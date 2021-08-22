2021'in en çok gelişen F1 takımı hangisi?

2020 Formula 1 sezonuna göre 2021'de ileri yönde en büyük adımı atan takım hangisi oldu?

4 haftalık yaz arası, geriye dönüp takımların performanslarını değerlendirmemizi ve 2020'deki ilk 11 yarışla kıyaslamamızı sağladı.

Bu kapsamda Macaristan GP'ye kadar olan bölümü, geçen sene 11 Ekim'de gerçekleştirilen Eifel GP'ye kadar olan bölümle kıyasladık.

Tabii ki şu anki şampiyonluk tablosu, Red Bull için çok kötü geçen iki hafta sonundan hemen sonra gelen bir anlık görüntü. Benzer şekilde Macaristan GP, Alpine'in sonucuna büyük bir katkı sağladı.

Ancak sezonun ikinci yarısına doğru ilerlerken takvim açısından bazı belirsizlikler var ve kalan bölümde kaç yarış yapılacağı henüz net değil. Bu yüzden ilk yarı, kimin ne kazanıp kimin ne kaybettiğini değerlendirme açısından iyi bir fikir sağlayacak.

Mercedes

2020: 1., 391 puan – 9 galibiyet

2021: 1., 303 puan (-88) – 4 galibiyet

İlk 11 yarışın ardından Mercedes, aynı 2020'de olduğu gibi her iki şampiyonada lider durumda ancak bu sefer detaylı inceleme yaptığımızda durum çok farklı. Takım geçen seneki 9 galibiyetine karşı bu sene sadece 4 galibiyet kazandı ve 88 puan daha az topladı. Bu, % 22.5 düşüş manasına geliyor. Geçen sene ilk 11 yarışın ardından Mercedes'in Red Bull karşısında 180 puan avantajı varken şu an itibariyle bu avantaj sadece 12. Bu tabloda Britanya ve Macaristan'da Red Bull'un toplam 5 puan kazanarak iki kötü yarış geride bırakmasının etkisi büyük. Tam tersi Lewis Hamilton ve Mercedes ise bu iki yarıştan faydalanıp farkı kapatarak öne geçtiler.

Geçen seneki ilk 11 yarışın ardından Hamilton 230 puana sahipken Verstappen'in 147 puanı bulunuyordu. Bu sefer ise puanlar 195'e 187 şeklinde ve her şey açık. Valtteri Bottas ise geçen seneki 161 puanına karşı bu sene sadece 108 puan toplayabildi. Takım geçen sene her yarış hafta sonundan ortalama 33.7 puan kazanırken bu sene bu ortalama 27.5'a düştü.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, takes his grid position for the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull

2020: 2., 211 puan – 1 galibiyet

2021: 2., 291 puan (+80) – 6 galibiyet

Red Bull şu an itibariyle Britanya ve Macaristan'da toplam 5 puan kazanabilmesine rağmen geçen seneden 80 puan daha fazla toplamayı başardı. Aslında, kendileri için çok kötü geçen son iki yarışı saymazsak, Red Bull'un önceki yarışlarda en az kazandığı puan 25'ti ve Britanya GP öncesinde Red Bull 286 puan ile Mercedes'in 44 puan önünde lider durumdaydı. Bu açıdan genel performanslara bakarsak, mevcut puan tablosuna göre Britanya GP öncesi tablonun performans açısından daha doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Son iki yarışta yaşananlara rağmen Red Bull'un yarış hafta sonlarında topladığı ortalama puan %18.7'den 26.4'e yükseldi. Takımın ne kadar geliştiğinin en gerçekçi işareti ise galibiyet sayısı. Takım geçen sene ilk 11 yarışta sadece 1 galibiyet elde ederken bu sene 6 galibiyet kazandı. Takımın yeni pilotu Sergio Perez, yaşadığı bazı şanssızlıklara rağmen geçen seneki Alex Albon'a göre daha iyi bir ikinci pilot oldu ve Albon'dan 40 puan daha fazla kazandı.

