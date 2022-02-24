2022 araçlarının performanslarına yönelik ilk ipuçları neler?

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Her ne kadar testlerin ilk günü büyük şoklara sahne olmasa da, ortada ilginç bir gerçek bulunmaktaydı: tur zamanları eski araçlara göre oldukça gerideydi.

Yeni araçlar, yere basma kuvvetindeki genel azalma nedeniyle tur süresinde oldukça büyük bir düşüş olacağı yönündeki tahminlere rağmen özellikle simülatörde 2021 araçlarına yakın performans vermişlerdi

Ancak testlerin ilk günü biterken, takımların yeni araçlardan ilk izlenimleri, tur zamanlarının beklentilerin epey altında kaldığı yönündeydi.

Testlerin ilk gününde en hızlı zamana imza atan pilot, 1.19.568'lik derecesiyle Lando Norris oldu. Bu tur zamanı, iyi bir test pisti olduğu düşünülen Barcelona'da önceki senelerde atılan turlara göre oldukça zayıf bir derece.

Barcelona'da yapılan son sezon öncesi testlerine, 2020'ye kısa bir bakış atalım. Testlerin ilk günü Lewis Hamilton'ın 1.16.976'lık derecesiyle tamamlanırken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinci gün 1.15.732'lik bir dereceyle test rekoru kırmıştı.

2020 İspanya GP'sinde ise, Hamilton 1.15.584 ile pole pozisyonunu almıştı. Bu tur, test koşullarında atılan turlara göre daha iyi bir gösterge özelliği taşımakta.

Elbette geçen yıl ile doğrudan bir kıyasa girmek pek mantıklı görünmüyor, nitekim geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sezon öncesi testleri gerçekleştirilmedi, ayrıca 10. virajda yapılan revizyonlar pistin hızını biraz etkilemiş durumda.

Bununla birlikte, testler bize her zaman araçların durumuna dair birtakım fikirler verebilmekte. Ve görünüş o ki, 2022 araçları bir önceki jenerasyondan bir adım geride.

Nikita Mazepin, Haas VF-21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Hamilton, 2021 İspanya GP'sinde 1.16.741'lik bir zamanla pole pozisyonunun sahibi olmuştu. Bu Norris'in dün attığı en hızlı turdan neredeyse 3 saniye daha iyi.

Ancak takımların henüz 2022 araçların limitlerine yakın dahi olmadığını söyleyebiliriz. Testlerde takımlar genelde dolu depoyla piste çıkıyorlar, ayrıca ilk testlerin amacı daha çok sistemlerin çalışıp çalışmadığına bakmak ve araç dengesinin ne durumda olduğunu incelemek yönünde oluyor. Burada sorulması gereken soru araçların üç saniye yavaşlamasının gerçekten mümkün olup olmadığı.

1.19 seviyesindeki turlar 2021 İspanya GP'sindeki yarış turlarıyla kıyaslandığında ise iyi görünüyor. Ön grup çoğunlukla 1.21-1.23 seviyesinde turlamış, son turlarda ise Max Verstappen 1.18.149 ile en hızlı turu atmıştı.

Norris'in testlerde attığı tur, geçtiğimiz yılki gridde kendisini ancak 19. sıraya yerleştirmeye yetiyor -yalnızca Nikita Mazepin'in 1.19.807'lik turunun önünde kalabiliyor İngiliz pilot.

Sektör sektör karşılaştırma yaptığımızda Norris'in 1. sektörde zaman kaybettiğini, fakat 2. ve 3. sektörlerde kaybettiği zamanı fazlasıyla geri aldığını görüyoruz.

Norris'in 2022 Barcelona testlerindeki en hızlı turu ile Mazepin'in 2021 İspanya GP'si sıralama turunun kıyaslanması:

Norris (2022) Mazepin (2021) 1. sektör: 22.385s 1. sektör: 22.232s 2. sektör: 29.740s 2. sektör: 30.036 3. sektör: 27.443s 3. sektör: 27.539s Tur zamanı: 1m19.568s Tur zamanı: 1m19.807s

Görünüşe göre yeni araçlar yüksek hızlı virajlarda veya düşük hızlı virajlarda dramatik bir hissiyat farkı taşımıyor. Bu Lance Stroll'ün araçların eskiye göre çok fazla değişmediğine dair yorumlarına da uymakta.

Stroll, "Evet bazı açılardan, hatta birçok açıdan farklı diyebilirim. Ama benzerlikler de taşıyor" demişti.

Hız ölçüm noktasına baktığımızda ise Norris'in tüm ölçüm noktalarında daha yavaş kaldığını görebiliyoruz. Bu 2022 araçlarının karakteristiğinden ziyade en hızlı tur esnasında kullanılan motor moduna da bağlı olabilir.

2022 Norris vs 2021 Mazepin en yüksek sürat tur kıyası:

Norris (2022) Mazepin (2021) Hız ölçüm noktası: 314 Hız ölçüm noktası: 324 Bitiş çizgisi: 280 Bitiş çizgisi: 286 1. sektör: 281 1. sektör: 289 2. sektör: 301.2 2. sektör: 300

Önümüzdeki birkaç gün içinde arabaların hızının ne kadar artacağını görmek ilginç olacak, çünkü bir noktada takımlar düşük yakıt performanslarına kabaca bir göz atmak isteyecekler.

Bu tur zamanları bizlere 2022 araçlarının düzlüklerde daha hızlı olduğu, düşük hızlı virajlarda daha yavaş olduğu ve yüksek hızlı sektörlerde güçlü performans verdiğine dair tüm teorilere dair ilk makul cevapları da sunacak.

Fakat ilk günden çıkarabileceğimiz bir ders varsa, o da yeni araçların ne kadar dayanıklı olduğu olacaktır.

Yeni araçların birçok problem yaratması ve günün kırmızı bayraklarla bölünmesi gibi durumlara hiç rastlanmadı ve seans bir kez dahi durdurulmadı. Bu 2022 araçlarının ne kadar dayanıklı olduğunun bir göstergesi.

Son şampiyon Max Verstappen, 147 turla en çok tur kaydeden isim oldu. Bu geçtiğimiz seneden 8 tur daha fazla -ki o turlar sadece basitçe geliştirilen 2020 araçlarıyla atılmıştı.

Özellikle ilginç olan şey, Red Bull'un aslında daha fazlasını yapmayı hedeflediğini söylemesiydi.

Red Bull Baş Yarış Mühendisi Guillaume Rocquelin, "Takım için mutluyum, bugün oldukça iyi geçti. 700 km'lik iyimser bir hedefe sahiptik ve bunun sadece üç tur gerisinde kalarak günü tamamladık." şeklinde konuştu.

Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images