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Formula 1 / Bahreyn GP Sıralama turları raporu

2022 Bahreyn GP: Heyecan dolu seansta pole pozisyonu Leclerc ve Ferrari'nin!

2022 Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı ve pole pozisyonunu kazandı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2022 Bahreyn GP: Heyecan dolu seansta pole pozisyonu Leclerc ve Ferrari'nin!
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Formula 1'de yeni teknik düzenlemelere geçilmesinin ardından nasıl bir rekabet olacağı merak konusuydu. Bugün gerçekleştirilen Bahreyn Grand Prix'si sıralama turlarına Red Bull ve Ferrari damgasını vururken, Charles Leclerc 2021 Bakü'den bu yana ilk pole pozisyonunu kazandı.

Bu yıl 1 numara ile yarışan son şampiyon Max Verstappen, yakın geçen sıralama turlarını ikinci tamamlarken, Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz üçüncü oldu.

Yarış pazar günü TSi 18:00'de gerçekleştirilecek.

Yarış gridi:

Sıra # Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'30.558  
2 1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1'30.681 0.123
3 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'30.687 0.129
4 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 1'30.921 0.363
5 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'31.238 0.680
6 77 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'31.560 1.002
7 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'31.808 1.250
8 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'32.195 1.637
9 63 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'32.216 1.658
10 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 1'32.338 1.780
11 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'31.782 1.224
12 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'31.998 1.440
13 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'32.008 1.450
14 23 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'32.664 2.106
15 24 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'33.543 2.985
16 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 1'32.750 2.192
17 27 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 1'32.777 2.219
18 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'32.945 2.387
19 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'33.032 2.474
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'33.634 3.076
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Q3: Leclerc, Verstappen'in önünde pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının son bölümüne iki Mercedes, iki Red Bull, iki Ferrari pilotunun yanı sıra AlphaTauri'den Pierre Gasly, Alpine'den Fernando Alonso, Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas ve Haas'tan Kevin Magnussen kaldı.

Sıralama turlarındaki ilk turların ardından Carlos Sainz 1:30.687'lik tur zamanıyla ilk sıraya yükseldi fakat arkasındaki isimler kendisine çok yakındı. Charles Leclerc sadece 0.044 saniye geride ikinci, Max Verstappen ise 0.056 saniye geride üçüncü sıradaydı.

Mercedes sürücüleri ise ilk turlarını kullanılmış lastiklerle attılar.

Sürücüler bitime yaklaşık üç dakika kala yeni set hamurlarla piste çıktılar ve bir deneme daha yapmış oldular.

Bu denemelerin ardından tablo tamamen değişti ve Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:30.558 yaparak pole pozisyonunu kazandı.

Bu, Leclerc ve Ferrari'nin 2021 Azerbaycan GP'den sonraki ilk pole pozisyonu oldu.

Verstappen son turunda en hızlı derecesini 1:30.681'e çekmesine rağmen 0.123 saniye geride kaldı ve ikinci oldu.

Yakın mücadelede Carlos Sainz, Verstappen'in sadece 0.006 saniye ardında yer aldı.

Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez de bu mücadeleden çok uzak değildi. Perez, seansı 0.3 saniye geride dördüncü bitirdi.

Mercedes'te beklendiği üzere Lewis Hamilton ve George Russell geride kaldı. Hamilton, en hızlı turunda 1:31.560 yapmasının ardından 0.680 saniye geride ancak beşinci olabildi.

Russell ise ilk turunu kullanılmış lastiklerle attı, ikinci turunda ise hata yaptı. Bu sebeple ancak dokuzuncu olabildi.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, seansın yıldızlarından birisi oldu. Fin pilot, 101 yarışlık Q3 serisini Bahreyn'de devam ettirdi ve yarışa altıncı sıradan başlama hakkı elde etti.

1 yıl aradan sonra F1'e dönen Kevin Magnussen ise 1.2 saniye geride yedinci olarak, Haas'a 2019'dan sonra ilk Q3'ünü getirdi.

Alpine'de Fernando Alonso 1.6 saniye geride kalmasının ardından sekizinci sırada yer aldı. Pierre Gasly ise 10. oldu.

