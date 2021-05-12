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Formula 1 Haberler

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

The Race'in haberine göre yeni F1 araçları başlangıçta planlanandan 15 kilogram daha ağır olacak.

2022 araçları planlanandan daha ağır olabilir

Formula 1'de 2013 yılında 642 kg olan minimum araç ağrılığı, 2014 yılındaki turbo hibrit motorlar döneminin başlangıcında 691 kg'a çıktı ve bu yıl itibariyle 752 kilogram oldu.

Formula 1'in yeni nesil araçlarının ağırlığı ise daha da artacak ve nerdeyse 800 kg barajına gelecek.

Başlangıçta 2022 araçlarının 18 inç lastikler ve güvenlikle bazı değişiklikler nedeniyle 23 kg artacağı ve 775 kg'a ulaşacağı açıklanmıştı.

Ancak The Race'e göre FIA, araçların ağırlığını 15 kg daha artırma kararı aldı. Bu artış, şasi üzerinde yapılan güvenlik çalışmalarından kaynaklanıyor.

Araçlar böylelikle yakıtsız 790 kg ağırlığında olacak. Yarışta her araç 110 kg yakıt kullanıyor. Ek olarak sürücü ve koltuk için de 80 kg bir minimum ağırlık var.

Bu da 2022'de yarışın başlangıcında araçların 980 kilogram ağırlığında olacağı anlamına geliyor.

Sürücüler son yıllarda modern F1 araçlarının çok ağır olduğundan şikayet etmişlerdi ve ağırlık artışı, büyük oranda daha ağır olan hibrit motorlara geçişten sonra yaşanmıştı.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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