seçti. Bu numara en son 2012 yılında Timo Glock tarafından kullanılmıştı.
Bir diğer ayrıntı, sezon sonunda Philip Morris International ile olan sözleşmesi bitecek olan Ferrari'nin, markanın bir girişimi olan Mission Winnow adına sahip olmamasıydı.
Yayınlanan katılımcı listesinde, Ferrari'nin takım adı "Scuderia Ferrari" olarak yer aldı.
Honda'nın ayrılmasından sonra, Japon üreticinin motor projesini devralan Red Bull ve kardeş takım AlphaTauri, daha önce açıklandığı üzere motor tarafında "Red Bull Powertrains" markasını taşıyacak.
2022 F1 katılımcı listesi:
|No
|Sürücü
|Şirket
|Takım
|Şasi
|Motor
|77
|Valtteri Bottas
|Sauber Motorsport AG
|Alfa Romeo Racing ORLEN
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|Guanyu Zhou
|Sauber Motorsport AG
|Alfa Romeo Racing ORLEN
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31
|Esteban Ocon
|Alpine Racing Limited
|Alpine F1 Team
|Alpine
|Renault
|14
|Fernando Alonso
|Alpine Racing Limited
|Alpine F1 Team
|Alpine
|Renault
|18
|Lance Stroll
|AMR GP Limited
|Aston Martin Cognizant Formula One Team
|Aston Martin
|Mercedes
|5
|Sebastian Vettel
|AMR GP Limited
|Aston Martin Cognizant Formula One Team
|Aston Martin
|Mercedes
|9
|Nikita Mazepin
|Haas Formula LLC
|Uralkali Haas F1 Team
|Haas
|Ferrari
|47
|Mick Schumacher
|Haas Formula LLC
|Uralkali Haas F1 Team
|Haas
|Ferrari
|3
|Daniel Ricciardo
|McLaren Racing Limited
|McLaren F1 Team
|McLaren
|Mercedes
|4
|Lando Norris
|McLaren Racing Limited
|McLaren F1 Team
|McLaren
|Mercedes
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
|Mercedes
|Mercedes
|63
|George Russell
|Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
|Mercedes
|Mercedes
|33
|Max Verstappen
|Red Bull Racing Limited
|Red Bull Racing
|Red Bull Racing
|Red Bull Powertrains
|11
|Sergio Perez Mendoza
|Red Bull Racing Limited
|Red Bull Racing
|Red Bull Racing
|Red Bull Powertrains
|10
|Pierre Gasly
|Scuderia AlphaTauri
|Scuderia AlphaTauri
|AlphaTauri
|Red Bull Powertrains
|22
|Yuki Tsunoda
|Scuderia AlphaTauri
|Scuderia AlphaTauri
|AlphaTauri
|Red Bull Powertrains
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari Spa
|Scuderia Ferrari
|Ferrari
|Ferrari
|55
|Carlos Sainz
|Ferrari Spa
|Scuderia Ferrari
|Ferrari
|Ferrari
|6
|Nicholas Latifi
|Williams Grand Prix Engineering Limited
|Williams Racing
|Williams
|Mercedes
|23
|Alexander Albon
|Williams Grand Prix Engineering Limited
|Williams Racing
|Williams
|Mercedes