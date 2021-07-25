2022 F1 aracı, tanıtılan modelden ne kadar farklı olacak?

Ancak yine de tanıtılan modelin yeni kurallara göre yorumlanmış bir tasarım olduğunu hatırlamakta fayda var çünkü takımlar geçmişe göre daha kısıtlı olsa da kendi aerodinamik konseptlerini geliştirmekte serbest olacaklar.

Daha çok zemin etkisinin öne çıkması, tasarım ekiplerine bazı ilginç zorluklar getirecek ancak takımlar aynı zamanda paha biçilemez mevcut bilgilerini kullanarak yeni dönemde de performans bulmaya çalışacaklar.

Bu yüzden gelin, takımların geliştirmeye çalışacakları ve gösteri aracında pek derinlemesine gösterilmeyen alanlara yakından bakalım.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front detail Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Burun ve ön kanat, F1 araçlarında inanılmaz seviyede öneme sahip bölümdür çünkü araçlarda hava akımı ile ilk temas eden bölümler buralardır.

2022'de ön kanatta prototip modelde gösterildiği gibi maksimum 4 planya olacak. Ancak performans, estetiğin önüne geçecek ve takımlar ön kanadın üstteki iki planyasında değişiklik yapabilecekler. Özellikle ön kanadın buruna bağlantısında ve kenar plakası tasarımlarında değişiklikler olması bekleniyor.

F1 tarafından yayınlanan görüntülerde iki farklı tasarım vardı. Bu, takımların burun tasarımında farklı şekiller kullanabileceklerini işaret ediyor. Bu bölümde yapılacak değişiklikler ön kanat ve arkasında da değişiklikleri beraberinde getirecek.

Ön fren kanalı ve o bölüme eklenen tekerlek deflektör kanadı birleşik olacak ve aynı zamanda tekerleği üstten çevreleyen kanat da buraya bağlı olacak. Bu dikey kanatta aynı zamanda bir boşluk yer alıyor. Takımların bu bölümde kendi tasarımlarına uygun değişiklikler yapmaları bekleniyor. Aynı zamanda lastiğin hava akımında sebep olduğu bozulmayı düzeltmeye yardımcı olmak için daha düşük bir kuyruk kanat kullanılması bekleniyor.

Takımlar ön tekerlek bölgesindeki hava akımını ve türbülansı optimize etmek için muhtemelen bu bölümü yoğun bir şekilde kullanacaklar. Alt etek kanatçıkları, takımların hava akışını düzenlemek ve yönlendirmek için kullandığı olağan aerodinamik yüzeylerin yanı sıra yardımcı olacak.

Buna fren kanalı girişi, kanatçıkları ve süspansiyon ve direksiyon kollarındaki kaplamalar dahildir ancak yine de yapılabilecekler bunlarla sınırlı değil.

2022 F1 car Photo by: Formula 1

Yukarıdan çekilen bu fotoğraf, taban kenarı kanatlarının uzunluğu ve hava akışını taban altı boğaz bölümüne yönlendirmeye yardımcı olmak için kullanılan perdeler için bize bir fikir veriyor. Bu, taban altı tünellerine akışı en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için mevcut nesil araçlarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde artırılmış durumda.

Tabanın uç kısmının üstünde sidepodlar yer alıyor. Gösteri aracında sidepodlar çok ciddi seviyede geriye doğru kırpılmış durumdaydı ancak gerçek araçlarda muhtemelen bu bölüm çok farklı olacak. Takımlar, güç ünitesi soğutma gereksinimi için bir miktar aerodinamik verimlilikten feragat edeceklerdir.

Aynısı, sidepodun geri kalan bölümü, haloya geçiş kısmı ve üstteki hava girişi için de söylenebilir. Bu bölümlerde takımların gereksinimlerine göre değişiklikler olacaktır.

Tabanın ön tarafı, 2019'da gösterilen küçük rüzgar tüneli modeline göre farklıydı. Bu, takımların bu bölümde farklı geliştirmeler yapabileceğini işaret ediyor. Tabanın o bölümü şimdiden bile takımların en çok geliştirdikleri kısımlardan oldu.

Takımların bu bölümde elde ettikleri veriler yeni araçlara aktarılabilir. Takımlar, elde ettikleri bilgileri arka lastik öncesindeki hava akımını yönlendirmek için yeni taban tasarımlarında kullanacaklardır.

Tam boyutlu modelin arka tarafında, 2019'daki küçük modele göre çok daha gelişmiş çözümler vardı. Bu, tasarım açısından ne kadar çok farklılık olabileceğini işaret eden şeylerden birisiydi.

Tabanın alt kısmında yer alan ve kaza barına bağlanan paralel kanadı iki parçaya ayrılırken daha estetik bir hal almış ve orta kısmına kuğu boynu şekli verilmiş.

Tam boyutlu modelde DRS ve arka kanat flap mekanizması yer almıyordu ancak 2022'de gerçek araçlarda bu sistemler yer alacak.

Difüzörün yanında yer alan arka fren kanalı kanatçıkları da hem difüzör duvarına yakınlığı hem de 2021'de kırpılmasının ardından yeniden büyümeleri nedeniyle gelişim açısından ilginç bir alan olacak. O kanatçıkların arka taraftaki hava akımı üzerinde büyük etkisi bulunuyor.

Daha önceden araçlarda yer alan ancak 2009'da spordan yasaklanan jant kapakları da 2022'de araçlara geri dönecek. Ancak bu sefer jant kapaklarının, jant ile birlikte dönmesi zorunlu olacak.

Jant kapaklarının tasarımları da daha kısıtlı olacak ancak yine de farklı çözümler görmek mümkün. Tam boyutlu gösteri aracında çöp kutusu kapağına benzeyen bir tasarım varken, rüzgar tüneli modelinde düz bir tasarım vardı. Takımlar bu alanda kendi gereksinimlerine uygun tasarımlar geliştireceklerdir.

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front wheel detail 1 / 3 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images 2021 F1 rules model 2 / 3 Fotoğraf: Giorgi Piola 2022 F1 Car segmented wheel cover 3 / 3 Fotoğraf: Formula 1

Sonuç olarak, 2022'de piste çıkacak gerçek F1 araçları gösteri aracına göre radikal farklılıklara sahip olmayacak ancak yine de detaylarda bazı farklılıklar olacak gibi duruyor.

F1 gibi minik kazançların başarıyı getirdiği bir sporda, bu tür temel farklılıklar zafer yolunda kilit nokta olabilir.