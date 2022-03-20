2022 Bahreyn GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa elindeki en sert hamurlar olan C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cuma ve cumartesi günlerinin ardından pilotların ellerindeki lastik hamurları belli oldu.

Ferrari pilotları ve Max Verstappen'in elinde bir set yumuşak, bir set orta ve bir set sert lastik var. Sergio Perez ise tıpkı Mercedes pilotları ve Pierre Gasly gibi birer set orta ve sert hamura sahip.

En çok yumuşak lastiğe Daniel Ricciardo ve Aston Martin pilotları sahip.

Diğer takımların ellerindeki lastik sayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (С1) Orta (C2) Yumuşak (C3) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 1 1 - - 3 64. G. Russell Mercedes 1 1 1 - - 3 1. M. Verstappen Red Bull 1 - 1 - 1 3 11. S. Perez Red Bull 1 - 1 - - 4 16. C. Leclerc Ferrari 1 - 1 - 1 3 55. C. Sainz Ferrari 1 - 1 - 1 3 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 1 - 3 2 4. L. Norris McLaren 1 - 1 - 1 4 14. F. Alonso Alpine 1 - 1 - 1 3 31. E. Ocon Alpine 1 - 1 - 1 4 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 1 - - 4 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 1 - 2 3 18. L. Stroll Aston Martin 1 - 1 - 3 2 27. N. Hulkenberg Aston Martin 1 - 1 - 3 2 6. N. Latifi Williams 1 - 1 1 2 2 23. A. Albon Williams 1 - 1 1 1 3 24. G. Zhou Alfa Romeo - 1 2 - 1 3 77. V. Bottas Alfa Romeo - 1 2 - - 3 20. K. Magnussen Haas - 1 1 - 1 3 47. M. Schumacher Haas - 1 1 - 1 4