2022 araçlarının ilk gün performansı, Horner'ı şaşırtmış

Haberi dinle

Red Bull, gerçek RB18'i Çarşamba günü görücüye çıkardı. Sezon öncesi testlerine kadar gizlenen araç, garajdan çıkmasıyla birlikte gözleri üstüne topladı.

Radikal sidepod tasarımlarına sahip araç, taraftarların ve medyanın ilgisini çekerken; yeni aracı ilk gerçek testine Max Verstappen çıkardı.

Son şampiyon, Çarşamba günü yeni aracını test etti. Red Bull, diğer takımların da yaptığı gibi ilk gün daha çok dayanıklılık üzerine odaklandı.

Araçta yer alan sistemler kontrol edildi. Rüzgar tünelinde elde edilen veriler ve simülasyonlar, gerçek hayatla karşılaştırıldı ve ilk gerçek veriler toplanabildi.

Hollandalı pilot, 147 tur tamamladığı Çarşamba gününü 1:22.246'lık derecesiyle 9. sırada noktaladı.

2022 araçları, 2021 araçlarına kıyasla 43 kg kadar daha ağırlar. Buna ek olarak yeni araçlarda kirli havayı azaltmak için bargeboard'lar kaldırıldı.

Bu nedenlerden dolayı 2022 araçlarının performans anlamında 2021 araçlarından yarım saniye kadar daha yavaş olabilecekleri tahmin ediliyordu.

Horner ise yeni araçların ilk günlerinde gösterdiği performanstan oldukça memnun.

PlanetF1.com tarafından alıntılanan İngiliz yönetici, konu hakkında şunları söyledi: "Bence daha ilk günden bu araçların sahip olduğu performans seviyesi şaşırtıcı. Hızlı virajlarda kesinlikle eski araçlara zaman kaybetmeyecekler."

"RB18'i tanıma sürecimiz heyecan verici bir şekilde başladı. Büyük kural değişimleri sonrasında yeni araçları ilk defa görmek her zaman ilgi çekici olmuştur."

"2022 kuralları oldukça katı kurallar olsalar da tasarımlar arasındaki farklılıkları ve takımların kuralları nasıl farklı yorumladığını görmek etkileyici."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images