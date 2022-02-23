2022 Barselona testi 1. gün: Norris, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı!

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2022 Formula 1 sezonu, bugün Barselona'da gerçekleştirilen sezon öncesi testiyle beraber resmen başladı.

Sabah bölümünde Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1:20.165 yapmıştı ve bu tur, günün büyük kısmında zirvede yer aldı.

Günün sonuna doğru McLaren pilotu Lando Norris, kırmızı logolu C4 yumuşak lastikle sürüş yaptı ve önce 1:19.951, sonra da 1:19.568 yaparak günün en hızlı ismi oldu.

Gün boyunca şaşırtıcı şekilde hiç kırmızı bayrak çıkmadı. Sadece Max Verstappen'in sabahki pist dışı ziyareti ve Lando Norris'in pit yolu sonunda yolda kaldığı küçük anlar vardı.

Sabah pist sıcaklığı 10 derece civarıydı ancak saatler ilerledikçe 20 derecenin üzerine çıktı.

Bu şartlarda Norris'in en yakın rakibi, Ferrari sürücüleri oldu. Leclerc, sabahki turunun ardından yaklaşık 0.6 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Carlos Sainz ise öğleden sonra piste çıktı ve tıpkı Leclerc gibi en hızlı turunu C3 lastikle atarak üçüncü oldu. İspanyol pilotun turu, Leclerc'ten 0.251 saniye daha yavaştı. Yine de Ferrari, oldukça başarılı bir başlangıç yapmış oldu.

İtalyan ekip, güçlü temposunun yanı sıra, oldukça da dayanıklı göründü. Leclerc sabah 80, Sainz ise öğleden sonra 73 tur attı. Bu da 153 turla günün en çok tur atan takımı oldukları anlamına geliyor.

Mercedes pilotları George Russell ve Lewis Hamilton, ilk beşi tamamladılar. Russell sabah bölümünde piste çıkıp 77 tur attı ve günü 1:20.784'lük turuyla dördüncü kapattı.

Lewis Hamilton, öğleden sonra yeni Mercedes W13'ü sürdü ve 1:20.929 ile beşinci oldu. Yedi kez dünya şampiyonu, toplam 50 tur atarken, dört saatlik süre zarfında aracında pek çok ayar denemesi yapıldı. Özellikle ön süspansiyonda yoğun çalışmalar olduğu görüldü.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel, sabah bölümünde piste çıktı ve C3 lastikle attığı 1:21.279'lık turuyla günü altıncı sırada kapattı. Alman pilot, toplamda 52 tur attı.

AlphaTauri'den Yuki Tsunoda, 100'den fazla tur atan dört isimden birisiydi. Japon sürücü, C3 lastikle attığı 1:21.638'lik turuyla günü yedinci sırada noktaladı.

Günün çalışkan isimlerinden Fernando Alonso, en hızlı turunu gün sonunda attı ve 1:21.746 ile sekizinci oldu. Alonso, C2 ile attığı en hızlı turunda DRS kullanmazken, günü 129 turla noktaladı.

Son şampiyon Max Verstappen, genel anlamda uzun sürüşlere odaklandığı günde, C2 lastikle 1:22.246 yaptı ve dokuzuncu oldu. Hollandalı pilot, aracı ve lastikleri anlamaya odaklanırken, 147 turla günün en çok tur atan ismi oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo için sorunlu geçen günde, öğleden sonra Valtteri Bottas piste çıktı fakat sorunlar devam ettiği için sadece 23 tur attı. Buna rağmen 1:22.572 ile 10. oldu.

Bu yıl pistlere dönen Alex Albon, Williams ile katıldığı ilk resmi testte 66 tur attı ve 1:22.760 ile 11. oldu.

Günün şanssız ismi Mick Schumacher, aracın tabanındaki hasar nedeniyle uzun süre garajda kaldı ve günü sadece 23 turla noktaladı. Alman pilot, 1:22.962 ile 12. oldu.

Kanadalı pilotlar Lance Stroll ve Nicholas Latifi, sırasıyla 13. ve 14. olurken, son iki sırada Nikita Mazepin ve Robert Kubica yer aldı. Haas, günü sadece 43 turla kapatırken, Alfa Romeo sadece 32 tur atabildi.

Barselona testi yarın kaldığı yerden devam edecek.

Barselona testi 1. gün sonucu:

Poz. Pilot Takım Tur Derece 1 L. Norris McLaren 103 1'19"568 2 C. Leclerc Ferrari 80 1'20"165 3 C. Sainz Ferrari 73 1'20"416 4 G. Russell Mercedes 77 1'20"784 5 L. Hamilton Mercedes 50 1'20"929 6 S. Vettel Aston Martin 52 1'21"276 7 Y. Tsunoda AlphaTauri 121 1'21"638 8 F. Alonso Alpine 129 1'21"746 9 M. Verstappen Red Bull 147 1'22"246 10 V. Bottas Alfa Romeo 23 1'22"572 11 A. Albon Williams 66 1'22"760 12 M. Schumacher Haas 23 1'22"962 13 L. Stroll Aston Martin 67 1'23"327 14 N. Latifi Williams 66 1'23"379 15 N. Mazepin Haas 20 1'24"505 16 R. Kubica Alfa Romeo 9 1'25"909

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images