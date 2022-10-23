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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

2022 Amerika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri

Motorsport.com olarak 2022 Amerika GP öncesi sıralama turlarında hangi pilotların takım arkadaşının önünde olduğunu inceledik.

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
2022 Amerika GP öncesi: Takım arkadaşı mücadeleleri
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Mercedes

Lewis Hamilton

12-7

United Kingdom George Russell
5 Bahrain Bahreyn

9

(+0,978 Q3)

16

(+0,663 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

6

5

 Australia Avustralya

6

(+0,108 Q3)

13

(+0,381 Q2)

 Italy İmola

11

6

 United States Miami

12

(+0,376  Q2)

6

(+0,119 Q3)

  İspanya

4

8

(+0,448 Q3,)

 Monako

6

7

(+0,212 Q3)

 Azerbaijan Azerbaycan

5

4

 Canada Kanada

8

(+0,666 Q3)

5

 Büyük Britanya

8

(+0,166 Q3)

10

(+7,720 Q3, kaza yaptı)

 Austria Avusturya

5

4

 France Fransa

6

(+0,366 Q3)

7

(+0,765 Q3, DRS sorunu) 

 Hungary Macaristan

1

7

 Belgium Belçika

8

(+0,273 Q3)

4

 Netherlands Hollanda

6

(+0,499 Q3)

5

 Italy İtalya

6

(+0,018 Q3)

3

 Singapore Singapur

11

(+1,321 Q2)

6

 Japan Japonya

8

(+0,128 Q3)

5

 United States ABD

6

(+0,041 Q3)

 

Red Bull

Max Verstapp

15-4

Sergio Pérez
2 Bahrain Bahreyn 4
(+0,240 Q3)

4

(+0,261 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan 1

2

 Australia Avustralya

3

(+0,086 Q3)

1

 Italy İmola

7

(+1,809 Q3)

3

 United States Miami

4

(+0,045 Q3)

2

 İspanya

5

(+0,347 Q3)

4

(+0,037 Q3)

 Monako

3

3

(+0,065 Q3)

 Azerbaijan Azerbaycan

2

1

 Canada Kanada

13

(+6,269 Q2, kaza yaptı)

2

 Büyük Britanya

4

(+0,561 Q3)

1

 Austria Avusturya

4

(+0,420 Q3)

2

 France Fransa

3

(+0,159 Q3)

10

 Hungary Macaristan

11

(+0,813 Q2)

1

 Belgium Belçika

3

(+0,797 Q3)

1

 Netherlands Hollanda

5

(+0,735 Q3)

2

 Italy İtalya

4

(+0,900 Q3)

8

(+1,961 Q3, yakıt sorunu yaşadı)

 Singapore Singapur

2

1

 Japan Japonya

4

(+0,405 Q3)

3

 United States ABD

4

(+0,197 Q3)

 

Ferrari

Carlos Sainz

5-14

Charles Leclerc
3
(+0,129 Q3)		 Bahrain Bahreyn 1

3

(+0,177 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

2

9

(+1,540 Q3 )

 Australia Avustralya

1

10

(turu yok Q3, kaza yaptı)

 Italy İmola

2

2

(+0,190 Q3)

 United States Miami

1

3

(+0,416 Q3)

 İspanya

1

2

(+0,225 Q3)

 Monako

1

4

(+0,455 Q3)

 Azerbaijan Azerbaycan

1

3

 Canada Kanada

15

(+0,227 Q1)

1

 Büyük Britanya

3

(+0,315 Q3)

3

(+0,053 Q3)

 Austria Avusturya

2

 

9

(turu yok, motor cezası)

 France Fransa

1

2

 Hungary Macaristan

3

(+0,146 Q3)

2

 Belgium Belçika

4

(+0,256 Q3)

3

(+0,071 Q3)

 Netherlands Hollanda

2

 

3

(+0,268 Q3)

 Italy İtalya

1

4

(+0,171 Q3)

 Singapore Singapur

1

3

(+0,047 Q3)

 Japan Japonya

2

1

 United States ABD

2

(+0,065 Q3)

 

McLar

Lando Norris

17-2

Daniel Ricciardo
13 Bahrain Bahreyn

18

(+0,706 Q1)
11 Saudi Arabia Suudi Arabistan

12

(+0,122 Q2)
4 Australia Avustralya

7

(+0,329 Q3)
3 Italy İmola

6

(+0,611 Q3)
8 United States Miami

14

(+0,676 Q2)

