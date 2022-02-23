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Formula 1 / Barselona Şubat Testi Test raporu

2022 Barselona testi 1. gün: Sabah bölümünde Ferrari ve Leclerc lider!

2022 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen Barselona testinin ilk gününde, sabah bölümünün en hızlı ismi Ferrari pilotu Charles Leclerc oldu.

2022 Barselona testi 1. gün: Sabah bölümünde Ferrari ve Leclerc lider!
Kemal Şengül
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Formula 1'de uzun kış arası bugün itibariyle sona erdi ve sürücüler, sezon öncesi testi kapsamında Barselona'da piste çıktılar.

11:00'de başlayan dört saatlik sabah bölümünde herhangi bir kırmızı bayrak çıkmazken, spin atan veya aracına hasar veren bir isim de yok. Sadece Red Bull pilotu Max Verstappen, tekerleğini kilitlemesinin ardından küçük bir pist dışı ziyaretinde bulundu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, in the gravel

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, in the gravel

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Genel olarak sabah bölümünün en dikkat çekici takımları, Mercedes, Ferrari, McLaren ve Red Bull'du. Özellikle Ferrari ve Mercedes, oldukça iyi turlar çıkardılar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dört saatlik bu bölümü 1:20.165'lik turuyla ilk sırada tamamladı. Leclerc, ikinci ve üçüncü sektörlerde en hızlı isimdi.

F1-75, hızlı olmasının yanı sıra tutarlı ve dayanıklı bir görüntü de çizdi. Ferrari, sabah bölümünde 80 turla en çok tur atan takım oldu. Ayrıca Red Bull da sabah bölümünde 80 tur attı.

Leclerc'in turu, geçen yıl Lewis Hamilton'ın elde ettiği pole pozisyonu derecesinden 4 saniye yavaştı.

Seansın son bölümünde ikinciliğe McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris çıktı. İngiliz pilot, tıpkı Leclerc gibi C3 yani sarı logolu orta hamur lastikle 1:20.474 yaptı ve ikinci sıranın sahibi oldu.

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

İlk üçü, Mercedes'in yeni pilotu George Russell tamamladı. İngiliz pilot, sabah epey yoğun şekilde çalıştı ve 77 turu geride bıraktı. Seansı da 1:20.784'lük turuyla, Leclerc'in 0.6 saniye gerisinde tamamladı.

Bu üç pilot da en hızlı turunu C3 lastikle atarken, 1:21'in altına inebilen üç isim oldular.

Aston Martin'in şampiyon pilotu Sebastian Vettel, C3 lastikle attığı 1:21.276'lık turuyla dördüncü olurken, Yuki Tsunoda yeni AlphaTauri AT03 ile 1:21.638 yaptı ve ilk beşi tamamladı.

2021 dünya şampiyonu Max Verstappen, 1 numara ile ilk kez piste çıktı. Verstappen 80 tur attığı sabah bölümünde, 1:22.246 ile altıncı sırada yer aldı.

Fernando Alonso, Alpine ile yoğun bir sabahı geride bıraktı. Aero ölçüme odaklanan Alonso, 1:23.317 ile yedinci sıranın sahibi oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İlk onu Williams pilotu Nicholas Latifi, Haas pilotu Nikita Mazepin ve Alfa Romeo'dan Robert Kubica tamamladı.

Kubica, araçtaki bir problemden ötürü yaklaşık 3.5 saat garajda kalmak zorunda kaldı. Bitime kısa bir süre kala piste çıksa da, sadece 9 tur attı. Aynı şekilde Haas için de pek verimli bir sabah olmadı. Mazepin sadece 20 tur atabildi.

Seans, 16:00'da kaldığı yerden devam edecek.

Spain Barselona testi 1. gün: Sabah bölümü sonucu

  Pilot Takım Tur Derece
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 80 1:20.165 
2 United Kingdom L. Norris McLaren 50 1:20.474 
3 United Kingdom G. Russell  Mercedes 77 1:20.784
4 Germany S. Vettel Aston Martin 52 1:21.276 
5 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 43 1:21.638 
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull 80 1:22.246 
7 Spain F. Alonso Alpine 54 1:23.317 
8 Canada N. Latifi Williams 66 1:23.379 
9 Russian Federation N. Mazepin  Haas 20 1:24.505 
10 Poland R. Kubica Alfa Romeo 9 1:25.909 

 

Nicholas Latifi, Williams FW44, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Nicholas Latifi, Williams FW44, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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