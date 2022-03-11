2022 Bahreyn testi 2. gün: Sainz ve Ferrari lider!

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Bahreyn'de gerçekleştirilen Formula 1 sezon öncesi testinin ikinci gününde, 10 takımın tamamı piste çıkarken, Williams öğleden sonra seansında yer alamadı.

İngiliz ekip, sabah bölümünde Nicholas Latifi'nin arka frenlerinin alev alması ve arka aksamı yakması nedeniyle zaten -sabah bölümünde- çok fazla vakit kaybetmişti. Araçta yapılan çalışmalar, öğleden sonra seansına katılmalarını engelledi. Bu sebeple Williams çok değerli bir dört saniyeyi kaybetti.

Öğleden sonra bölümünde iki ayrı kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki Esteban Ocon'un aracında problem yaşaması ve tedbir amaçlı aracını kenara çekmesi nedeniyle yaşandı.

Fransız sürücü, aracının tamir edilmesinin ardından tekrar piste çıkabildi.

İkincisi kırmızı bayrak ise McLaren pilotu Lando Norris'in pit çıkışında aracını kenara çekmesi nedeniyle yaşandı. Araç garaja itildi ve Norris kısa bir süre sonra tekrar piste çıktı.

Lando Norris, McLaren MCL36, out of his car after stopping on circuit Fotoğraf: Motorsport Images

Bunun dışında tıpkı ilk bölümde olduğu gibi pist dışına taşan sürücüler vardı. 1., 8. ve 10. virajlar sürücüleri epey zorladı. Yine de herhangi bir spin veya kaza yaşanmadı.

Sabah bölümünün en hızlı ismi, Alpine pilotu Esteban Ocon olmuştu. Bu tur zamanını geçen ilk isim Carlos Sainz oldu. Öğleden sonra F1-75'i devralan Sainz, 1:33.943'lük turuyla Ocon'u geride bıraktı ve zaman tablosunda zirveye yerleşti.

Sainz daha sonra en hızlı turu, C4 lastiklerle beraber 1:33.532'ye çekti. Seansın kalan kısmında kimse 1:34'ün altına inemedi.

Sonuç olarak seansın en hızlı ismi Ferrari pilotu Sainz oldu. İspanyol pilotun attığı tur, testlerde şimdiye kadar atılan en iyi turdu. Dün Pierre Gasly C5 lastikle 1:33.902 yapmıştı.

Max Verstappen, Red Bull Racing'le tüm gün RB18'in direksiyonundaydı fakat 100 turu geride bırakmayı başaramadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Motorsport Images

Hollandalı pilot, C4 son yarım saatte girerken attığı 1:34.011'lik turuyla günü, 0.479 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

İlk üçü, öğleden sonra Aston Martin'in direksiyonuna geçen ve C4 lastikle 1:34.064 yapan Lance Stroll tamamladı. Bu tur Verstappen'den sadece 0.053 saniye daha yavaştı.

Mercedes'te öğleden sonra piste çıkan Lewis Hamilton, C5 lastikle 1:34.141 yaparak günün en hızlı dördüncü zamanına imza attı.

Alpine'de tüm gün direksiyonda olan Esteban Ocon 1:34.276'lık turuyla beşinci olurken, gün boyunca 111 tur attı.

Fransız pilotun turu da yine C4 lastikle geldi ve Sainz'dan 0.744 saniye daha yavaştı. Ferrari böylelikle günü 114 turla tamamladı.

Charles Leclerc, sabahki en hızlı turuyla beraber 0.834 saniye geride altıncı oldu. Buna rağmen 1:34.366 yapan Leclerc, C3 lastikle tur atan sürücüler arasında en iyisiydi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren, fren sorunlarıyla boğuştuğu günde 60 tur attı ve Lando Norris, C3 lastikle attığı 1:34.606'lık turuyla yedinci oldu. İngiliz ekip seans içerisinde yeni bir ön kanat da denedi.

Sabah bölümünde Aston Martin'le piste çıkan ve 1:36.020 yapan Sebastian Vettel sekizinci olurken, dokuzuncu sırada 1 yıl aradan sonra F1'e dönen Kevin Magnussen yer aldı.

Haas VF-22 ile ilk kez piste çıkan Magnussen, toplamda 39 tur attı ve akşam bölümünü 1:36.505'le dokuzuncu bitirdi.

Haas, perşembe günü sabah bölümünde piste çıkamadığı için, Magnussen bugün fazladan bir saat daha piste çıkacak. Bu açıdan Haas, 20:00'ye kadar testlere devam edecek.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

İlk onu AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda tamamladı. Japon pilot tamamladığı 120 turla günün en çok tur atan ismi olurken, C3 lastikle 3.2 saniye geride kaldı.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas ve Guanyu Zhou, pek de temsili turlar atmadılar. Sabah sorunlarla boğuşan Bottas 3.4 saniye geride 11. olurken, Zhou 6.4 saniye geride 15. oldu.

Haas'ta sabah bölümünü egzoz sorunuyla erken kapatan Mick Schumacher 12., Mercedes'le sabahın en çok tur atan ismi olan George Russell 13. ve fren problemiyle günü 12 turla kapatan Latifi 14. oldu.

Bahreyn testleri, yarın yapılacak son test günüyle beraber devam edecek.

En hızlı turunu C5 lastikle atanlar: Hamilton

En hızlı turunu C4 lastikle atanlar: Sainz, Verstappen, Stroll, Ocon

En hızlı turunu C3 lastikle atanlar: Leclerc, Norris, Vettel, Magnussen, Tsunoda

En hızlı turunu C2 lastikle atanlar: Bottas, Schumacher

En hızlı turunu prototip lastikle atanlar: Russell, Latifi, Zhou

Seans sonuçları:

Marshals recover the car of Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Motorsport Images