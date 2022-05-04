2022 F1 güç savaşında, lastikler arasındaki denge büyük öneme sahip

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Yeni kurallarla henüz birkaç yarış geride kalırken takımlar da zemin etkili yeni araçlardan nasıl maksimumu alabileceğini keşfetmeye devam ediyorlar.

Şu ana kadar takımlar dalgalanma sorununu aşmak için çok fazla çalışma yaparken, bazı takımlar şimdiden performans açısından kilit noktaları anlamaya başladılar.

Ortaya çıkan şeylerden birisi, hem ön hem de arka akstaki lastikler arasında denge bulunamazsa, araçların aşırı hassas olduğu.

Red Bull ve Ferrari takımları, Avustralya ve Emilia Romagna GP'lerindeki performans farklılıklarının tamamen lastiklerden kaynaklandığını düşünüyorlar.

Melbourne'de Ferrari F1-75'ini mükemmel aralığa sokarken Red Bull zorlanmıştı. Red Bull denge bulamadığı için, arka lastikleri korumayı çalışırken ön tarafta sıkıntı yaşamış ve rakibinin gerisine düşmüştü.

Imola'da ise iki takım rolleri değiştirdi ve bu sefer Red Bull güçlü taraf olurken Ferrari lastiklerini idare etmeyi başaramadı.

Red Bull'un Motor Sporları Danışmanı Helmut Marko, "Ferrari'den hızlıydık. Lastikleri doğru aralığa getirdik ve araçta doğru dengeyi bulmak da dahil olmak üzere tüm uygulamalarımız Avustralya'dakinden çok daha iyiydi."

"Fark çok büyük değildi. Saf performans açısından sadece 0.2 sn civarında daha hızlıydık. Sadece lastikleri daha iyi yönettik. Melbourne'de bizim başımıza gelen şey, bu sefer Ferrari'nin başına geldi. Aracın dengesi nedeniyle bizden çok daha erken aşınma sorunu yaşadılar." dedi.

Williams'ın Araç Performans Bölümü Başkanı Dave Robson da yarışlar arasındaki performans farklılıklarının lastik sıcaklıklarında doğru noktayı bulup bulmamaya bağlı olacağını söyledi.

Robson, "Eğer aracın her iki aksında iyi aralıkta bir araca sahipseniz ve o aralıkta tutunabiliyorsanız, bu durumda çok fazla performans bulabilirsiniz."

"Artık hep kendi içimizde aynı konuşmayı yapıyoruz. 'Diğer tüm takımların bunu her zaman yapabileceğini mi düşünüyoruz yoksa diğer yönlerden bizden daha iyi olduklarını ve biz yapabildiğimizde, onlar yapamadıklarında fayda sağladığımızı mı düşünüyoruz?' Bunu bilmek gerçekten zor."

"Bu pistten piste değişiklik gösteriyor ve bunu başarmak her zaman kolay olmuyor çünkü iki aks arasındaki denge gerçekten çok önemli." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ferrari, Imola hafta sonunun ardından Avustralya'daki performansa neden sahip olmadıklarını anlamak için derin analiz yapmaları gerektiğini açıklamıştı.

Ancak Takım Patronu Mattia Binotto, Imola'daki hava şartlarının ve kuru zemindeki kısıtlı sürüşün kendilerine yardımcı olmadığını söylemişti.

Binotto, "Lastik yönetimi açısından, yeteri kadar güçlü olmadığımız bir yarış varsa o da sprint yarışıydı."

"Bunun nedeni, aracı ayarlamak için çok az zamanımızın olmasıydı. Sadece cuma günü bir seans vardı ve o da tamamen yağmur altında geçti. Bu yüzden pilotlarımız uzun sürüşlerde bile çok az veri toplayabildiler."

"Cumartesi sabah 2. antrenman seansı olduğu doğru ancak sprint yarışına kadar deneyim eksikliğimizin olduğu yönünde bir his vardı. Red Bull bu açıdan daha iyi iş çıkardı. Bu açıdan yaşananları kesinlikle analiz edeceğiz ve neden iyi iş çıkaramadığımızı anlamaya çalışacağız." demişti.

Lastikleri doğru aralığa getirme performans açısından kritik öneme sahipse, bu durumda 2022 F1 şampiyonluk mücadelesinde sezon boyunca bu tür performans değişiklikleri görebiliriz.

Diğer taraftan Red Bull bu hafta sonu yapılacak Miami GP'de Imola'daki performansına benzer bir performans sergileyemezse, bu durumda Red Bull'un Imola'daki performansının pek bir manası olmayabilir.

Marko bu konuya şöyle dikkat çekmişti: "Miami tamamen farklı bir pist ve oradaki asfalt hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sıcaklıklar da çok farklı olacak. Orada oyun gerçekten yeniden başlayacak."