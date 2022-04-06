2022 Avustralya GP saat kaçta, hangi kanalda? - 8-10 Nisan Yarış Programı

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Oldukça heyecan verici ve mücadele dolu bir şekilde başlayan 2022 Formula 1 sezonunda heyecan, bir haftalık aranın ardından Avustralya’da devam edecek.

2020’de pandeminin başında oldukça tartışmalı bir şekilde iptal edilen Avustralya GP, 2021’de de takvimde yer alamamasının ardından bu sene, yeniden Formula 1 takvimine döndü.

Avustralya GP’nin takvime dönüşüyle ilk iki yarışı akşam saatlerinde izlememizin ardından yıllar önceki alışkanlıklarımıza geri döneceğiz. Avustralya GP antrenman seanslarını, sıralamaları ve yarışı Türkiye saatiyle erken saatlerde izleyeceğiz.

Avustralya GP hafta sonunda heyecan cuma günü gerçekleştirilecek 1. antrenman seansıyla başlayacak. Bu seans, TSi 06:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Bir saatlik seans, TV'de canlı yayınlanmasa da, S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

2. antrenman seansı aynı gün 09:00'da başlayacak ve yine S Sport Plus uygulaması üzerinden yayınlanacak.

Cumartesi günkü 3. antrenman seansı 06:00'da başlayacak ve bir saat sürecek. Sıralama turları da aynı gün TSi 09:00'da yapılacak. Her iki seansı S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı seyredebilirsiniz.

Pazar günkü büyük yarış ise 08:00'da başlayacak ve yarış yine S Sport 2'den ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Formula 1 Avustralya GP Programı Fotoğraf: Motorsport Türkiye

Ayrıca tüm seansları, F1 TV üzerinden canlı şekilde seyredebilir, derecelere anlık olarak takip edebilir ve seansları araç üstü kameralarıyla seyredebilirsiniz.

Avustralya GP hafta sonunda Formula 2 ya da Formula 3 destek serisi yarışları yapılmayacak. Buna rağmen dünyanın farklı yerlerinde önemli motor sporları yarışları yapılacak.

MotoGP’de Amerika GP, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu’nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası’nda açılış ayağı olan Aragon ve Formula E’de Roma e-Prix bu hafta sonu yapılacak.

COTA’da gerçekleştirilecek MotoGP Amerika GP’de sıralamalar cumartesi günü 22:10’da, yarış Pazar günü 21:00’da, Moto2’de sıralamalar cumartesi 20:35’te, yarış 19:20’de, Moto3’te ise sıralamalar 23:10’da, yarış ise 22:30’da başlayacak.

MotoGP Amerika GP Yarış Programı Fotoğraf: Motorsport Türkiye

Dünya Superbike Şampiyonası, bu hafta sonu İspanya’nın Aragon pistinde başlayacak. Toprak Razgatlıoğlu, bu sene şampiyonluk unvanını korumaya çalışırken, Supersport’ta Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu mücadele edecekler.

Cumartesi günü 11:25’te Supersport Superpole seansı, 12:10’da Superbike Superpole seansı başlayacak. Aynı gün 15’te Superbike 1. Yarış, 16:15’te Supersport 1. Yarış başlayacak.

Pazar günü 12’de Superbike Superpole yarışı, 13:30’da Supersport 2. Yarışı, 15’te Superbike 2. Yarışı yapılacak.

Dünya Superbike Şampiyonası Aragon Yarış Programı Fotoğraf: Motorsport Türkiye

Formula E’nin 4. Ve 5. Ayakları bu hafta sonu Roma’da gerçekleştirilecek. Cumartesi günü 10:40’da 4. Yarış için sıralama seansı, 15:00’da ise 4. Yarış başlayacak. Pazar günü 10:40’ta 5. Yarış için sıralama seansı, 15:00’da ise 5. Yarış başlayacak.

Formula E Roma E-Prix 4. ve 5. Yarış Hafta Sonu Programı Fotoğraf: Motorsport Türkiye

Hafta sonunun diğer motor sporları aktiviteleri ise NASCAR (Martinsville), IndyCar (Long Beach), Super Formula (Fuji) yarışları olacak.

Bu içeriğimizde bahsetmiş olduğumuz seanslar, hafta sonunda yaşanabilecek durumlar nedeniyle değişikliğe uğrayabilir.

Formula 1 ve MotoGP yarışlarını S Sport’tan, Dünya Superbike Şampiyonası yarışlarını TRT Spor Yıldız’dan, Formula E yarışlarını ise Eurosport’tan izleyebilirsiniz.