2022 F1 katılımcı listesi açıklandı, Zhou'nun numarası belli oldu

FIA tarafından yayınlanan katılımcı listesinde herhangi bir sürpriz yoktu. Gelecek yıl gridde yer alacak 10 takım ve 20 pilot halihazırda zaten biliniyordu.

Listede sadece bazı dikkat çekici detaylar vardı. Bunlardan ilki, gelecek yıl Alfa Romeo ile yarışacak olan Guanyu Zhou'nun yarışacağı numaraydı.

Gelecek sezon F1'de yarışan ilk Çinli sürücüsü olacak Zhou, kariyerinin ilk F1 sezonu için 24 numarayı seçti. Bu numara en son 2012 yılında Timo Glock tarafından kullanılmıştı.

Bir diğer ayrıntı, sezon sonunda Philip Morris International ile olan sözleşmesi bitecek olan Ferrari'nin, markanın bir girişimi olan Mission Winnow adına sahip olmamasıydı.

Yayınlanan katılımcı listesinde, Ferrari'nin takım adı "Scuderia Ferrari" olarak yer aldı.

Honda'nın ayrılmasından sonra, Japon üreticinin motor projesini devralan Red Bull ve kardeş takım AlphaTauri, daha önce açıklandığı üzere motor tarafında "Red Bull Powertrains" markasını taşıyacak.

2022 F1 katılımcı listesi:

No Sürücü Şirket Takım Şasi Motor 77 Valtteri Bottas Sauber Motorsport AG Alfa Romeo Racing ORLEN Alfa Romeo Ferrari 24 Guanyu Zhou Sauber Motorsport AG Alfa Romeo Racing ORLEN Alfa Romeo Ferrari 31 Esteban Ocon Alpine Racing Limited Alpine F1 Team Alpine Renault 14 Fernando Alonso Alpine Racing Limited Alpine F1 Team Alpine Renault 18 Lance Stroll AMR GP Limited Aston Martin Cognizant Formula One Team Aston Martin Mercedes 5 Sebastian Vettel AMR GP Limited Aston Martin Cognizant Formula One Team Aston Martin Mercedes 9 Nikita Mazepin Haas Formula LLC Uralkali Haas F1 Team Haas Ferrari 47 Mick Schumacher Haas Formula LLC Uralkali Haas F1 Team Haas Ferrari 3 Daniel Ricciardo McLaren Racing Limited McLaren F1 Team McLaren Mercedes 4 Lando Norris McLaren Racing Limited McLaren F1 Team McLaren Mercedes 44 Lewis Hamilton Mercedes-Benz Grand Prix Limited Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Mercedes Mercedes 63 George Russell Mercedes-Benz Grand Prix Limited Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Mercedes Mercedes 33 Max Verstappen Red Bull Racing Limited Red Bull Racing Red Bull Racing Red Bull Powertrains 11 Sergio Perez Mendoza Red Bull Racing Limited Red Bull Racing Red Bull Racing Red Bull Powertrains 10 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Scuderia AlphaTauri AlphaTauri Red Bull Powertrains 22 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Scuderia AlphaTauri AlphaTauri Red Bull Powertrains 16 Charles Leclerc Ferrari Spa Scuderia Ferrari Ferrari Ferrari 55 Carlos Sainz Ferrari Spa Scuderia Ferrari Ferrari Ferrari 6 Nicholas Latifi Williams Grand Prix Engineering Limited Williams Racing Williams Mercedes 23 Alexander Albon Williams Grand Prix Engineering Limited Williams Racing Williams Mercedes