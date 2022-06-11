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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

2022 Azerbaycan GP: Leclerc arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

2022 Formula 1 sezonunun sekizinci yarışı olan Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
2022 Azerbaycan GP: Leclerc arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!
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Uzun ana düzlüğü ve yere basma gücü gerektiren virajlı bölümleriyle hangi takıma daha iyi uyacağı merak konusu olan Bakü'de, sıralama turları oldukça keyifliydi ve pole pozisyonunu kimin alacağı son tura kadar belli olmadı.

Keyifli mücadelenin galibi harika bir son tur çıkaran Ferrari pilotu Charles Leclerc olurken, Red Bull pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen ilk üçü tamamladılar

2022 Azerbaycan GP, Pazar günü TSi 14:00'te başlayacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'41.359  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'41.641 0.282
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'41.706 0.347
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'41.814 0.455
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'42.712 1.353
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'42.845 1.486
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'42.924 1.565
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'43.056 1.697
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'43.091 1.732
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'43.173 1.814
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'43.398 2.039
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'43.574 2.215
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'43.585 2.226
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'43.790 2.431
15 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'44.444 3.085
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'44.643 3.284
17 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'44.719 3.360
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'45.367 4.008
19 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'45.371 4.012
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'45.775 4.416
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Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Leclerc arka arkaya dördüncü kez pole pozisyonunda!

Üçüncü bölüme Ferrari, Red Bull, AlphaTauri ve Mercedes pilotlarının yanı sıra Aston Martin'den Sebastian Vettel ve Alpine'den Fernando Alonso kaldı.

Üçüncü bölümde atılan ilk turların ardından Ferrari pilotu Carlos Sainz 1:41.814'lük derecesiyle liderdi ve ikinci sıradaki Charles Leclerc'le arasında sadece 0.040 saniye vardı. Ayrıca Red Bull pilotları da ön tarafa yakındı ve ilk dört sadece 0.175 saniye içerisinde diziliyordu.

Fakat Ferrari pilotu Leclerc, son zaman turunda harika bir tur ortaya koydu ve en hızlı dereceyi 1:41.359'a geçerek pole pozisyonunu kazandı.

Leclerc bu sonuçla arka arkaya dördüncü, bu yılki ise altıncı pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Perez son zaman turunda 1:41.641 yapmasının ardından ikinci oldu ve arka arkaya ikinci kez Verstappen'i geride bıraktı.

Son turundan memnun olmayan Verstappen 0.347 saniye geride üçüncü olurken, son turunda hata yapan ve derecesini geliştiremeyen Sainz 0.455 saniye dördüncü oldu.

Mercedes'te Russell, son zaman turunda kendisini beşinci sıraya çıkarmayı başardı ancak ön bölümle arasında 1.3 saniye vardı.

Gasly altıncı olurken, Lewis Hamilton 1.5 saniye geride yedinci oldu.

İlk onu Tsunoda, sadece bir deneme yapan Vettel ve cuma gününe oranla daha yavaş görünen Alonso tamamladı.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'41.359  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'41.641 0.282
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 6 1'41.706 0.347
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'41.814 0.455
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 6 1'42.712 1.353
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 6 1'42.845 1.486
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'42.924 1.565
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 6 1'43.056 1.697
9 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 4 1'43.091 1.732
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'43.173 1.814
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Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: En hızlısı Perez, McLaren pilotları elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümünde 15 sürücü, Q3'e kalmak için mücadele ederken, ilk zaman turlarının ardından Carlos Sainz 1:42.088 yaparak zaman tablosunun tepesine çıktı. Bu noktada ilk dört sadece 0.170 saniye içerisinde diziliyordu.

Bitime yedi tur kala Sebastian Vettel, Lance Stroll ile benzer şekilde frenajda duramadı ve kayarak bariyerlere çarptı. Vettel aracını geriye alıp pite dönmeyi başardı.

