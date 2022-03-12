2022 Bahreyn testi 3. gün: Testleri Verstappen ve Red Bull lider tamamladı!

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Bahreyn testlerinin son gününde takımların daha fazla performans çalışması yapacağı düşünülüyordu ve bundan ötürü özellikle son dört saat nispeten daha keyifli geçti.

Akşam bölümünde iki ayrı kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki Mick Schumacher'in son virajda spin atması ve bir süreliğine pist üstünde durması nedeniyle çıktı. Saniyeler sonra seans tekrar başladı.

İkinci kırmızı bayrak ise Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'ın, bir anda yavaşlayıp, aracını kenara çekmesi nedeniyle çıktı.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, stops on track Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zaman tablosuna bakıldığında Sergio Perez, sabah bölümünde attığı 1:33.105'le bir süre zirvede yer aldı.

Bu derece daha sonra 1:33'ün altına inen ilk isim olan Max Verstappen tarafından geçildi. Hollandalı pilotun turu, 1:32.645 oldu. Verstappen bu turu C3 lastikle kaydetti.

Ferrari, öğleden sonra piste çıkan Charles Leclerc'le zirveyi Verstappen'den aldı. Monakolu pilotun turu 1:32.415'ti.

Bu derece, seansın son 25 dakikasına kadar zirvede kaldı. Fakat son anlarda Verstappen, C5 lastikle 1:31.973 yaptı ve testlerin en iyi zamanına imza atmış oldu.

Verstappen bitime yaklaşık sekiz dakika kala yeni set C5 lastiğe geçti ve en iyi dereceyi 1:31.720'ye çekti.

Kalan bölümde Verstappen'in en hızlı turunu geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı pilot, Bahreyn testlerinin en hızlı zamanıyla günü zirvede tamamladı.

Verstappen, geçen yıl Bahreyn'de 1:28.997 ile pole pozisyonunu kazanmıştı. Bu da yaklaşık 2.7 saniye daha yavaş bir tur attığı anlamına geliyor.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Leclerc, son bölümde en hızlı tur denemesi yapmamayı tercih etti ve 1:32.415'lik turuyla, Monakolu pilotun 0.695 saniye gerisinde ikinci oldu.

Ferrari pilotu, Verstappen'in aksine en hızlı turunu C4 lastikle attı.

Gün boyunca uzun sürüşlere odaklanan ve C3 lastiğe ağırlık veren Fernando Alonso, testin son anlarında C4 lastikle piste çıktı.

İspanyol pilot, 1:32.698'lik bir son tur çıkardı ve günü 0.6978 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Alonso, attığı 122 turla günün en çok tur atan pilotlarından birisi oldu.

Öğleden sonra piste çıkan ve Mercedes'le sıralama temposuna odaklanan George Russell, toplam 70 tur attı.

Russell, 1:32.759'luk turuyla, 1:33'ün altına inebilen beş isimden birisi oldu. Fakat C5 lastikle attığı tur, lider Verstappen'den 1 saniye daha yavaştı.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

İlk beşi Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas tamamladı. Fin pilot, öğleden sonra piste çıktı ve seansı erken kapatmasına rağmen 68 tur attı. Bir yarış simülasyonu da yapan Bottas 1:32.985'le beşinci oldu.

Fin pilot bu turu C3 lastikle attı.

AlphaTauri'de öğleden sonra piste çıkan Yuki Tsunoda, ağırlıklı olarak tek tur temposuna odaklandı ve temiz bir turu bir araya getirmekte zorlandı. Sonuç olarak da günü 1.2 saniye geride altıncı bitirdi.

Sabah bölümünde piste çıkan Sergio Perez günü yedinci bitirirken, Haas pilotu Mick Schumacher 1.4 saniye geride sekizinci oldu. Mick de en hızlı turunu C3 lastikle attı.

Mick, Haas'a verilen ek süreden ötürü 21:00'e kadar pistte kalacak ve teste devam edecek.

Daniel Ricciardo'nun yokluğunda McLaren'ın direksiyonuna geçen isim Lando Norris'ti ve İngiliz pilot, fren sorunlarıyla boğuşmalarına rağmen günü 90 turla tamamladı.

Norris'in en hızlı turu 1:33.191 olurken, bu turu C3 lastikle attı.

Sebastian Vettel, Aston Martin ile gün içerisinde yarış simülasyonu yapan isimlerden birisiydi ve 1:33.821'lik turuyla 10. oldu.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sabah bölümünde piste çıkan Guanyu Zhou 11. olurken, Pierre Gasly 12. ve Carlos Sainz 13. sırada yer aldı. Bu üç isim de en hızlı turunu sabah bölümünde attı.

Williams'ta Alex Albon, öğleden sonra sadece birkaç saatliğine piste çıktı ve ardından koltuğunu, dün tüm gün sadece 12 tur atan Nicholas Latifi'ye bıraktı.

Albon testi 1:35.171 ile 14. bitirirken, 124 turla günün en çok tur atan ismi olan Nicholas Latifi 15. sırada yer aldı.

Listeyi Lance Stroll, Lewis Hamilton ve Kevin Magnussen tamamladı.

Günün en çok tur atan takımı 149 turla Mercedes oldu.

En hızlı turunu C5 lastikle atan isimler: Verstappen, Russell, Tsunoda, Sainz, Hamilton

En hızlı turunu C4 lastikle atan isimler: Leclerc, Alonso, Perez, Vettel, Zhou, Gasly

En hızlı turunu C3 lastikle atan isimler: Bottas, Schumacher, Norris, Albon, Latifi, Stroll

En hızlı turunu C2 lastikle atanlar: Magnussen

2022 Formula 1 sezonu 20 Mart'ta yapılacak Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak.

Dereceler:

Pilot Takım Derece Fark Lastik Tur 1. M. Verstappen Red Bull 1:31.720 - C5 53 2. C. Leclerc Ferrari 1:32.415 +0.695 C4 51 3. F. Alonso Alpine 1:32.698 +0.978 C4 122 4. G. Russell Mercedes 1:32.759 +1.039 C5 71 5. V. Bottas Alfa Romeo 1:32.985 +1.265 C3 68 6. Y. Tsunoda AlphaTauri 1:33,002 +1.282 C5 57 7. S. Perez Red Bull 1:33.105 +1.385 C4 43 8. M. Schumacher Haas 1:33.151 +1.431 C3 61 9. L. Norris McLaren 1:33.191 +1.472 C3 90 10. S. Vettel Aston Martin 1:33.821 +2.101 C4 81 11. G. Zhou Alfa Romeo 1:33.959 +2.239 C4 82 12. P. Gasly AlphaTauri 1:34.865 +3.145 C4 91 13. C. Sainz Ferrari 1:34.905 +3.185 C5 68 14. A. Albon Williams 1:35.171 +3.451 C3 18 15. N. Latifi Williams 1:35.634 +3.914 C3 124 16. L. Stroll Aston Martin 1:36.029 +4.309 C3 53 17. L. Hamilton Mercedes 1:36.217 +4.497 C5 78 18. K. Magnussen Haas 1:38.616 +6.896 C2 38