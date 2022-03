2022 F1 araçlarının minimum ağırlığı 3 kg artırılacak

Yeni sezonda 18 inç lastiklere geçiş ve yeni güvenlik unsurları nedeniyle, araçların sürücü ile birlikte ağırlıkları 752'den 795 kilograma çıkartıldı.

Buna rağmen takımlar, bu limite inmekte zorlandılar.

Bununla birlikte, yeni araçların zemininin esnemeye ve hasar almaya eskisine kıyasla daha müsait olduğu ortaya çıktı.

Perşembe günü Bahreyn testinin ilk gününde konuşan Ross Brawn, takımların zorlu bir işle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Brawn, F1 TV'ye, "Bu araçlarda ağırlık sınırını karşılamanın oldukça zor olacağı ortada."

"Birkaç yıl önce Spa'daki F2'de yaşanan korkunç kazanın, Romain Grosjean'ın kazasının ve diğer birkaç olayın ardından çok fazla güvenlik unsuru eklendi. Bu nedenle ağırlık sınırı veya araçların ağırlığı artırıldı." dedi.

Takımlar, bütçe sınırlaması nedeniyle, ağırlık tasarruf programlarına bütçe ayırma zorunluluğunu azaltmak için sınırın artırılmasını talep ettiler.

Bazı takımlar daha yüksek rakamlar için baskı yapsalar da, sınıra yaklaşan takımları cezalandırmamak için 3 kg'lık bir artışta uzlaşıldı.

Bu değişikliğin şimdi FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Sanırım herkes sınırın üzerinde."

"Herkes diğerlerinin ne kadar sınırın üstünde olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bu yüzden böyle küçük bir adım atıldı."

"Bize göre, ağırlığı azaltmak da rekabetin bir parçası. Bunu farklı kılan ise bütçe sınırı. Ancak bu sınır herkes için aynı olduğu sürece ağırlık azaltılsa da azaltılmasa da bizim için sorun yok." dedi.

Ferrari patronu Mattia Binotto da 3 kilogram artış yapılmasının iyi bir anlaşma olduğunu söyledi.

İtalyan, "İlk olarak, bu araçların geçmiş yıla kıyasla çok daha ağır olduklarını unutmamalıyız."

Mechanics in the pit lane with the car of Charles Leclerc, Ferrari F1-75

