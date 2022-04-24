2022 Emilia Romagna GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cuma ve cumartesi günlerinin ardından pilotların ellerindeki lastik hamurları belli oldu.

Ferrari pilotlarının elinde yarışın başlangıcı için tıpkı Mercedes pilotları gibi bir set sert, üç set orta ve bir set yumuşak lastik bulunuyor. Red Bull pilotlarında ise iki set sert, üç sert orta ve bir set yumuşak lastik var.

McLaren pilotlarının ellerinde farklı miktarda lastikler var. Daniel Ricciardo'da her setten iki tane var. Lando Norris'in elindeki lastik seti ise Red Bull pilotlarıyla aynı.

Diğer takımların ellerindeki lastik sayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Öte yandan Pirelli yarıştaki en hızlı stratejinin tek pit stop olacağını açıkladı.

Buna göre en hızlı strateji yarışa orta lastikle başlamak ve 22 ila 29. turlar arasında pite girip, sert lastikle finiş görmek olacak.

Ayrıca yarışa yumuşak lastikle başlayanlar 13 ila 18. turlar arasında pite girip, sert lastikle finiş görebilir. Bu da en hızlı ikinci strateji olacak.

Çift pit stop "yavaş strateji" olarak açıklandı. Bunu tercih edenler yarışa yumuşak lastikle başlayıp 12 ila 17. turlar arasında pite girip orta lastiğe geçebilir ve 35 ila 40. turlar arası bir başka orta lastik takıp finiş görebilir.

Fakat şu anda Imola'da yağmur olduğu için bu tahminler pek olası görünmüyor.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C1) Orta (C2) Yumuşak (C3) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 - 3 1 1 1 63. G. Russell Mercedes 1 - 3 1 1 1 1. M. Verstappen Red Bull Racing 2 - 3 - 1 1 11. S. Perez Red Bull Racing 2 - 3 1 1 - 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 3 - 1 2 55. C. Sainz Ferrari 1 - 3 1 1 1 3. D. Ricciardo McLaren 2 - 2 - 2 1 4. L. Norris McLaren 2 - 3 - 1 1 14. F. Alonso Alpine 1 1 3 - 1 1 31. E. Ocon Alpine 2 - 3 - 1 1 10. P. Gasly AlphaTauri 1 1 2 - - 3 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 1 2 1 1 1 18. L. Stroll Aston Martin - 2 1 3 - 1 27. S. Vettel Aston Martin - 2 1 3 - 1 6. N. Latifi Williams 2 - 2 - 2 1 23. A. Albon Williams 2 - 3 - 1 1 24. Z. Guanyu Alfa Romeo 2 - 3 - 1 1 77. V. Bottas Alfa Romeo 2 - 3 - 1 1 20. K. Magnussen Haas 2 - - 2 2 1 47. M. Schumacher Haas 2 - - 1 2 2