11

(+0,186 Q2)

 İspanya

9

5

 Monako

14

(+0,698 Q2)

11

 Azerbaijan Azerbaycan

12

(+0,176 Q2)

14

(+0,430 Q1)

 Canada Kanada

9

6

 Büyük Britanya

14

(+2,534 Q2)

15

 Austria Avusturya

16

(+0,283 Q1)

5

 France Fransa

11

(+0,145 Q2)

4

 Hungary Macaristan

9

(+0,610 Q3)

10

 Belgium Belçika

11

(+0,164 Q2)

7

 Netherlands Hollanda

18

(+0,525 Q1)

7

 Italy İtalya

8

(+0,341 Q3)

6

 Singapore Singapur

17

(+0,312 Q1)

10

 Japan Japonya

11

(+0,186 Q2)

8

 United States ABD

17

(+0,581 Q1)

 

Alpine

Fernando Alonso

11-8

Esteban Ocon

8

 Bahrain Bahreyn

11

(+0,161 Q2)

7

(+0,079 Q3)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

5

 

10
(kaza yaptı)

 Australia Avustralya

8

5

 Italy İmola

19

(+2,140 Q1)

11

 United States Miami

-

(Katılmadı)

17

(+0,163 Q1)

 İspanya

12

7

 Monako

10

(+0,800 Q3)

10

 Azerbaijan Azerbaycan

13

(+0,225 Q)

2

 Canada Kanada

7

(+1,585 Q3)

7

 Büyük Britanya

15

(+2,981 Q2, batarya sorunu)

9

(+0,377 Q3)

 Austria Avusturya

6

7

 France Fransa

12

(+0,417 Q2)

6

(+0,060 Q3)

 Hungary Macaristan

5

6

(+0,188 Q3)

 Belgium Belçika

5

13

(+0,008 Q2)

 Netherlands Hollanda

12

10

 Italy İtalya

11

(+0,269 Q2)

5

 Singapore Singapur

18

(+0,977 Q1)

7

(+0,157 Q3)

 Japan Japonya

5

9

 United States ABD

18

(+0,622 Q1)

 

AlphaTauri

Pierre Gasly

12-7

Japan Yuki Tsunoda
10 Bahrain Bahreyn 16
(+0,654 Q2)
9 Saudi Arabia Suudi Arabistan

20

( Q1'de turu yok)
11 Australia Avustralya

13
(+0,262 Q2)

17

(+0,258 Q1)

 Italy İmola

16

7

 United States Miami

9

(+0,242 Q3)

14

(+0,222 Q2)

 İspanya

13

17

(+0,550 Q1)

 Monako

11

6

 Azerbaijan Azerbaycan

8

(+0,211 Q3)

16

 Canada Kanada

20

(+2,083 Q1)

11

 Büyük Britanya

13

(+0,609 Q2)

11

 Austria Avusturya

14

(+0,691 Q2)

16

(+0,045 Q2)

 France Fransa

8

19

(0,287 Q1)

 Hungary Macaristan

16

12

 Belgium Belçika

19

(+0,509 Q1)

11

(+0,084 Q2)

 Netherlands Hollanda

9

9

 Italy İtalya

15

(turu yok - Q2)

7

 Singapore Singapur

10

(0,772 Q3)

17

(+0,192 Q1)

 Japan Japonya

13

13

 United States ABD

15

(+0,407 Q2)

 

Aston Martin

Nico Hülkberg

1-1

Lance Stroll
17 Bahrain Bahreyn 19
(+0,255 Q1)

18

(+0,284 Q1)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

15

Sebastian Vettel

10-7

Lance Stroll
18 Australia Avustralya

20

(turu yok - Q1)
9 Italy İmola

15

(+8,162 Q2)

13

(+0,218 Q2)

 United States Miami

10

16

 İspanya

18

(+0,464 Q1)

9

 Monako

18

(+0,365 Q1)

9

 Azerbaijan Azerbaycan

19

(+2,092 Q1, kaza yaptı)

17

 Canada Kanada

18

(+1,020 Q1)

18

 Büyük Britanya

20

(+0,764 Q1)

20

(+0,236 Q1)

 Austria Avusturya

17

14

 France Fransa

17

(+0,170 Q1)

