2022 Amerika GP öncesi: Yarış gridi
Carlos Sainz bugün gerçekleştirilecek Amerika GP'ye ilk sıradan başlayacak, startta Sainz'ın yanında ise Max Verstappen yer alacak.
|
1
|
Carlos Sainz
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
Lewis Hamilton
|
4
|
George Russell
|
5
|
Lance Stroll
|
6
|
Lando Norris
|
7
|
Valtteri Bottas
|
8
|
Alexander Albon
|
9
|
Sergio Pérez (P) +5
|
10
|
Sebastian Vettel
|
11
|
Pierre Gasly
|
12
|
Charles Leclerc (P) +10
|
13
|
Yuki Tsunoda
|
14
|
Fernando Alonso (P) +5
|
15
|
Kevin Magnussen
|
16
|
Daniel Ricciardo
|
17
|
Esteban Ocon
|
18
|
Mick Schumacher
|
19
|
Guanyu Zhou (P) +5
|
20
|
Nicholas Latifi
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