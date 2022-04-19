2022 Emilia Romagna GP saat kaçta, hangi kanalda? - 22-24 Nisan Yarış Programı

Haberi dinle

Formula 1'de sezonun 4. yarışı bu hafta sonu Imola'da yapılacak. Sezona çok iyi başlangıç yapan Ferrari, kendi seyircisi önünde galibiyet ve şampiyona liderliği mücadelesini sürdürecek.

Ferrari pilotu Charles Leclerc sezonun dördüncü yarışına en yakın rakibinin 34 puan önünde lider bir şekilde başlayacak. Takımlar şampiyonasında da Ferrari en yakın rakibinin 39 puan önünde lider durumda.

Imola, pandemi döneminde Formula 1'e dönme fırsatı yakalamıştı ve yerini sağlamlaştırmayı başardı. Emilia Romagna GP hafta sonunda Sprint formatı uygulanacak. Bu, sezonun ilk Sprint formatlı hafta sonunu izleyeceğimiz manasına geliyor.

Bu içeriğimizde sizlere Formula 1 Emilia Romagna GP seans saatlerini ve yayın programını, ayrıca hafta sonu gerçekleştirilecek diğer yarış organizasyonlarının programlarını hazırladık.

Emila Romagna GP Yarış Hafta Sonu Programı

Emilia Romagna GP hafta sonu cuma günü 14:30'daki birinci antrenman seansıyla başlayacak. Normalde cuma günleri ikinci antrenman seansı da yapılıyor ancak bu hafta sonu Sprint formatı uygulanacağı için onun yerine sıralama turları yapılacak. Emilia Romagna GP sıralama turları cuma günü 18:00'da başlayacak.

23 Nisan Cumartesi günü 13:30'da 2. antrenman seansı yapılırken 17:30'da Sprint yarışı başlayacak.

Emilia Romagna GP ana yarışı ise pazar günü 16:00'da başlayacak. Normalde seans başlangıç saatleri birbirine benzer olur ancak bu hafta sonu uygulanacak Sprint formatı ile seans saatleri oldukça karışık gibi duruyor. Hafta sonu öncesinde Emilia Romagna GP seans saatlerini kaydetmeyi unutmayın.

Emilia Romagna GP'de 1. antrenman seansını F1TV ya da S Sport Plus üzerinden izleyebilirsiniz. Diğer tüm seansları ise F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2'den izleyebilirsiniz.

Emilia Romagna Formula 2 Yarış Programı

Emilia Romagna GP hafta sonunda Formula 2 ve Formula 3 destek yarışları da düzenlenecek. Formula 2'de normalde Cem Bölükbaşı da yarışıyor ancak Cem, kaburgasındaki kırık nedeniyle bu hafta sonu yarışamayacak.

Formula 2'de sıralama turları cuma günü 16:55'te, Sprint yarışı cumartesi 18:55'te, ana yarış ise pazar günü 11:20'de başlayacak. Formula 2 yarışlarını S Sport Plus ve S Sport 2'den izleyebilirsiniz.

Formula 3'te ise sıralama turları cuma günü 16:00'da, Sprint yarışı cumartesi 11:35'te, ana yarış ise pazar günü 09:50'de başlayacak. Formula 3 yarışlarını F1TV'den izleyebilirsiniz.

Bu hafta sonu Formula 1 dışında MotoGP, Superbike, WRC, Nascar ve Super Formula yarışları da yapılacak.

MotoGP Portekiz Yarış Programı

Portekiz'de gerçekleştirilecek MotoGP cuma günkü antrenman seanslarıyla başlayacak. Portekiz'de sıralamalar cumartesi günü 16:10'da, yarış ise pazar günü 15:00'da başlayacak. Sıralamalar S Sport 2'de, yarış ise S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Moto2 sıralamaları cumartesi 17:10'da, yarış pazar 16:30'da; Moto3 sıralamaları cumartesi 14:35'te yarış ise pazar 13:20'de başlayacak.

Superbike Assen Yarış Programı

Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Hollanda'nın TT Assen pistinde gerçekleştirilecek. Superbike Superpole seansı cumartesi 12:10'da, 1. yarış aynı gün 15:00'da başlayacak. Superpole yarışı pazar günü 12:00'da, 2. yarış ise 16:15'te başlayacak. Superbike yarışlarını TRT Spor Yıldız kanalından izleyebilirsiniz.

Supersport'ta Superpole seansı cumartesi 11:25'te, 1. yarış aynı gün 16:15'te başlayacak. 2. yarış ise pazar günü 13:30'da başlayacak.

WRC, Super Formula ve NASCAR yarışlarıyla ilgili detaylara yarış takviminden ulaşabilirsiniz.