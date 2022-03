2022 Bahreyn testi 2. gün: Sainz ve Ferrari lider!

Bahreyn'de gerçekleştirilen Formula 1 sezon öncesi testinin ikinci gününde, 10 takımın tamamı piste çıkarken, Williams öğleden sonra seansında yer alamadı.

İngiliz ekip, sabah bölümünde Nicholas Latifi'nin arka frenlerinin alev alması ve arka aksamı yakması nedeniyle zaten -sabah bölümünde- çok fazla vakit kaybetmişti. Araçta yapılan çalışmalar, öğleden sonra seansına katılmalarını engelledi. Bu sebeple Williams çok değerli bir dört saniyeyi kaybetti.

Öğleden sonra bölümünde iki ayrı kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki Esteban Ocon'un aracında problem yaşaması ve tedbir amaçlı aracını kenara çekmesi nedeniyle yaşandı.

Fransız sürücü, aracının tamir edilmesinin ardından tekrar piste çıkabildi.

İkincisi kırmızı bayrak ise McLaren pilotu Lando Norris'in pit çıkışında aracını kenara çekmesi nedeniyle yaşandı. Araç garaja itildi ve Norris kısa bir süre sonra tekrar piste çıktı.

Lando Norris, McLaren MCL36, out of his car after stopping on circuit

Fotoğraf: Motorsport Images