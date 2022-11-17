2022 Abu Dabi GP saat kaçta, hangi kanalda?

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23 Şubat 2022'de Barselona'da gerçekleştirilen ilk test seansı ile başlayan ve Formula 1'in yeni bir çağa adım attığı 2022 sezonu, bu hafta sonu Abu Dabi'de son bulacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da sezonun kapanışı Yas Adası'nda yer alan Yas Marina Pisti'nde yapılıyor.

2022 Abu Dabi GP, duygusal bir yarış olacak çünkü bu yarışla birlikte F1'deki bazı önemli karakterlere -en azından şimdilik- veda edeceğiz.

Dört dünya şampiyonluğu bulunan, padoktaki en yetenekli, eğlenceli ve sevilen karakterlerden birisi olan Sebastian Vettel; bu yarışla birlikte emekliye ayrılacak. Buna ek olarak; gelecek sezon için koltukları olmayan Daniel Ricciardo, Mick Schumacher ve Nicholas Latifi'ye de veda edeceğiz.

Sezonun final yarışı öncesinde iki şampiyonumuz da belli olsa da kalan pozisyonlar için hâlâ büyük mücadeleler var ve özellikle de Markalar Şampiyonası'nda sadece 1 sıra daha yukarıda yer almak bile ödül parasında büyük artış olmasını sağlıyor. Dolayısıyla griddeki her takım ve pilot, sezonu bitirebilecekleri en yüksek sırada bitirerek ödül paralarını artırmak istiyorlar.

Pilotlar Şampiyonası'nda Max Verstappen 429 puana sahip ve lider. Şampiyonluğunu Japonya'da ilan eden ve bu sezon 14 yarış galibiyeti alarak rekor kıran Verstappen, Abu Dabi GP'yi de kazanarak bu alandaki rekorunu geliştirmek istiyor.

İkinci sıra için verilen mücadele ise bundan daha yakın olamazdı. Hem Charles Leclerc hem de Sergio Perez 290 puana sahipler. Yani bu yarışta kim daha çok puan alırsa, ikinci sıra ona gitmiş olacak. İki pilotun da puan alamaması durumunda ise bu sezon daha çok zafere (3) sahip olan Leclerc, sezonu ikinci sırada tamamlayacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brezilya GP'sinde kariyerinin ilk zaferini alan George Russell ise 265 puan ile dördüncü sırada yer alıyor. Russell'ın takım arkadaşı Lewis Hamilton ise son yarış öncesinde takım arkadaşının 25 puan arkasında, beşinci sırada.

Markalar Şampiyonası'nda da Red Bull'un üstünlüğü söz konusu. Avusturyalı ekip, 719 puanla zirvede.

İkinci sıra içinse mücadele devam ediyor. İkinci sırada yer alan Ferrari 524 puana sahip. Sezonun ikinci yarısında vites artıran ve Ferrari'yi özellikle yarış temposunda geçmeye başlayan Mercedes ise 505 puana sahip.

Brezilya GP'de duble yapan Alman ekip, son yarışta 19 puanlık farkı kapayarak Ferrari'den ikinci sırayı alabilir. Özellikle de Amerika GP'sindeki güncellemenin ardından Mercedes'in form grafiğinin ne kadar yükseldiğini düşünürsek.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seans Saatleri

1. antrenman seansı: 18 Kasım Cuma, TSİ 13.00

2. antrenman seansı: 18 Kasım Cuma, TSİ 16.00

3. antrenman seansı: 19 Kasım Cumartesi, TSİ 13.30

Sıralama turları: 19 Kasım Cumartesi, TSİ 17.00

Grand Prix: 20 Kasım Pazar, TSİ 16.00

Formula 1 seansları; F1TV, S Sport Plus ve S Sport 2 üzerinden canlı yayınlanacak.

Bu hafta sonu ayrıca WSBK da sezon finali yapacak. Bu hafta sonu yarışacak tüm serilerin yarış programına buradan ve aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu hafta sonu Avustralya'da piste çıkacak olan Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü'ye başarılar diliyoruz!

Can Oncu, Kawasaki Puccetti Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images