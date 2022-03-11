2022 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Ocon oldu

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Bahreyn testleri, bugün gerçekleştirilen dört saatlik sabah bölümüyle devam etti. Rüzgar düne göre daha kuvvetliyken, hava sıcaklığı 32 dereceyi buldu.

Sabah bölümünde 10 takımın tamamı piste çıkarken, sürücüler tıpkı dün olduğu gibi bugün de 1. ve 10. virajlarda büyük frenleme problemleri yaşadılar. Herhangi bir kaza veya spin atan isim yoktu.

Seansın en büyük olayı, Nicholas Latifi'nin arka frenlerinin alev alması ve ardından süspansiyonunun kırılması nedeniyle yolda kalmasıydı. Kanadalı pilotun aracının arkası alev aldı ve seansa devam edemedi. Bundan ötürü de kırmızı bayrak çıktı.

Nicholas Latifi, Williams FW44, stops with a rear brake fire Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sebastian Vettel de aracındaki küçük bir problem nedeniyle yolda kaldı. Fakat aracını dış pist düzenine çektiği için kırmızı bayrak çıkmadı. Vettel aracındaki küçük problemin giderilmesiyle, son bölümde tekrar piste çıktı.

Son 15 dakikada kırmızı bayrak sisteminin kontrolü için seans kırmızı bayrakla durduruldu. Seans tekrar başladıktan kısa bir süre sonra bu kez Alfa Romeo sürücüsü Bottas yolda kaldığı için kırmızı bayrak çıktı.

Böylelikle seans üç kırmızı bayrakla sonlandı. Sürücüler araçlarının frenleme şekline alışmaya çalıştılar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, C3 lastikle attığı 1:34.366'lık turuyla seansı lider tamamlayacak gibi dursa da, Alpine'den Esteban Ocon C4 lastikle 1:34.276 yaptı ve sabah bölümünü lider tamamladı.

Alpine, temelde lastikleri anlamaya odaklandı ve temposunu yavaş yavaş artırdı. Fransız pilot 59 turla, sabah bölümünün en çok tur atan ikinci ismi oldu.

Ferrari, yeni bir taban denediği seansta, Leclerc ile sadece 0.090 saniye geride ikinci oldu. Monakolu pilot bu turu, 15 turdan fazla kullanılmış C3 lastikle kaydetti.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İlk üçü Red Bull RB18'in direksiyonuna geri dönen Max Verstappen tamamladı. Red Bull, yeni güncellemelerden ziyade, araca yerleştirdikleri sensörlerle veri toplamaya odaklandı.

Verstappen, C2 lastikle attığı 1:35.874'lük turuyla seansı 1.5 saniye geride üçüncü bitirdi.

Aston Martin'de Sebastian Vettel dün olduğu gibi bugün de sabah bölümünde piste çıktı ve 1:36.020 ile dördüncü en iyi zamanı yaptı. Alman pilot en hızlı turunu C3 lastikle attı.

Fren problemleriyle mücadele etmeye devam eden Lando Norris ilk beşi tamamladı. McLaren dün olduğu gibi bugün de fren sorunuyla boğuştu. Takım, frenlerin fazla ısınmasından dolayı uzun sürüşler yapamıyor ve ciddi bir sorunla karşı karşıyalar.

Norris, aracı durdurmakta çoğu kez zorlandığı seansta prototip C2 lastiğiyle 1:236.354 yapıp beşinci oldu.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda, araçtan memnun değildi. Büyük blokajlar yaşayan Tsunoda, çeşitli ayarlar denedi ve sabahı 1:36.802 ile altıncı bitirdi.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas ise sorunlu bir sabah bölümünü geride bıraktı. Dün, artık sorunları geride bıraktıklarını söyleyen Bottas, sabah bölümünde sadece 25 tur attı ve sorunlu aracıyla seansın son bölümünde yolda kaldı. Fin pilot, sabah bölümünü, C2 lastikle attığı 1:36.987'lik turuyla yedinci bitirdi.

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Haas'ta Mick Schumacher VF-22'ye geri dönse de, egzoz sorunlarıyla günü erken kapattı. 3.5 saniye geride kalan Mick, sadece 23 tur attı ve en hızlı turu C2 lastikle geldi.

Mercedes, yeni güncellemeleri anlamaya devam ettiği sabah bölümünde George Russell ile 67 turu geride bıraktı ve en çok tur tamamlayan takım oldu. Pist kenarında yer alan birçok yorumcu, Mercedes'in düne kıyasla geliştiğini ve virajlarda artık daha iyi olduğunu dile getiriyor.

İngiliz pilot, performans çalışması yapmadı ve 4.3 saniye geride dokuzuncu oldu.

İlk onu, sadece 12 tur atabilen ve 5.5 saniye geride kalan Nicholas Latifi tamamladı.

Öğleden sonra seansı TSi 15:00'te başlayacak.

Sabah bölümü sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark Tur 1 Esteban Ocon Alpine 1:34.276 (C4) 59 2 Charles Leclerc Ferrari 1:34.366 (C3) +0.090s 54 3 Max Verstappen Red Bull 1:35.874 (C2) +1.598s 45 4 Sebastian Vettel Aston Martin 1:36.020 (C3) +1.744s 46 5 Lando Norris McLaren 1:36.354 (T) +2.078s 29 6 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.802 (C3) +2.526s 44 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:36.987 (C2) +2.711s 25 8 Mick Schumacher Haas 1:37.846 (C2) +3.570s 23 9 George Russell Mercedes 1:38.585 (T) +4.309s 65 10 Nicholas Latifi Williams 1:39.845 (T) +5.569s 12

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Motorsport Images