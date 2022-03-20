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Formula 1 / Bahreyn GP Sonuçlar

2022 Bahreyn GP öncesi: Yarış gridi

2022 Bahreyn Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
2022 Bahreyn GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

5

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

7

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

9

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

11

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

13

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

15

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

17

  Nico Hülkenberg
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

19

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

 

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