Ferrari

2020: 6., 80 puan – en iyi sonuç, 2.lik

2021: 3., 163 puan (+ 83) – en iyi sonuç, 2.lik

Ferrari bu sene açık bir şekilde büyük adımlar attı ve geçen seneki altıncılıktan üçüncülüğe kadar yükselmeyi başardı. Geçen sene aynı dönemde 80 puan kazanan Ferrari, bu sene iki kat ilerleme kaydetti ve 163 puan topladı. Bu, Ferrari'nin geçen seneye göre en çok ilerleme kaydeden takım olduğu manasına geliyor.

Geçen sene yarış başı ortalama 7.7 puan kazanan takım, bu sene ortalama puanını 14.8'e yükseldi. Bunda iki pilotun birden istikrarlı puanlar almasının da etkisi oldu. Takımın yeni pilotu Carlos Sainz, kendisinden daha hızlı görünen ancak daha fazla şanssızlık yaşayan Charles Leclerc karşısında 83 puan topladı. Leclerc ise 80 puanda kaldı. Geçen sene aynı dönemde Leclerc 63 puan kazanırken, Sebastian Vettel ancak 17 puan toplayabilmişti. Ancak bu sonuçta tabii ki sadece istikrar değil, performans da etkili oldu. Leclerc'in bu sene Monako ve Bakü'de kazandığı pole pozisyonları, Ferrari aracının daha hızlı olduğunun net bir işareti.

McLaren

2020: 4., 116 puan – en iyi sonuç, 2.lik

2021: 4., 163 puan (+47) – en iyi sonuç, 3.lük

McLaren, bu sene %40 daha fazla puan topladı ve geçen seneye göre 47 puan daha fazla hanesine yazdırdı ve şu anda Ferrari ile aynı puana sahip. Ancak McLaren, Ferrari'nin en iyi sonucunun ikincilik olması nedeniyle şampiyonada 4. sırada bulunuyor. McLaren, 2020'de aynı dönemde aynı pozisyondaydı ve 3. sıradaki Racing Point'in 4 puan gerisindeydi ancak sezonun sonunda 3. olmayı başardı.

McLaren'ın bu seneki puan açıdan gelişimi tamamen Lando Norris'in aldığı sonuçlar sayesinde oldu. Geçen sene 65 puan kazanan Norris, bu sene aynı dönemde 113 puan kazandı ve McLaren'ın puanlarının 2/3'ünü toplayan isimdi. Takımın yeni pilotu Daniel Ricciardo ise ilk 11 yarışta sadece 50 puan toplayabildi. Norris, şu ana kadar genel olarak Mercedes ve Red Bull dışında en hızlı isimdi ve zaman zaman onları zorlayabildi. Macaristan, takımın bu sene puan kazanamadığı tek yarıştı ve ortalama puan sayısı 14.8'e düştü. Yine de bu, takımın geçen seneki 11.8'lik puan ortalamasına göre iyileşme manasına geliyor.

Alpine

2020: 5., 114 puan – en iyi sonuç, 3.lük

2021: 5., 77 puan (-37) – en iyi sonuç, 1.lik

Geçen seneki Renault ekibinin bu sene ne kadar gerilediği karşısında şaşırabilirsiniz. Macaristan'daki sürpriz hafta sonunda galibiyetle birlikte toplam 37 puan toplayan Alpine, buna rağmen geçen seneye göre ilk 11 yarışta 37 puan daha az topladı ve istikrarlı bir şekilde ilk 10 mücadelesi veremedi.

Geçen sene Renault adına yarışan Daniel Ricciardo, bu aşamaya kadar tek başına 78 puan kazanmıştı. Bu, Alonso ve Ocon'un birlikte topladıklarından daha fazlası. Takım yine 5. sırada ancak geçen sene aynı dönemde Ferrari'nin 34 puan önünde yer alırken bu sene AlphaTauri 9 puan geride. Takımın puan ortalaması 10.6'dan 7'ye düştü.

