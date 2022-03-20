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2022 Bahreyn GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Pirelli, Sakhir'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde pilotların elinde olan kullanılmış ve kullanılmamış lastik sayılarını açıkladı.
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Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilen yarışa elindeki en sert hamurlar olan C1, C2 ve C3 lastikleri getirme kararı almıştı.
Cuma ve cumartesi günlerinin ardından pilotların ellerindeki lastik hamurları belli oldu.
Ferrari pilotları ve Max Verstappen'in elinde bir set yumuşak, bir set orta ve bir set sert lastik var. Sergio Perez ise tıpkı Mercedes pilotları ve Pierre Gasly gibi birer set orta ve sert hamura sahip.
En çok yumuşak lastiğe Daniel Ricciardo ve Aston Martin pilotları sahip.
Diğer takımların ellerindeki lastik sayılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Pilotların ellerindeki yeni/eski lastik hamurları:
|Pilot
|Takım
|Sert (С1)
|Orta (C2)
|Yumuşak (C3)
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|Yeni
|Kullanılmış
|44. L. Hamilton
|Mercedes
|1
|1
|1
|-
|-
|3
|64. G. Russell
|Mercedes
|1
|1
|1
|-
|-
|3
|1. M. Verstappen
|Red Bull
|1
|-
|1
|-
|1
|3
|11. S. Perez
|Red Bull
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|16. C. Leclerc
|Ferrari
|1
|-
|1
|-
|1
|3
|55. C. Sainz
|Ferrari
|1
|-
|1
|-
|1
|3
|3. D. Ricciardo
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|4. L. Norris
|McLaren
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|14. F. Alonso
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|1
|3
|31. E. Ocon
|Alpine
|1
|-
|1
|-
|1
|4
|10. P. Gasly
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|-
|4
|22. Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|1
|-
|1
|-
|2
|3
|18. L. Stroll
|Aston Martin
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|27. N. Hulkenberg
|Aston Martin
|1
|-
|1
|-
|3
|2
|6. N. Latifi
|Williams
|1
|-
|1
|1
|2
|2
|23. A. Albon
|Williams
|1
|-
|1
|1
|1
|3
|24. G. Zhou
|Alfa Romeo
|-
|1
|2
|-
|1
|3
|77. V. Bottas
|Alfa Romeo
|-
|1
|2
|-
|-
|3
|20. K. Magnussen
|Haas
|-
|1
|1
|-
|1
|3
|47. M. Schumacher
|Haas
|-
|1
|1
|-
|1
|4
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