18

(+0,068 Q1)

 Hungary Macaristan

14

16

(+0,088 Q1)

 Belgium Belçika

14

19

(+0,823 Q1)

 Netherlands Hollanda

10

17

 Italy İtalya

18

(+0,112 Q1)

14

(+0,169 Q2)

 Singapore Singapur

12

9

 Japan Japonya

19

(+0,163 Q1)

12

(+0,366 Q2)

 United States ABD

7

Williams

Nicholas Latifi

2-16

Thailand Alex Albon

20

(+0,908 Q1)

 Bahrain Bahreyn 14

19

(+1,325 Q1, kaza yaptı)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

17

19

(+1,237 Q1)

 Australia Avustralya

16

18

 Italy İmola

-

(turu yok, fren problemi)

19

(+0,059 Q1)

 United States Miami

18

20

(+0,270 Q1)

 İspanya

19

19

(+0,792 Q1)

 Monako

16

18

(+0,648 Q1)

 Azerbaijan Azerbaycan

17

19

(+1,613 Q1)

 Canada Kanada

12

10

 Büyük Britanya

16
(+0,080 Q1)

19

(+0,487 Q1)

 Austria Avusturya

12

20

(+0,371 Q1)

 France Fransa

15

20

(+0,314 Q1)

 Hungary Macaristan

17

17

(+0,729 Q1)

 Belgium Belçika

9

20

(+1,658 Q1)

 Netherlands Hollanda

15

20

(+0,547 Q1)

 Singapore Singapur

19

20

(+0,200 Q1)

 Japan Japonya

16

20

(+0,312 Q1)

 United States ABD

11

 

Nicholas Latifi

0-1

Netherlands Nyck de Vries

16

(+0,020 Q1)

 Italy İtalya

13

 

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

13-6

China Zhou Guanyu
6 Bahrain Bahreyn 15
(+1,826 Q2)
8 Saudi Arabia Suudi Arabistan

13

(+0,415 Q2)
12 Australia Avustralya

14
(+0,659 Q2)
8 Italy İmola

14

(+1,242 Q2)
5 United States Miami

17

(+0,175 Q1)
7 İspanya

15

(+1,041 Q2)
12 Monako

20

(+2,065 Q1)

15

(+0,654 Q2)

 Azerbaijan Azerbaycan

14

11

(+0,672 Q2)

 Canada Kanada

10

12

(+1,592 Q2)

 Büyük Britanya

9

13

 Austria Avusturya

18

(+0,459 Q1)

13

 France Fransa

18

(+0,640 Q1)

8

 Hungary Macaristan

12

(+0,128 Q2)

20

(+1,688 Q1)

 Belgium Belçika

13

16

(+0,135 Q1)

 Netherlands Hollanda

14

12

 Italy İtalya

14

(+0,342 Q2)

16

(0,708 Q1)

 Singapore Singapur

15

12

 Japan Japonya

14

(+0,244 Q2)

10

 United States ABD

14

(+0,649 Q2)

 

Haas

Mick Schumacher

5-14

Denmark Kevin Magnussen

12

(+0,537 Q2)

 Bahrain Bahreyn

7

14

(+0,374 Q2, kaza yaptı)

 Saudi Arabia Suudi Arabistan

10

15

 Australia Avustralya

17

(+0,150 Q1)

12

(+1,014 Q2)

 Italy İmola

4

15

 United States Miami

16

(+0,330 Q1)

10

(+0,686 Q3)

 İspanya

8

15

(+0,160 Q2)

 Monako

13

20

(+1,132 Q1)

 Azerbaijan Azerbaycan

16

6

(+0.396 Q3)

 Canada Kanada

5

19

(+0,549 Q1)

 Büyük Britanya

17

8

(+0,132 Q3)

 Austria Avusturya

7

19

(+0,945 Q1)

 France Fransa

10

(motor cezasından dolayı son bölümde tur atmadı)

15

(+0,477 Q2)

 Hungary Macaristan

13

15

 Belgium Belçika

18

(+0,215 Q1)

8

 Netherlands Hollanda

17

(+0,300 Q1)

20

(+0,097 Q1)

 Italy İtalya

19

13

(+0,364 Q2)

 Singapore Singapur

9

15

 Japan Japonya

18

(+0,200 Q1)

19

(+0,162 Q1)

 United States ABD

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