Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz" Sonraki / Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''
Formula 1 Analiz

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1'in Patronları, 2022 Formula 1 sezonunda araçların nasıl görüneceğine dair ilk işareti Britanya GP hafta sonunda görücüye çıkardığı tam boyutlu model ile verdi.

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

Ancak yine de tanıtılan modelin yeni kurallara göre yorumlanmış bir tasarım olduğunu hatırlamakta fayda var çünkü takımlar geçmişe göre daha kısıtlı olsa da kendi aerodinamik konseptlerini geliştirmekte serbest olacaklar.

Daha çok zemin etkisinin öne çıkması, tasarım ekiplerine bazı ilginç zorluklar getirecek ancak takımlar aynı zamanda paha biçilemez mevcut bilgilerini kullanarak yeni dönemde de performans bulmaya çalışacaklar.

Bu yüzden gelin, takımların geliştirmeye çalışacakları ve gösteri aracında pek derinlemesine gösterilmeyen alanlara yakından bakalım.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front detail

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front detail

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Burun ve ön kanat, F1 araçlarında inanılmaz seviyede öneme sahip bölümdür çünkü araçlarda hava akımı ile ilk temas eden bölümler buralardır.

2022'de ön kanatta prototip modelde gösterildiği gibi maksimum 4 planya olacak. Ancak performans, estetiğin önüne geçecek ve takımlar ön kanadın üstteki iki planyasında değişiklik yapabilecekler. Özellikle ön kanadın buruna bağlantısında ve kenar plakası tasarımlarında değişiklikler olması bekleniyor.

2022 F1 car
2022 F1 car

F1 tarafından yayınlanan görüntülerde iki farklı tasarım vardı. Bu, takımların burun tasarımında farklı şekiller kullanabileceklerini işaret ediyor. Bu bölümde yapılacak değişiklikler ön kanat ve arkasında da değişiklikleri beraberinde getirecek.

Ön fren kanalı ve o bölüme eklenen tekerlek deflektör kanadı birleşik olacak ve aynı zamanda tekerleği üstten çevreleyen kanat da buraya bağlı olacak. Bu dikey kanatta aynı zamanda bir boşluk yer alıyor. Takımların bu bölümde kendi tasarımlarına uygun değişiklikler yapmaları bekleniyor. Aynı zamanda lastiğin hava akımında sebep olduğu bozulmayı düzeltmeye yardımcı olmak için daha düşük bir kuyruk kanat kullanılması bekleniyor.

Takımlar ön tekerlek bölgesindeki hava akımını ve türbülansı optimize etmek için muhtemelen bu bölümü yoğun bir şekilde kullanacaklar. Alt etek kanatçıkları, takımların hava akışını düzenlemek ve yönlendirmek için kullandığı olağan aerodinamik yüzeylerin yanı sıra yardımcı olacak.

Buna fren kanalı girişi, kanatçıkları ve süspansiyon ve direksiyon kollarındaki kaplamalar dahildir ancak yine de yapılabilecekler bunlarla sınırlı değil.

2022 F1 car

2022 F1 car

Photo by: Formula 1

Yukarıdan çekilen bu fotoğraf, taban kenarı kanatlarının uzunluğu ve hava akışını taban altı boğaz bölümüne yönlendirmeye yardımcı olmak için kullanılan perdeler için bize bir fikir veriyor. Bu, taban altı tünellerine akışı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için mevcut nesil araçlarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde artırılmış durumda.

Tabanın uç kısmının üstünde sidepodlar yer alıyor. Gösteri aracında sidepodlar çok ciddi seviyede geriye doğru kırpılmış durumdaydı ancak gerçek araçlarda muhtemelen bu bölüm çok farklı olacak. Takımlar, güç ünitesi soğutma gereksinimi için bir miktar aerodinamik verimlilikten feragat edeceklerdir.

Aynısı, sidepodun geri kalan bölümü, haloya geçiş kısmı ve üstteki hava girişi için de söylenebilir. Bu bölümlerde takımların gereksinimlerine göre değişiklikler olacaktır.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Sidepod detail
The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Halo and cockpit detail

Tabanın ön tarafı, 2019'da gösterilen küçük rüzgar tüneli modeline göre farklıydı. Bu, takımların bu bölümde farklı geliştirmeler yapabileceğini işaret ediyor. Tabanın o bölümü şimdiden bile takımların en çok geliştirdikleri kısımlardan oldu.

Takımların bu bölümde elde ettikleri veriler yeni araçlara aktarılabilir. Takımlar, elde ettikleri bilgileri arka lastik öncesindeki hava akımını yönlendirmek için yeni taban tasarımlarında kullanacaklardır.

