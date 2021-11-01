2022 araçlarının ağırlığı 790 kilogramı bulacak

Formula 1 araçlarının ağırlığı, 2014 yılında turbo hibrit motorlara geçilmesinin ardından önemli oranda arttı ve son yıllarda 700 kilogramın üzerine çıktı.

Son yıllarda pek çok sürücü, araçların daha hafif olması gerektiğini savunsa da, araçların ağırlığı her yeni kuralla birlikte artmaya devam ediyor. Gelecek yıl bu eğilim sürecek.

RacingNews365'in haberine göre yeni F1 araçları, 2021'e kıyasla 38 kilogram daha ağır olacak ve 790 kilogram olacak. Kuralların gidişatı göz önüne alındığında, bu sayının ilerleyen yıllarda daha da artması mümkün.

1995-2008 yılları arasında araçlar sadece 595 kilogram ağırlığındaydı. Sonrasındaki yıllarda yavaş yavaş bu sayı artmaya başladı. 2014'te 690'u bulurken, 2021'de 752 kilograma çıktı.

Yarışın başında dolu depo ile birlikte araçların ağırlığı daha da artıyor. Bu da genel olarak araçların yarışta, sıralama turlarına kıyasla daha yavaş olmasına sebep oluyor.

Formula 1 araçlarının yıllar içerisindeki ağırlığı:

Yıl Ağırlık 1995-2008 595 kg 2009 605 kg 2010 620 kg 2011-2012 640 kg 2013 642 kg 2014 690 kg 2015-2016 702 kg 2017 728 kg 2018 734 kg 2019 740 kg 2020 746 kg 2021 752 kg 2022 790 kg