2022 Belçika GP öncesi: Yarış gridi
2022 Belçika Grand Prix'sine Carlos Sainz ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Sergio Perez olacak.
|
1
|
Carlos Sainz
|
2
|
Sergio Pérez
|
3
|
Fernando Alonso
|
4
|
Lewis Hamilton
|
5
|
George Russell
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6
|
Alexander Albon
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7
|
Daniel Ricciardo
|
8
|
Pierre Gasly
|
9
|
Lance Stroll
|
10
|
Sebastian Vettel
|
11
|
Nicholas Latifi
|
12
|
Kevin Magnussen
|
13
|
Yuki Tsunoda
|
14
|
Valtteri Bottas (P) +20
|
15
|
Max Verstappen (P)
|
16
|
Charles Leclerc (P)
|
17
|
Esteban Ocon (P)
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18
|
Lando Norris (P)
|
19
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Guanyu Zhou (P)
|
20
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Mick Schumacher (P)
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