Fernando Alonso, Alpine A521, George Russell, Williams FW43B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

AlphaTauri

2020: 7., 67 puan – en iyi sonuç, 1.lik

2021: 6., 68 puan (+1) – en iyi sonuç, 3.lük

Genel puan kazanma istikrarı açısından AlphaTauri bu sene çok istikrarlıydı. Geçen sene aynı dönemde 67 puan kazanan takım, bu sene 68 puan kazandı. Ancak yarış başına puan kazanma ortalaması, geçen seneki tam sezon 6.2'yken şu ana kadar 6.1 oldu. Takım geçen sene aynı dönem sonunda 7. sırada yer alırken şu anda 6. sıraya yükselmiş durumda ve kendisini takip eden Aston Martin'in 20 puan önünde bulunuyor. Takım, geçen sene Gasly'nin Monza'da aldığı sürpriz zaferle 25 puan kazanmıştı ancak istikrarlı puan kazanamıyordu. Bu sene ise Gasly, düzenli bir şekilde yarışlara ilk 6'dan başladı ve puanlar kazandı. Bu aracın daha iyi performans gösterdiğinin bir işareti. Geçen sene aynı dönemde 53 puan kazanan Gasly, bu sene 50 puan kazandı. Takımın çaylağın Yuki Tsunoda'nın 18 puanla, geçen sene aynı dönemde 14 puan kazanan Daniil Kvyat'ı geçtiğine muhtemelen şaşıracaksınız.

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, as they put a lap on Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin

2020: 3., 120 puan – en iyi sonuç, 3.lük

2021: 7., 48 puan (-72) – en iyi sonuç, 2.lik

Eski Racing Point takımı, 2021'de en çok geri adım atan takım oldu. Geçen sene 120 puan kazanan takım, bu sene ilk 11 yarışın ardından %60 gerileme ile 48 puan toplayabildi. Tabii ki Macaristan GP'de Vettel'in diskalifiye edilmesiyle kaybedilen 18 puan büyük fark yaratabilirdi. O puanlar olsaydı takım, şampiyonada AlphaTauri'nin önünde 6. olacaktı. Ancak takımın geçen sene "kopya skandalı" nedeniyle de 15 puan kaybettiğini unutmamak lazım. Bu durumda takımın geçen sene ilk 11 yarışta 135 puan kazandığını söyleyecektik ve bu yüzden gerileme daha dramatik olacaktı.

Sergio Perez geçen sene Racing Point'le çok istikrarlıydı ve ilk 11 yarışta 68 puan kazanmıştı. Lance Stroll de ona benzer performans gösterip 57 puan almıştı. Bu sene ise Vettel ilk 11 yarışta 30 puan kazanırken Stroll sadece 18 puan kazanabildi. Takımın puan kazanma ortalaması 11.8'den 4.3'e geriledi.

Williams

2020: 10., 0 puan – en iyi sonuç, 11.lik

2021: 8., 10 puan (+10) – en iyi sonuç, 7.lik

Geçen sene sıfır puana sahip olan Williams'ın bu sene şimdiden 10 puan kazanmış olması takım için devasa bir kazanç oldu ve bu sayede 10. sıradan 8. sıraya yükselmeyi başardı. George Russell, düzenli bir şekilde sıralamalarda ilk 10 mücadelesi vererek takımın yıldızı oldu ancak İngiliz sürücü bu performansını pazar günlerine yansıtmakta zorlandı. Takım tüm puanlarını Macaristan GP hafta sonunda Nicholas Latifi ve Russell ikilisiyle kazandı. Latifi 7. olurken, Russell yarışı 8. sırada tamamladı.

Alfa Romeo

2020: 8., 5 puan – en iyi sonuç, dokuzunculuk

2021: 9., 3 puan (-2) – en iyi sonuç, onunculuk

Alfa Romeo takımı şu ana kadar geçen seneye kıyasla daha az puan kazandı ve Williams nedeniyle bir sıra kaybetmiş oldu. Takım performans açısından önde olma fırsatına sahip olabilirdi ancak Bakü ve Macaristan GP gibi kaotik yarışları değerlendiremedi ve onlarda ancak 10. olabildi. Alfa Romeo'nun 4 kez 11. olması, aslında geçen seneye göre aracın daha hızlı olduğunu ancak her zaman maksimumu alamadığını ya da şansının yaver gitmediğini işaret ediyor.

