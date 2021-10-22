2022 F1 araçları, 2021'e kıyasla sadece yarım saniye daha yavaş olacak

2022 sezonu için planlanan yönetmeliklerin ilk yayınlanmasından sonra uzmanlar, yeni araçların mevcut araçlardan 4-5 saniye daha yavaş olacağını açıklamışlardı. Ancak kurallarda yapılan değişikliklerle beraber durum değişmişe benziyor. Tahminlere göre sezon başında araçlar, mevcut araçlara göre biraz daha yavaş olacak. Fakat sonbahara kadar bu kayıp yeniden kazanılacak.

Auto Motor und Sport'un özel haberine göre yeni araçların mevcut araçlara kıyasla sezon boyunca yarım saniye daha yavaş olması bekleniyor.

İddiaya göre bu, doğrudan yeni F1 araçlarının gelişim sürecinde yer alan Pat Symonds'ın tahmini.

Eskisinden farklı şekilde artık tahminler sadece teoriye dayalı değil. Symonds ve ekibi, aracı rüzgar tünelinde ve CFD simülasyonunda geliştirdiler. Bu kez büyük hedefe ulaşacaklarından emin olmak istediler. Yeni kuralların temel amacı, tur zamanı kazanmak değil, önceki aracın daha iyi takip edilebilmesini sağlamaktı. Bu nedenle takımların teknik şeflerinden çözümlerini paylaşmaları ve bir şeyler ters giderse, onları uyarmaları istendi.

Symonds bu konuda, "FIA, kuralların ruhuna uymadığına inandığı gelişmeyi yasaklayabilir." diye uyarıyor. Bir çözüm geç noktada yasaklanırsa o zaman durum "öldürücü" olabilir. Çünkü o takımın yeni bir çözüm bulması ve bunun için de ekstra bütçe oluşturması gerekecek.

FIA ve F1 yönetiminde çalışan mühendisler, bazı boşlukları çoktan doldurdular.

Symonds, "En büyük korkumuz, bir takımın aracın ön kısmında üretilen kirli havayı, aracın dışına yönlendirebilmesi. Bu da arkadan takip eden araç için sorunlara neden oluyor." dedi.

Symonds'a göre amaç, asla araçları yavaşlatmak değildi. Bu nedenle son tahminler, hız kaybının mevcut sezona göre çok da kötü olmayacağını ortaya koyuyor.

Symonds, "Yeni araçların, sezon başında mevcut araçlara göre tur başına ortalama sadece yarım saniye daha yavaş olacağını tahmin ediyoruz. Sezon sonunda ise aynı hız yakalanabilir. Olabilir diyorum çünkü bunu biz yapmıyoruz. Henüz bu kuralların izin verdiği gelişim hızının nasıl olduğunu bilemiyorum." dedi.

Yeni araçların orta-hızlı ve hızlı virajlarda daha yüksek süratlere çıkması bekleniyor.

Sayılar şaşırtıcı görünüyor çünkü yeni araçlar bu yıla göre 38 kilogram daha ağır olacak ve motorlar E10 yakıta geçtiği için, mevcut gücün bir kısmını kaybedebilirler. Bu, yeni araçların üreteceği yere basma gücünün daha yüksek olacağı anlamına gelirken, bazı kesimler yeni Pirelli 18 inç lastiklerin beklenenden daha iyi olduğunu iddia ediyorlar. Bu da kazanç sağlanan bir başka kısım olacak.

Symonds, tur zamanları hakkında endişeleri olmadığını ve yeni araçlarla sadece, sürücülerin birbirleriyle daha iyi mücadele etmesini istediklerini belirtti.

Mercedes 2022 F1 car Fotoğraf: Mercedes AMG