Q3 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'30.558  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 1'30.681 0.123
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'30.687 0.129
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'30.921 0.363
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'31.238 0.680
6 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 3 1'31.560 1.002
7 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 3 1'31.808 1.250
8 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 3 1'32.195 1.637
9 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'32.216 1.658
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'32.338 1.780
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Motorsport Images

Q2: Verstappen, Sainz'ın sadece 0.030 saniye önünde lider

Sıralama turlarının ikinci bölümünde, Max Verstappen ilk denemesinde 1:30.757 yaptı ve zirveye yerleşti. Fakat Ferrari pilotları, en hızlı turlarını kullanılmış lastiklerle attılar.

İkinci denemeler, seansın son 2 dakikalık kısmında gerçekleşti.

Ferrari pilotları ikinci denemeleri için piste çıksalar da, Verstappen'in derecesini geçemediler.

Böylelikle Verstappen 1:30.757 ile bu bölümü lider tamamladı. Sainz 0.030 saniye geride ikinci olurken, Leclerc 0.175 saniye geride üçüncü ve Sergio Perez 0.251 saniye geride dördüncü oldu.

Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell, ilk altıyı tamamladılar.

İkinci bölümde elenen sürücülere bakıldığında, antrenman seansları baz alındığında önemli bir sürpriz yoktu.

Alpine'de Esteban Ocon, yakın orta grupta son bölüme kalmayı 0.085 saniye ile kaçırdı ve 11. oldu.

Mick Schumacher, Haas ile kariyerinin ilk Q3'üne kalmaya yaklaşsa da, takım arkadaşından 0.5 saniye yavaş kaldı ve 12. sırada yer aldı.

Mclaren'ın diğer pilotu Lando Norris, pek iyi görünmeyen MCL36 ile son bölüme kalamadı ve yarışa 13. sıradan başlayacak.

Alexander Albon, Williams'la ilk sıralama turlarında ikinci bölüme kalsa da, 14. sıradan öteye gidemedi. Guanyu Zhou ise kariyerinin ilk yarışına 15. başlayacak.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'30.757  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'30.787 0.030
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'30.932 0.175
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'31.008 0.251
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'31.048 0.291
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'31.252 0.495
7 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 3 1'31.461 0.704
8 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'31.621 0.864
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 6 1'31.635 0.878
10 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'31.717 0.960
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'31.782 1.025
12 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 5 1'31.998 1.241
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'32.008 1.251
14 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 5 1'32.664 1.907
15 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 6 1'33.543 2.786
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1: Leclerc lider, Ricciardo ilk bölümde elendi

Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde oldukça ilginç sonuçlar vardı. Ferrari pilotları çok iyi bir performans sergilediler ve Charles Leclerc 1:31.471'le en hızlı zamana imza attı.

Carlos Sainz, sadece 0.096 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaparken, Max Verstappen 0.341 saniye geride üçüncü oldu.

Ferrari böylelikle sıralama turlarına oldukça güçlü bir tempoyla başladı.

Mercedes pilotları bu bölümde yalnızca 9. ve 10. olabildiler. Özellikle 4. olan Valtteri Bottas ve 5. olan Kevin Magnussen'in turları dikkat çekiciydi.

İlk bölümde elenen isimler ise pek sürpriz olmadı.  AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda, 3. antrenman seansını kaçırmasının ardından sıralama turlarında 16. olabildi.

Nico Hulkenberg, neredeyse iki yıl sonra katıldığı ilk sıralama turlarında 17. olup elense de, takım arkadaşı Lance Stroll'ü mağlup etmeyi başardı.

McLaren'da Daniel Ricciardo hayal kırıklığıyla dolu bir seans geçirdi ve 18. oldu. Son iki sırada ise Lance Stroll ve Williams ile kötü bir seans geçiren Nicholas Latifi yer aldı.

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 3 1'31.471  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 3 1'31.567 0.096
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 5 1'31.785 0.314
4 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 6 1'31.919 0.448
5 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 6 1'31.955 0.484
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'32.041 0.570
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 9 1'32.096 0.625
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 8 1'32.239 0.768
9 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 5 1'32.269 0.798
10 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 5 1'32.285 0.814
11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 6 1'32.311 0.840
12 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 5 1'32.346 0.875
13 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'32.380 0.909
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 6 1'32.493 1.022
15 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 8 1'32.726 1.255
16 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 8 1'32.750 1.279
17 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin Mercedes 6 1'32.777 1.306
18 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 1'32.945 1.474
19 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'33.032 1.561
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 8 1'33.634 2.163
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Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22

Nico Hulkenberg, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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