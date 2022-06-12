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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

2022 Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi

2022 Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde yarış gridine bir göz atıyoruz.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
2022 Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi
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2

 

 

 


 

  Sergio Pérez
(Red Bull)

 1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Ferrari)

 3

  Max Verstappen
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)

 5

  George Russell
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)

 7

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Alpine)

 9

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

 11

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Guanyu Zhou
(Alfa Romeo)

 13

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

 15

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

 17

  Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

 19

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

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