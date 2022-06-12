2022 Azerbaycan GP öncesi: Yarış gridi
2022 Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde yarış gridine bir göz atıyoruz.
|
2
|
Sergio Pérez
|1
|
Charles Leclerc
|
4
|
Carlos Sainz
|3
|
Max Verstappen
|
6
|
Pierre Gasly
|5
|
George Russell
|
8
|
Yuki Tsunoda
|7
|
Lewis Hamilton
|
10
|
Fernando Alonso
|9
|
Sebastian Vettel
|
12
|
Daniel Ricciardo
|11
|
Lando Norris
|
14
|
Guanyu Zhou
|13
|
Esteban Ocon
|
16
|
Kevin Magnussen
|15
|
Valtteri Bottas
|
18
|
Nicholas Latifi
|17
|
Alexander Albon
|
20
|
Mick Schumacher
|19
|
Lance Stroll
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