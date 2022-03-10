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Formula 1 / Bahreyn Mart Testi Yarış raporu

2022 Bahreyn testi 1. gün: Gasly, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı!

2022 Formula 1 sezonu öncesinde gerçekleştirilen Bahreyn testlerinin ilk gününde AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ilk sırada yer aldı.

2022 Bahreyn testi 1. gün: Gasly, Ferrari pilotlarının önünde en hızlısı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Bahreyn'de gerçekleştirilen testlerin ilk gününde, toplam 15 sürücü piste çıktı. Sadece Lando Norris, Sergio Perez, Pierre Gasly ve Alex Albon tüm gün sürüş yaptı.

Haas, aracı ve ekipmanları taşıyan kargonun piste geç gelmesi ve bundan ötürü de yeterince hazırlık yapılamamasından dolayı sadece öğleden sonra piste çıktı. Direksiyona geçen isim de yedek pilotu Pietro Fittipaldi oldu.

15:00'te başlayan ve 19:00'a kadar devam eden ikinci seansta iki ayrı kırmızı bayrak vardı. Bunlardan ilki Aston Martin'den kaynaklıydı.

Öğleden sonra direksiyona geçen Lance Stroll, aracının arkasına takılan sensörlerle yola devam ediyordu fakat bu sensörler yerine tam takılmadığı için sürüş esnasında çıktı ve tekerleğin arasına sıkıştı. Sonunda bu sensörler, araçtan kopan bir parçayla beraber pist üstüne düştüler.

Bu da kırmızı bayrağa neden oldu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Günün ikinci kırmızı bayrağı ise bitime yaklaşık 10 dakika kala Red Bull pilotu Sergio Perez'in attığı spin sonrası çıktı. Meksikalı pilot yavaş spine rağmen aracını çakıl zemine sapladı ve seansa devam edemedi.

Bunun üzerine seans 5 dakika erken sona erdi.

Seans içerisinde pist dışına taşan pek çok sürücü vardı. Özellikle McLaren pilotu Lando Norris, 10. virajda sık sık sert şekilde pist dışına taştı.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin de dalgalanma nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Zaman tablosuna bakıldığında, sabahın en hızlı ismi olan Charles Leclerc, öğleden sonra yerini Carlos Sainz'a bıraktı ve buna rağmen son bölüme kadar zaman tablosunun en tepesinde yer aldı.

Daha sonra, günün son kısmında yumuşak lastiklerle sıralama turları denemeleri yapan Pierre Gasly sahneye çıktı ve C5 lastikle 1:33.902 yaparak ilk sırayı Leclerc'ten aldı.

Günün erken kapatılmasıyla beraber Gasly, testin ilk gününü zirvede tamamlamış oldu. Gasly günü de 103 turla tamamladı.

Günün son bölümünde Carlos Sainz, yeni set C3 lastikle zaman turu denemesi yaptı. 10. virajda hata yapan İspanyol pilot, buna rağmen günü 1:34.359'luk turuyla 0.457 saniye geride ikinci bitirdi.

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk üçü Ferrari'nin diğer pilotu Leclerc tamamladı. Monakolu sürücü, 1:34.531'lik turunu, tıpkı Sainz gibi C3 lastikle kaydetti.

Temelde aracı anlamaya ve ayar çalışması yapmaya odaklanan Ferrari pilotları, günü 116 turla tamamladılar.

İlk dördü Aston Martin pilotu Lance Stroll tamamladı. Kanadalı pilot, en hızlı turunu tıpkı Pierre Gasly gibi C5 lastikle attı ve 1:34.736'lık turuyla, Gasly'i 0.8 saniye geriden takip etti. Stroll, dört saatte 50 tur attı.

Williams'ta hem kısa hem de uzun sürüşlere odaklanan fakat sık sık lastiklerini kilitleyen Alex Albon, günü 1:35.070 ile beşinci bitirdi. Taylandlı sürücü, en hızlı turunu C4 lastikle atarken, günü 104 turla kapattı.

McLaren için sorunlu bir gün oldu. Takım fren problemi nedeniyle sabah bölümünde sadece 21 tur atabilmişti ve öğleden sonra sorunlar devam etti. Lando Norris gün boyunca toplam 50 tur attı.

Norris, günü 1:35.356'lık turuyla altıncı sırada tamamlarken, bu turu C2 lastikle attı. Norris, frenajda sık sık lastiklerini kilitledi.

Lando Norris, McLaren MCL36

Lando Norris, McLaren MCL36

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Alfa Romeo'da öğleden sonra direksiyona Valtteri Bottas geçti ve başarılı bir testi geride bıraktı. Fin pilot toplamda 66 tur atarken, C3 lastikle attığı 1:35.495'lik turuyla yedinci oldu.

Sebastian Vettel, sabah bölümünde C3 lastikle 1:35.706 yaptı ve günü sekizinci sırada tamamladı. İlk onu öğleden sonra Mercedes W13'ün direksiyonuna George Russell ve Red Bull'dan Sergio Perez tamamladı.

Russell, tıpkı Hamilton gibi 60 tur barajını geçmeyi başardı ve günü C3 lastikle attığı 1:35.941'lik turuyla dokuzuncu bitirdi.

Sergio Perez aynı lastiklerle 1:35.977 yaptı. İki pilotu sadece 0.036 saniye ayırdı. Perez, toplamda 138 tur atarak günün en çok tur atan ismi de oldu.

Bu ikiliyi sabah 62 tur atan ve C3 lastikle 1:36.365 yapan Lewis Hamilton takip etti. Mercedes günü 122 turla kapatmış oldu.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alpine'de Fernando Alonso ve Esteban Ocon, pek de verimli bir gün geçiremediler. Takım, sorun yaşadığını reddetmesine rağmen, gün boyunca sadece 66 tur attı. Alonso öğleden sonra piste çıkıp sadece 24 tur attı ve C3 lastikle 1:36.745'lik bir tur zamanı yakaladı.

Ocon ise 42 tur attı ve 1:36.768'lık turuyla 13. oldu. Fransız pilotun en hızlı turu C2 lastikle geldi.

Sabah bölümünde Alfa Romeo ile 54 tur atan Guanyu Zhou 14. ve öğleden sonra Haas'la piste çıkan Pietro Fittipaldi 15. oldu. Brezilyalı pilot, prototip lastiğiyle 1:37.422 yaptı.

Bahreyn testi, yarın kaldığı yerden devam edecek.

Bahrain Bahreyn testi 1. gün:

  Pilot Takım Tur Derece
1

France P. Gasly

 AlphaTauri 64 1:33.902 
2 Spain C. Sainz Ferrari 52 1:34.359 
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 53 1:34.531 
4 Canada L. Stroll Aston Martin 50 1:34.736 
5 Thailand A. Albon Williams 104 1:35.070 
6

United Kingdom L. Norris

 McLaren 50 1:35.356 
7

Finland V. Bottas

 Alfa Romeo 66 1:35.395 
8 Germany S. Vettel Aston Martin 39 1:35.706 
9 United Kingdom G. Russell Mercedes 60 1:35.941 
10

Mexico S. Pérez

 Red Bull 138 1:35.977
11 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 62 1:36.365 
12 Spain F. Alonso Alpine 62 1:36.365 
13 France E. Ocon Alpine 42 1:36.768 
14 China G. Zhou Alfa Romeo 54 1:37.164 
15 Brazil P. Fittipaldi Haas 47 1:38.527 

 

George Russell, Mercedes W13, locks up

George Russell, Mercedes W13, locks up

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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