Haas

2020: 9., 3 puan – en iyi sonuç, dokuzunculuk

2021: 10., 0 puan – en iyi sonuç, onikincilik

Haas, 2021'de iki çaylak sürücü ile yarışma kararının ve tüm kaynaklarının 2022'ye aktarmasının ardından bu senenin geçiş senesi olacağını biliyordu. Bu durum pist üstü performanslara yansıdı ve Mick Schumacher ve Nikita Mazepin, sıralamalarda düzenli bir şekilde son sıralarda yer aldılar. Ancak geçen sene deneyimli pilotlar Kevin Magnussen ve Romain Grosjean'la Haas, ancak 3 puan toplayabilmişti.

Sonuç

Yani 2021'de en çok gelişen F1 takımı hangisi oldu? Açık bir şekilde Red Bull, genellikle Mercedes'i kovalayan takımken bu sene düzenli bir şekilde en azından tek araçla ön sırada yer alması ve toplam 6 galibiyet elde etmesi, Britanya ve Macaristan'da yaşanan hayal kırıklıklarına rağmen büyük bir gelişmeydi.

Ancak bu konuda oyumuz Ferrari'ye gitmeli. Ferrari, geçen seneye göre iki kat fazla puan kazanarak ve şampiyonada 3 sıra kazanarak, en büyük gelişmeyi kaydeden takım oldu. Bu, bir sene içerisinde atılabilecek devasa bir adımdı. Bunun dışında 2020'de genelde sıralamalarda 3. seansa geçmekte zorlanan takım, bu sene iki kez pole pozisyonunu kazandı.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto da Macaristan'da bu konuya dikkat çekmişti.

Binotto, "Geçen seneki aynı sayıda yarışa göre iki kattan daha fazla puan kazandık. Tüm gridi dikkate alırsak, en çok ilerleyen biziz."

"Tur zamanına ve saf araç performansına bakarsak, mesela sıralamaları örnek alalım çünkü orada maksimum performans sergiliyoruz, tüm sezon ortalamasına bakarsak geçen sene pole pozisyonundan 1.4 sn yavaştık."

"Bu sene ise 0.7 sn gerideyiz. 0.7 sn ile hâlâ çok gerideyiz ve bu göz ardı edilemeyecek bir şey değil. Bu yüzden bu durumun farkındayız. Ancak yine de en iyilerle farkı yarı yarıya azalttık. Bu cesaret verici bir şey çünkü doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, battles with Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

İlk 11 yarışa göre puan farkı

1. Ferrari + 83

2. Red Bull Racing + 80

3. McLaren + 47

4. Williams + 10

5. AlphaTauri + 1

6. Alfa Romeo -2

7. Haas – 3

8. Renault/Alpine -37

9. Racing Point/Aston Martin -72

10. Mercedes – 88

İlk 11 yarışın ardından yüzde olarak fark

1. Ferrari +103.75%

2. McLaren +40.51%

3. Red Bull +37.91%

4. AlphaTauri +1.49%

5. Mercedes -22.5%

6. Renault/Alpine -32.4%

7. Alfa Romeo -40.00%

8. Racing Point/Aston Martin -60.00%

- Williams

- Haas

İlk 11 yarışın ardından pozisyon farkı

Ferrari (6 > 3) +3

Williams (10 > 8) +2

AlphaTauri (7 > 6) +1

Mercedes (1 = 1) 0

Red Bull (2 = 2) 0

McLaren (4 = 4) 0

Renault/Alpine (5 = 5) 0

Alfa Romeo (8 > 9 ) -1

Haas (9 > 10 ) -1

Racing Point/Aston Martin (3 > 7) -4

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images