2022 F1 car
2021 F1 rules model

Tam boyutlu modelin arka tarafında, 2019'daki küçük modele göre çok daha gelişmiş çözümler vardı. Bu, tasarım açısından ne kadar çok farklılık olabileceğini işaret eden şeylerden birisiydi.

Tabanın alt kısmında yer alan ve kaza barına bağlanan paralel kanadı iki parçaya ayrılırken daha estetik bir hal almış ve orta kısmına kuğu boynu şekli verilmiş.

Tam boyutlu modelde DRS ve arka kanat flap mekanizması yer almıyordu ancak 2022'de gerçek araçlarda bu sistemler yer alacak. 

Difüzörün yanında yer alan arka fren kanalı kanatçıkları da hem difüzör duvarına yakınlığı hem de 2021'de kırpılmasının ardından yeniden büyümeleri nedeniyle gelişim açısından ilginç bir alan olacak. O kanatçıkların arka taraftaki hava akımı üzerinde büyük etkisi bulunuyor.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Rear detail
2021 F1 rules model

Daha önceden araçlarda yer alan ancak 2009'da spordan yasaklanan jant kapakları da 2022'de araçlara geri dönecek. Ancak bu sefer jant kapaklarının, jant ile birlikte dönmesi zorunlu olacak.

Jant kapaklarının tasarımları da daha kısıtlı olacak ancak yine de farklı çözümler görmek mümkün. Tam boyutlu gösteri aracında çöp kutusu kapağına benzeyen bir tasarım varken, rüzgar tüneli modelinde düz bir tasarım vardı. Takımlar bu alanda kendi gereksinimlerine uygun tasarımlar geliştireceklerdir.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front wheel detail

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front wheel detail
1/3

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

2021 F1 rules model

2021 F1 rules model
2/3

Fotoğraf: Giorgi Piola

2022 F1 Car segmented wheel cover

2022 F1 Car segmented wheel cover
3/3

Fotoğraf: Formula 1

Sonuç olarak, 2022'de piste çıkacak gerçek F1 araçları gösteri aracına göre radikal farklılıklara sahip olmayacak ancak yine de detaylarda bazı farklılıklar olacak gibi duruyor.

F1 gibi minik kazançların başarıyı getirdiği bir sporda, bu tür temel farklılıklar zafer yolunda kilit nokta olabilir.

paylaşım
yorumlar
Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"

Önceki haber

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"

Sonraki haber

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Other bike

Hugo Millan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

51 dk
2
World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

2 s
3
Formula 1

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

1 s
4
Formula 1

Mercedes, Bottas'tan Hamilton'ın aracını incelemesini istemiş

9 s
5
Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

1 s
Son Haberler
Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''
F1

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

1 s
2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?
F1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

1 s
Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"
F1

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"

2 s
Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir
F1

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir

3 s
Russell: “Fazla ceza verilmesi, pilotların fazla tedbirli sürmesine yol açacak”
F1

Russell: “Fazla ceza verilmesi, pilotların fazla tedbirli sürmesine yol açacak”

6 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Matt Somerfield Daha fazlası
Matt Somerfield
Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı Britanya GP
Formula 1

Mercedes'in Britanya GP güncellemeleri ortaya çıktı

2021'in en büyük güncelleme paketi, Aston Martin'nin ne kadar hırslı olduğunu gösterdi Avusturya GP
Formula 1

2021'in en büyük güncelleme paketi, Aston Martin'nin ne kadar hırslı olduğunu gösterdi

McLaren'ın Mercedes'le mücadele etmesini sağlayan değişiklikler Avusturya GP
Formula 1

McLaren'ın Mercedes'le mücadele etmesini sağlayan değişiklikler

Çok Okunanlar Bugün

Hugo Millan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Other bike Other bike

Hugo Millan, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Gerloff'un hatası aptalcaydı"

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''
Formula 1 Formula 1

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

Mercedes, Bottas'tan Hamilton'ın aracını incelemesini istemiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Bottas'tan Hamilton'ın aracını incelemesini istemiş

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?
Formula 1 Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"
Formula 1 Formula 1

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir
Formula 1 Formula 1

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

Son Haberler

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''
Formula 1 Formula 1

Brundle: ''Red Bull, Hamilton'ın profesyonel faul yaptığını düşünüyor''

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?
Formula 1 Formula 1

2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"
Formula 1 Formula 1

Van der Garde: "Mercedes, Hamilton olduğu sürece Russell'la yarışmaz"

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir
Formula 1 Formula 1

Albon, Red Bull'da fırsat bulamaması halinde başka takımlara bakabilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.