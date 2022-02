2022 F1 araçları, geçen seneye göre "çok daha korunaklı" olacak

Formula 1 2022’de yarışları daha da heyecanlandırmak ve daha yakın bir çekişmenin olması için yeni bir döneme giriyor. Önceki yıllarda takipte olan araç, öndeki aracı geçmek için yeterince yaklaşamıyordu.

2022 şasisi, yandan gelen çarpmalara ve yangına karşı daha fazla korumaya sahip olacak. Ancak bunun bir bedeli var. Gelecek sezonun araçları, yeni güvenlik önlemleri nedeniyle 43 kilogram daha ağır olacak.

Tombazis, güçlendirilmiş ve daha ağır bir tasarımla sonuçlanan bu değişiklikleri uygulamanın zor olduğunu açıklıyor.

Auto Motor und Sport’a konuşan Tombazis, "Araçlar 2020 ile 2021 arasında onay aldı."

“Sonuç olarak, belirli bileşenlerde büyük değişiklikler isteyemedik.”

“Yakıt sistemiyle ilgili birkaç ayrıntıya baktık ve sistemi daha sağlam hale getirmek için bireysel araç bazında küçük değişiklikler talep ettik.”

“Araştırmamız, son derece sert bir şasi yan tarafının ve daha fazla enerji emen bir burnun, bununla başa çıkmanın en verimli yolu olduğunu gösterdi. Her ikisinin de iyi bir dengeye ihtiyacı var.”

“Bu, daha kalın şasi duvarları ve bu yapıların daha iyi korunmasıyla sağlanıyor. Başka hiçbir bileşenin engel olmaması gerekiyor.”

“Yeni şasi, yanlarda eskisine göre iki kat daha güçlü olacak.” dedi.

Kafa ve Boyun Desteği (HANS) ve Halo'nun, Formula 1 yarışlarında yaralanmaları azaltan son derece önemli modern güvenlik yenilikleri olduğu kanıtlanmış bir gerçek. Ancak FIA, takımların baş etmesi gereken daha zorlu baskı testleri başlattı.

Takımların, aracın ne kadar hasara dayanabileceğini görmek için baskı testleri de dahil olmak üzere, yarışabilmek için bir dizi zorlu güvenlik testinden geçmesi gerekiyor.

Araçların ağırlığının 752'den 795 kilograma çıkmasıyla birlikte statik yük testlerinde de yüzde 15 civarında artış sağlandı.

Tombazis, "Emilmesi gereken enerji yaklaşık yüzde 80 artıyor."

“Gelecekte bu değerin nasıl artırılabileceğini araştırıyoruz.”

“Her şeyden önce bir sorunla mücadele ediyoruz bunu yaparken. Burun, uzunlamasına yönde enerji yayılımında çok güçlü olacak şekilde tasarlanmışsa, yandan aldığı bir darbede daha kolay kopabilir.”

“Bu yüzden burnu istediğimiz kadar güçlü yapamıyoruz. Aksi takdirde çok kolay kopabilir. Enerjinin burun kısmına yavaş yavaş verilmesi gerekiyor.”

“Tabii ki doğrudan bir darbe durumunda burun ve şasinin uyumlu bir şekilde tepki vermesi gerekiyor ki burun diğer araç ile temas etmesin. İkisi bir uyum içinde olmalı.”

“2022 için aldığımız önlemlerle her iki taraftaki korumayı yaklaşık iki kat artırıyoruz.” dedi.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Nose detail

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images