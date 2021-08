2021'in en çok gelişen F1 takımı hangisi?

2020 Formula 1 sezonuna göre 2021'de ileri yönde en büyük adımı atan takım hangisi oldu?

4 haftalık yaz arası, geriye dönüp takımların performanslarını değerlendirmemizi ve 2020'deki ilk 11 yarışla kıyaslamamızı sağladı.

Bu kapsamda Macaristan GP'ye kadar olan bölümü, geçen sene 11 Ekim'de gerçekleştirilen Eifel GP'ye kadar olan bölümle kıyasladık.

Tabii ki şu anki şampiyonluk tablosu, Red Bull için çok kötü geçen iki hafta sonundan hemen sonra gelen bir anlık görüntü. Benzer şekilde Macaristan GP, Alpine'in sonucuna büyük bir katkı sağladı.

Ancak sezonun ikinci yarısına doğru ilerlerken takvim açısından bazı belirsizlikler var ve kalan bölümde kaç yarış yapılacağı henüz net değil. Bu yüzden ilk yarı, kimin ne kazanıp kimin ne kaybettiğini değerlendirme açısından iyi bir fikir sağlayacak.

2020: 1., 391 puan – 9 galibiyet

2021: 1., 303 puan (-88) – 4 galibiyet

İlk 11 yarışın ardından Mercedes, aynı 2020'de olduğu gibi her iki şampiyonada lider durumda ancak bu sefer detaylı inceleme yaptığımızda durum çok farklı. Takım geçen seneki 9 galibiyetine karşı bu sene sadece 4 galibiyet kazandı ve 88 puan daha az topladı. Bu, % 22.5 düşüş manasına geliyor. Geçen sene ilk 11 yarışın ardından Mercedes'in Red Bull karşısında 180 puan avantajı varken şu an itibariyle bu avantaj sadece 12. Bu tabloda Britanya ve Macaristan'da Red Bull'un toplam 5 puan kazanarak iki kötü yarış geride bırakmasının etkisi büyük. Tam tersi Lewis Hamilton ve Mercedes ise bu iki yarıştan faydalanıp farkı kapatarak öne geçtiler.

Geçen seneki ilk 11 yarışın ardından Hamilton 230 puana sahipken Verstappen'in 147 puanı bulunuyordu. Bu sefer ise puanlar 195'e 187 şeklinde ve her şey açık. Valtteri Bottas ise geçen seneki 161 puanına karşı bu sene sadece 108 puan toplayabildi. Takım geçen sene her yarış hafta sonundan ortalama 33.7 puan kazanırken bu sene bu ortalama 27.5'a düştü.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, takes his grid position for the start

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images