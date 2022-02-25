2022 Barselona testi 3. gün: Hamilton en hızlısı, Mercedes 1-2!

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Formula 1'de yeni sezon öncesi gerçekleştirilen ilk kış testi, bugünkü test seanslarıyla birlikte resmen sona erdi.

Testin son gününde hava sıcaklığı biraz daha düşüktü ve önceki günlere oranla daha fazla olay vardı.

Sabah bölümünde beş ayrı kırmızı bayrak vardı. İlki Fernando Alonso'nun hidrolik sorunu yaşaması ve ardından aracının arkasının alev alması sonrası sallandı. Ardından Pierre Gasly kaza yaptı.

Marshals assist Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22, after a technical failure results in smoke Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Guanyu Zhou iki ayrı kırmızı bayrağa neden oldu. Bunlardan ilki spin, diğeri motor sorunuyla alakalıydı. Son olarak Sebastian Vettel, yağ sızıntısı yaşadı ve o da kırmızı bayrağa neden oldu.

Alpine, araçtaki hasarın boyutu nedeniyle öğleden sonra piste çıkmadı. Aynı şekilde Aston Martin de yağ sızıntısı sonrasında oluşan yangının verdiği hasarın çok yüksek boyutta olduğunu, bu yüzden de öğleden sonra piste çıkmayacaklarını açıkladı.

Haas, sabah bölümünde Nikita Mazepin ile 9 tur atmıştı. Sonrasında sızıntı yaşadılar ve bu sızıntı için uyguladıkları çözüm faydalı olmayınca, onlar da günü erken kapattı.

Son olarak AlphaTauri de günü erken kapatan takımlara katıldı. Pierre Gasly, beşinci virajda yaptığı kaza sonrası aracın sağ tarafına hasar verdi. AlphaTauri bunun üzerine Yuki Tsunoda'yı öğleden sonra piste çıkaramadı. Böylelikle öğleden sonra sadece altı takım çalışabildi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Pist, Pirelli'nin ıslak zemin testi yapabilmesi adına öğleden sonra yapay şekilde ıslatıldı. Bu da öğleden sonra seansının ıslak zeminde başladığı anlamına geliyordu.

Başlangıçta sürücüler yağmur lastikleriyle sürüş yaptılar. Ardından pistin kurumaya başlamasıyla önce geçiş lastiğiyle, bitime yaklaşık iki saat kala da kuru zemin lastikleriyle sürüş yaptılar.

George Russell'ın sabah C5 lastikle attığı 1:19.233'lük tur gün boyunca zirvede kaldı.

Fakat son 15 dakikaya girerken Lewis Hamilton, C4 lastikle 1:19.141 yaptı ve Russell'ı geride bıraktı. 10 dakika sonra İngiliz pilot, bu kez C5 lastiğe geçti ve 1:19.138 yaparak en hızlı turunu 0.003 saniye daha geliştirdi.

Kalan bölümde Hamilton'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve İngiliz pilot testleri zirvede tamamladı. Hamilton'ın en yakın takipçisi, sadece 0.1 saniye gerisinde olan Russell'dı. İkili gün boyunca 150'den fazla tur attı. Mercedes böylelikle testi 1-2 kapatmış oldu.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, geçen yıl İspanya GP'de 1:16.741'le pole pozisyonunu kazanmıştı. Bu da geçen yıla oranla yaklaşık 2.5 saniye daha yavaş bir tur attığı anlamına geliyor.

Sergio Perez, Red Bull'la testlerin en hızlı üçüncü zamanına imza attı. Öğleden sonra piste çıkan Meksikalı pilot, Mercedes sürücülerinin aksine C4 lastiği kullandı ve 1:19.556 yaparak üçüncü oldu.

Red Bull'da Max Verstappen, C3 lastikle 1:19.756 yapmasının ardından dördüncü sırada yer aldı. Hollandalı pilot, daha sert lastiklere rağmen, Perez'den sadece 0.2 saniye yavaş kaldı.

Sebastian Vettel, sabah C5 lastikle attığı 1:19.824'lük turuyla beşinci olurken, testin dikkat çekici takımı Ferrari, altıncı ve yedinci sıraları aldı. Sabah bölümünde piste çıkan Charles Leclerc, 1:20'nin altına inebilen son isimdi ve C3 lastikle 1:19.831 yaptı. Carlos Sainz ise, öğleden sonra 92 tur attı ve 1:20.072 ile yedinci oldu.

İki pilot da en hızlı turunu C3 lastikle attı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams'ta Alex Albon 1:20.318'lik turuyla günü sekizinci kapatırken, Nicholas Latifi 1:20.699'la dokuzuncu oldu. Kanadalı sürücü sadece 13 tur atabildi. Albon ise tıpkı Hamilton gibi 94 tur attı.

İlk onu McLaren'dan Daniel Ricciardo tamamladı. Avustralyalı pilot, testin öne çıkan takımlarından McLaren ile öğleden sonra piste çıktı ve 86 tur attı. Günü de takım arkadaşı Lando Norris'in sadece 0.037 saniye önünde 10. bitirdi.

1:20.827 ile 11. olan Lando Norris'in ardında Fernando Alonso yer alırken, Guanyu Zhou 13., Pierre Gasly 14. ve Nikita Mazepin 15. oldu.

Hidrolik sorunuyla boğuşan Alfa Romeo, öğleden sonra sadece 10 tur atabildi. Valtteri Bottas 1:30.433 ile 16. oldu.

Mercedes 160 turla günün en çok tur atan takımı olurken, McLaren 138, Ferrari 136, Red Bull 133, Williams 107, Alfa Romeo 51, Aston 48, AlphaTauri 40, Alpine 12 ve Haas 9 tur attı.

Gün sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark Tur/astik 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.138 94/C5 2 George Russell Mercedes 1:19.233 +0.095s 66/C5 3 Sergio Perez Red Bull 1:19.556 +0.418s 74/C4 4 Max Verstappen Red Bull 1:19.756 +0.618s 59/C3 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.824 +0.686s 48/C5 6 Charles Leclerc Ferrari 1:19.831 +0.693s 44/C3 7 Carlos Sainz Ferrari 1:20.072 +0.934s 92/C3 8 Alex Albon Williams 1:20.318 +1.180s 94/C4 9 Nicholas Latifi Williams 1:20.699 +1.561s 13/C4 10 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.750 +1.612s 86/C3 11 Lando Norris McLaren 1:20.827 +1.689s 52/C3 12 Fernando Alonso Alpine 1:21.242 +2.104s 12/C3 13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.939 +2.801s 41/C3 14 Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.469 +3.331s 40/C4 15 Nikita Mazepin Haas 1:26.229 +7.912s 9 /C3 16 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:30.433 +11.295s 10/C3