2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

Ancak yine de tanıtılan modelin yeni kurallara göre yorumlanmış bir tasarım olduğunu hatırlamakta fayda var çünkü takımlar geçmişe göre daha kısıtlı olsa da kendi aerodinamik konseptlerini geliştirmekte serbest olacaklar.

Daha çok zemin etkisinin öne çıkması, tasarım ekiplerine bazı ilginç zorluklar getirecek ancak takımlar aynı zamanda paha biçilemez mevcut bilgilerini kullanarak yeni dönemde de performans bulmaya çalışacaklar.

Bu yüzden gelin, takımların geliştirmeye çalışacakları ve gösteri aracında pek derinlemesine gösterilmeyen alanlara yakından bakalım.

