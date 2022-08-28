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Formula 1 / Belçika GP Sonuçlar

2022 Belçika GP öncesi: Yarış gridi

2022 Belçika Grand Prix'sine Carlos Sainz ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Sergio Perez olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
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1

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

3

  Fernando Alonso
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Mercedes)

5

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

7

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

9

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

11

  Nicholas Latifi
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

13

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Valtteri Bottas (P) +20
(Alfa Romeo)

15

  Max Verstappen (P)
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Charles Leclerc (P)
(Ferrari)

17

  Esteban Ocon (P)
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lando Norris (P)
(McLaren)

19

  Guanyu Zhou (P)
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Mick Schumacher (P)
(Haas)

 

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