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Formula 1 / Meksika GP Haberler

2022 araçlarının ağırlığı 790 kilogramı bulacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2022 Formula 1 araçları, değişen kurallarla beraber 790 kilogram ağırlığa çıkacak.

2022 araçlarının ağırlığı 790 kilogramı bulacak

Formula 1 araçlarının ağırlığı, 2014 yılında turbo hibrit motorlara geçilmesinin ardından önemli oranda arttı ve son yıllarda 700 kilogramın üzerine çıktı.

Son yıllarda pek çok sürücü, araçların daha hafif olması gerektiğini savunsa da, araçların ağırlığı her yeni kuralla birlikte artmaya devam ediyor. Gelecek yıl bu eğilim sürecek.

RacingNews365'in haberine göre yeni F1 araçları, 2021'e kıyasla 38 kilogram daha ağır olacak ve 790 kilogram olacak. Kuralların gidişatı göz önüne alındığında, bu sayının ilerleyen yıllarda daha da artması mümkün.

1995-2008 yılları arasında araçlar sadece 595 kilogram ağırlığındaydı. Sonrasındaki yıllarda yavaş yavaş bu sayı artmaya başladı. 2014'te 690'u bulurken, 2021'de 752 kilograma çıktı.

Yarışın başında dolu depo ile birlikte araçların ağırlığı daha da artıyor. Bu da genel olarak araçların yarışta, sıralama turlarına kıyasla daha yavaş olmasına sebep oluyor.

Formula 1 araçlarının yıllar içerisindeki ağırlığı:

Yıl Ağırlık
1995-2008 595 kg
2009 605 kg
2010 620 kg
2011-2012 640 kg
2013 642 kg
2014 690 kg
2015-2016 702 kg
2017 728 kg
2018 734 kg
2019 740 kg
2020 746 kg
2021 752 kg
2022 790 kg
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