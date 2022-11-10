2022 Brezilya GP saat kaçta, hangi kanalda?

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F1 padoğu; Kuzey Amerika'nın ardından Güney Amerika'ya, São Paulo'ya, geliyor. Tutkulu taraftarları ve heyecan verici pist yapısıyla ünlenen, ayrıca F1 tarihindeki en ikonik anlardan bazılarına ev sahipliği yapan Interlagos Pisti'nde sezonun 21. yarışı gerçekleştirilecek.

Sezonun sondan 2. yarışı öncesinde iki şampiyon da belli olsa da diğer sıralar için mücadele devam ediyor. Son yarışı da kazanarak iki rekoru birden kıran çifte şampiyon Max Verstappen, 416 puanla pilotlar klasmanında lider.

İkinci sıra için Sergio Perez ile Charles Leclerc arasındaki mücadele devam ediyor. Kendi evinde podyuma çıkarak puanını 280'e yükselten Perez, Verstappen'in en yakın takipçisi konumunda.

Meksika'da kabus gibi bir yarış geçiren Charles Leclerc ise 275 puanla üçüncü sırada ve bu hafta sonu güçlü bir sonuç alarak 2. sıraya yükselmek istiyor.

Mercedes pilotu George Russell 231 puana sahip ve dördüncü sırada yer alıyor. Bu hafta içerisinde resmen Brezilya fahri vatandaşı olan Lewis Hamilton ise 216 puanla beşinci.

Markalar Şampiyonası'nda da Red Bull'un üstünlüğü söz konusu. 2013'ten bu yana ilk kez şampiyonluğa ulaşan Avusturyalı marka, 696 puanla ilk sırada. Ferrari 487 puanla ikinci. Sezonu ikinci sırada bitirmeyi arzulayan Mercedes ise Ferrari'nin 40 puan arkasında, 447 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Seans Saatleri

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Brezilya GP'de Sprint yarış formatı uygulanacak. Dolayısıyla hafta sonu formatında normale kıyasla ufak değişiklikler bulunuyor.

Hafta sonu, 11 Kasım Cuma günü 18.30'da gerçekleştirilecek 1. antrenman seansı ile başlayacak. Sprint hafta sonunda olduğumuzdan, 1. antrenman turlarının ardından hemen sıralama turlarına geçilecek.

Yine 11 Kasım Cuma günü 22.00'de sıralama turları gerçekleştirilecek ve bu seansın sonucu, 12 Kasım günü gerçekleştirilecek olan Sprint yarışın grid dizilimini belirleyecek.

12 Kasım Cumartesi günü 18.30'da ilk olarak 2. antrenman seansı gerçekleştirilecek. Takımlar, bu seansta daha çok yarış temposu üzerine odaklanıyorlar.

12 Kasım Cumartesi günü 22.30'da ise Sprint yarış gerçekleştirilecek. Bu yarışın sonucu, ana yarışın grid dizilimini belirleyecek. Son olarak, 13 Kasım Pazar günü 21.00'da ana yarış gerçekleştirilecek.

Formula 1 seansları; F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak.

Bu hafta sonu ayrıca WSBK ve WEC serileri de yarışacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu hafta sonu pistlere çıkacak ve galibiyet mücadelesi verecek olan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'na başarılar diliyoruz.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images