Perez, ikinci denemesinde en iyi dereceyi 1:41.955'e çekti ve seansın kalan kısmında yerini koruyup, seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Leclerc 0.091 saniye geride ikinci olurken, Sainz 0.133 saniye geride üçüncü ve Verstappen 0.272 saniye geride dördüncü oldu.

McLaren pilotları için pek iyi geçmeyen hafta sonunda Lando Norris, son bölüme kalmayı 0.022 saniye ile kaçırıp 11. olurken, takım arkadaşı Daniel Ricciardo 0.198 saniye geride 12. oldu.

Esteban Ocon, 13. olup ikinci bölümde elenirken, bu hafta sonu iyi görünmeyen Alfa Romeo'da Zhou Guanyu, takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde 14. oldu. Çinli sürücü bu sonuçla bu yıl ilk kez Bottas'ı geçti fakat Fin pilot seans boyunca hiç temiz bir tur çıkaramadı.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'41.955  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'42.046 0.091
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'42.088 0.133
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 6 1'42.227 0.272
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 6 1'43.129 1.174
6 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 7 1'43.182 1.227
7 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 7 1'43.268 1.313
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 7 1'43.281 1.326
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'43.360 1.405
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 6 1'43.376 1.421
11 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 7 1'43.398 1.443
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 8 1'43.574 1.619
13 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'43.585 1.630
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 4 1'43.790 1.835
15 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 4 1'44.444 2.489
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen zirvede, Stroll kaza yaptı

Bakü bir cadde pisti olmasından ve her an kırmızı bayrak çıkma ihtimali bulunduğundan ötürü sürücüler seans başlar başlamaz piste çıkıp, hemen temiz bir tur çıkarmaya çalıştılar.

İlk turların ardından Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:42.865'lik turuyla zaman tablosunda ilk sıraya yükselmeyi başardı. İkinci denemelerde ise Max Verstappen 1:42.722 ile liderliği eline geçirdi.

Son dört dakikaya girerken Lance Strol frenajda duramadı ve aracını bariyerlere çarptı. Sonrasında aracını geriye alıp seansa devam etti.

Pite girmeyen Stroll, bir sonraki turun ikinci virajında bariyerlere çarptı ve sağ ön süspansiyonunu kırarak kırmızı bayrağa neden oldu.

Böylelikle seans, bitime 2 dakika 30 saniye kala durmuş oldu.

Son bölümde derecelerde herhangi bir gelişim olmadı ve Verstappen seansı lider tamamlayan isim oldu.

Onu 0.011 saniye geriden Sergio Perez takip ederken, Leclerc 0.143 saniye geride üçüncü ve Sainz 0.235 saniye geride dördüncü oldu.

Seansın sonunda sürücüler bir zaman turu atabilmek için birbirleriyle pist üstünde savaştılar. Fakat son sektörde Fernando Alonso'nun kaçış alanına girmesiyle, özellikle arka taraftaki isimlerin hiçbiri derecesini geliştiremedi.

Kevin Magnussen derecesini geliştirememesinin ardından 16. olup elenirken, Alex Albon 17., Nicholas Latifi 18. ve Lance Stroll 19. oldu.

Mick Schumacher ise seansı son sırada tamamladı.

İlk bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 7 1'42.722  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 6 1'42.733 0.011
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 7 1'42.865 0.143
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 7 1'42.957 0.235
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 11 1'43.268 0.546
6 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 7 1'43.279 0.557
7 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 10 1'43.595 0.873
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 10 1'43.754 1.032
9 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 9 1'43.777 1.055
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 7 1'43.903 1.181
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 9 1'43.939 1.217
12 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 8 1'44.083 1.361
13 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 9 1'44.237 1.515
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 9 1'44.437 1.715
15 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 9 1'44.478 1.756
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 9 1'44.643 1.921
17 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 9 1'44.719 1.997
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 8 1'45.367 2.645
19 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 7 1'45.371 2.649
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 9 1'45.775 3.053
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Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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