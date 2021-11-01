2022 araçlarının ağırlığı 790 kilogramı bulacak
2022 Formula 1 araçları, değişen kurallarla beraber 790 kilogram ağırlığa çıkacak.
Formula 1 araçlarının ağırlığı, 2014 yılında turbo hibrit motorlara geçilmesinin ardından önemli oranda arttı ve son yıllarda 700 kilogramın üzerine çıktı.
Son yıllarda pek çok sürücü, araçların daha hafif olması gerektiğini savunsa da, araçların ağırlığı her yeni kuralla birlikte artmaya devam ediyor. Gelecek yıl bu eğilim sürecek.
RacingNews365'in haberine göre yeni F1 araçları, 2021'e kıyasla 38 kilogram daha ağır olacak ve 790 kilogram olacak. Kuralların gidişatı göz önüne alındığında, bu sayının ilerleyen yıllarda daha da artması mümkün.
1995-2008 yılları arasında araçlar sadece 595 kilogram ağırlığındaydı. Sonrasındaki yıllarda yavaş yavaş bu sayı artmaya başladı. 2014'te 690'u bulurken, 2021'de 752 kilograma çıktı.
Yarışın başında dolu depo ile birlikte araçların ağırlığı daha da artıyor. Bu da genel olarak araçların yarışta, sıralama turlarına kıyasla daha yavaş olmasına sebep oluyor.
Formula 1 araçlarının yıllar içerisindeki ağırlığı:
|Yıl
|Ağırlık
|1995-2008
|595 kg
|2009
|605 kg
|2010
|620 kg
|2011-2012
|640 kg
|2013
|642 kg
|2014
|690 kg
|2015-2016
|702 kg
|2017
|728 kg
|2018
|734 kg
|2019
|740 kg
|2020
|746 kg
|2021
|752 kg
|2022
|790 kg