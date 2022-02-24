2022 Barselona testi 2. gün: Ricciardo sabah bölümünün en hızlısı oldu, Perez yolda kaldı

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Barselona testlerinde heyecan, bugün gerçekleştirilen ikinci test günüyle kaldığı yerden devam etti.

Hava, düne kıyasla sabah daha sıcaktı fakat ilginç şekilde pist sıcaklığı beklenenden düşüktü. Hem hava hem de pist sıcaklığı, günün ilk saatlerinde 10 derece civarındaydı. Sonrasında giderek yükseldi.

Dünkü ilk test günü sorunsuz şekilde gerçekleşmişti. Fakat bugün iki ayrı olay yaşandı.

Bunlardan ilki Mick Schumacher'in 13. virajda attığı spindi. Alman pilot herhangi bir yere çarpmadan devam etti.

İkincisi ise Red Bull pilotu Sergio Perez'in yaşadığı olaydı. Meksikalı pilot, 12. virajın ardından yavaşladı ve 13. virajda yolda kaldı. Bu olay üzerine seans, kırmızı bayrakla durduruldu. Araç garaja getirildi ve Perez, sabah bölümünü erken kapatmış oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull, RB18'de bir vites kutusu problemi yaşandığını ve bunu çözdüklerini açıkladı.

Bu iki olay dışında herhangi bir problem yoktu.

Carlos Sainz, seansın büyük bölümünü lider geçen isimdi. Sırasıyla 1:21.708, 1:21.010, 1:20.890 ve 1:20.546 yapan İspanyol pilot, son 15 dakikaya kadar zirvede kaldı.

Fakat son 10 dakikalık bölümde Ricciardo, C3 lastikle 1:20.355 yaparak Sainz'ı geçti ve sabah bölümünü lider kapattı.

Sainz, Ricciardo'nun 0.191 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. İspanyol pilotun turları, tıpkı dün olduğu gibi bugün de oldukça tutarlıydı.

Öğleden sonra koltuğunu Charles Leclerc'e bırakacak olan Sainz, 71 turla sabah bölümünün en çok tur atan ismi oldu.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Üçüncü sırada AlphaTauri pilotu Pierre Gasly yer aldı. Fransız pilot 1:20.764 yaptı ve Ricciardo'yu 0.4 saniye geriden takip etti. Gasly, ilk sektörün en hızlı ismiydi ve hız ölçüm noktasında en yüksek sürate çıktı.

Sadece bu üç isim 1:21'in altına inebildi.

Williams pilotu Alex Albon, sabah bölümünde yeni Williams FW44 ile 47 tur attı ve 1:21.531'le dördüncü oldu.

Lance Stroll, Aston Martin ile katıldığı sabah bölümünde kendi programını izledi ve 55 tur attığı seansta 1:21.920 ile beşinci oldu.

Mick Schumacher, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Haas'ta Mick Schumacher, tıpkı dün olduğu gibi bugüne de zor başladı. Başlangıçta çok az tur atabilen Mick, sonrasında peş peşe turlar atmaya başladı. Sonunda 66 tur atan Alman pilot, sabah bölümünü 1:21.949'la altıncı sırada tamamladı.

İlk yediyi, sorunlu Alfa Romeo ile Valtteri Bottas tamamladı. Fin pilot, bir kez daha uzun süre garajda kalmak zorunda kaldı. Son bölümde piste geri dönen Bottas, 1:22.288 yapak, seansı yedinci bitirdi.

Bu yedi ismin tamamı, en hızlı turunu C3 lastikle attılar.

Red Bull'da yolda kalan Sergio Perez, sabah bölümünde sadece 38 tur atabildi ve C2 lastikle attığı 1:22.412'lik derecesiyle sekizinci oldu.

Red Bull'un, test devam ederken Barselona'ya, yeni bir tabanı da içeren büyük bir güncelleme paketi getirdiği görüldü.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Mercedes'ten Lewis Hamilton, sabah bölümünde 40 tur attı ve zaman zaman uzun süre garajda kaldı. Takım, herhangi bir sorun olmadığını, sadece farklı bir programa sahip olduklarını açıkladı.

Alman ekip, öğle arasına da diğerlerinden daha önce girdi. Sonuç olarak Hamilton, C2 lastikle 1:22.562 yaptı ve dokuzuncu oldu.

İlk onu, oldukça düşük bir motor modu kullanan ve tamamen aracı anlamaya odaklanan Alpine pilotu Esteban Ocon tamamladı. Fransız sürücü, motor gücünün ön plana çıktığı ilk sektörde açık ara en yavaş isimdi. Seansı da 1:23.280'le sonuncu bitirdi. Buna rağmen toplam 66 tur attı.

Barselona testi 2. gün: Sabah bölümü sonucu:

Poz. Pilot Takım Tr Derece 1 D. Ricciardo McLaren 65 1'21"355 2 C. Sainz Ferrari 71 1'20"546 3 P. Gasly AlphaTauri 62 1'20"764 4 A. Albon Williams 47 1'21"531 5 L. Stroll Aston Martin 55 1'21"920 6 M. Schumacher Haas 66 1'21"949 7 V. Bottas Alfa Romeo 22 1'22"288 8 S. Pérez Red Bull 38 1'22"412 9 L. Hamilton Mercedes 40 1'22"562 10 E. Ocon Alpine 66 1'23"280

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images