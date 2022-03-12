2022 Bahreyn testi 3. gün: Perez, sabah bölümünde güncellenen RB18 ile en hızlısı!

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Bahreyn testlerinde artık sona gelindi ve takımlar bugün, Bahreyn GP öncesi son hazırlıklarını yapmak için piste çıktılar.

Hava beklendiği üzere düne göre daha soğuktu ve kuvvetli rüzgarlar, sürücülerin pist üstünde sürüş yapmasını zorlaştırdı.

Haas, kargoda yaşanan gecikme nedeniyle perşembe sabahını kaybetmişti. Bu sebeple bugünkü teste bir saat erken başladı. 10:00 itibariyle ise diğer dokuz takım piste çıktı.

Seans boyunca herhangi bir kırmızı bayrak yoktu. Sadece son 15 dakikada sistem denemesi için kırmızı bayrak çıkarıldı. Ayrıca seansın sonunda Perez, Zhou, Gasly ve Stroll'ün katıldığı küçük bir start çalışması da yapıldı.

Tıpkı önceki günlerde olduğu gibi, son test gününde de yine 1., 8. ve 10. virajlarda pilotlar pist dışına taştılar.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, locks up Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Gözler bu kez Red Bull garajındaydı çünkü takımın garajı kapatılmıştı ve içeride büyük bir hazırlık vardı. Sonunda RB18 piste çıkarıldı ve sidepod, taban ve arka kısımda büyük değişiklikler olduğu görüldü.

Sürücüler sabahki bölümü büyük oranda uzun sürüşler yapmak için kullandılar. Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Lewis Hamilton ve Nicholas Latifi, bir yarış simülasyonu yaptı.

Guanyu Zhou seansın ilk bölümünde C4 lastikle 1:33.959 yaptı ve liderliği alan isim oldu. Daha sonra Red Bull pilotu Sergio Perez'den 1:33.105 geldi.

Meksikalı pilot, bu turu C4 lastikle attı ve seansın kalan kısmında kendisini geçebilen bir isim çıkmadı.

Perez böylelikle, Bahreyn GP öncesi katıldığı son test seansını zirvede tamamlamış oldu. Yine de öğleden sonra derecelerin gelişmesi bekleniyor.

Çaylak Zhou, Bahreyn GP öncesi son kez C42'nin direksiyonuna geçti ve bir yarış mesafesi tamamladı. 1:33.959'luk turuyla da sabah bölümünü 0.8 saniye geride ikinci bitirdi.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Motorsport Images

Üçüncü sırada, güçlü bir yarış temposuna sahip olan ve Hamilton'la keyifli bir mücadeleye giren Gasly yer aldı.

Fransız pilot, C4 lastikle 1:34.865 yaparken, bu tur Perez'den 1.7 saniye daha yavaştı.

Ferrari'de Sainz, 68 turla sabah bölümünün en çok tur atan isimlerinden birisiydi ve genel anlamda C3 lastiğe odaklandı.

İspanyol pilot, 1:34.905'lik zaman turuyla dördüncü sırada yer aldı fakat bu turu C5 lastikle attı.

İlk beşi Alpine ile farklı ayarlar denemeye odaklanan ve dolu depoyla çalışan Fernando Alonso tamamladı. İspanyol pilot, en hızlı turunu C4 lastikle attı ve liderin 2.2 saniye gerisinde kaldı.

McLaren'da beklenen fren parçaları nihayet Bahreyn'e geldi ve Lando Norris bir dizi uzun sürüş de gerçekleştirdi. Fakat sonrasında bu parçaların sorunu tamamen ortadan kaldırmadığı anlaşıldı.

Takım şu anda sorunu kısmen çözse de, tamamen ortadan kaldırmak için daha fazla değişikliğe ihtiyaç duyuyor.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Motorsport Images

Norris sabah bölümünü 2.3 saniye geride altıncı sırada tamamladı. Onu 2.5 saniye geride kalan Nicholas Latifi takip ederken, Lance Stroll 2.9 saniye geride sekizinci sırada yer aldı. Bu üç sürücü de en hızlı turunu C3 lastikle attı.

Hamilton, Bahreyn GP öncesi son kez W13'ü sürdü ve tamamen yarış temposuna odaklandı. C5 lastikle attığı en hızlı tur, Perez'den 3.1 saniye yavaştı.

Güne erken başlamasına rağmen Kevin Magnussen, yakıt sistemindeki problem nedeniyle sabah bölümünü erken kapattı. Danimarkalı pilot C2 lastikle 5.5 saniye geride 10. oldu.

Sabah bölümünün en çok tur atan ismi 91 turla Gasly olurken, Zhou 82, Hamilton 78, Latifi 73, Sainz 68, Alonso 54, Stroll 53, Perez 43, Norris 39 ve Magnussen 38 tur attı.

Sabah bölümüne ait dereceler:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark Tur 1 Sergio Perez Red Bull 1:33.105 43 2 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:33.959 +0.854s 82 3 Pierre Gasly AlphaTauri 1:34.865 +1.760s 91 4 Carlos Sainz Ferrari 1:34.905 +1.800s 68 5 Fernando Alonso Alpine 1:35.328 +2.223s 54 6 Lando Norris McLaren 1:35.504 +2.399s 39 7 Nicholas Latifi Williams 1:35.634 +2.529s 73 8 Lance Stroll Aston Martin 1:36.029 +2.924s 53 9 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.217 +3.112s 78 10 Kevin Magnussen Haas 1:38.616 +5.511s 38

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Motorsport Images