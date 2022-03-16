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Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

2022 Bahreyn Grand Prix'si hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 Formula 1 sezonu, bu hafta sonu (18 - 20 Mart) gerçekleştirilecek olan Bahreyn Grand Prix'si ile başlıyor. Peki Bahreyn GP seansları saat kaçta yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Abdullah Çelik
Ekleyen:
2022 Bahreyn Grand Prix'si hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
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Sezon öncesi testlerin geride kalmasının ardından artık gerçekleri görme zamanı geldi. Formula 1 takımları bu sene ilk kez Bahreyn GP'de gerçek güçlerini pistte gösterecekler.

Kış testlerindeki belirsizliklerin ardından bu hafta sonu Bahreyn GP ile takımların güç sıralamasını görmeye başlayacağız.

Bahreyn GP hafta sonunda heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, TSi 15:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da, S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

2. antrenman seansı aynı gün 18:00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 15:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 18:00'da yapılacak. Her iki seansı S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.

Pazar günkü büyük yarış ise 18:00'da başlayacak ve yarış yine S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Ayrıca tüm seansları, F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, derecelere anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla seyredebilirsiniz.

Bahreyn GP hafta sonu programı:

18 Mart Cuma

  • 1. Antrenman: 15:00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)
  • 2. Antrenman: 18:00 - F1 TV / S Sport Plus (Türkçe)

19 Mart Cumartesi

  • 3. Antrenman 15:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
  • Sıralama turları: 18:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)

20 Mart Pazar

  • Yarış: 18:00 - F1 TV / S Sport 2 / S Sport Plus (Türkçe)
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