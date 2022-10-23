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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Sonuçlar

2022 Amerika GP öncesi: Yarış gridi

Carlos Sainz bugün gerçekleştirilecek Amerika GP'ye ilk sıradan başlayacak, startta Sainz'ın yanında ise Max Verstappen yer alacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
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1

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

5

  Lance Stroll
(Aston Martin)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

7

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

9

  Sergio Pérez (P) +5
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

11

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Charles Leclerc (P) +10
(Ferrari)

13

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Fernando Alonso (P) +5
(Alpine)

15

  Kevin Magnussen
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Daniel Ricciardo
(McLaren)

17

  Esteban Ocon
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Mick Schumacher
(Haas)

19

  Guanyu Zhou (P) +5
(Alfa Romeo)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

 

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