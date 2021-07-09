2021'in en büyük güncelleme paketi, Aston Martin'nin ne kadar hırslı olduğunu gösterdi

Takımın yönetim tarafındaki üst düzey isimleri yeni kuralların adil olmadığı konusunda ısrarcı olsa da takımın teknik ekibi, takımın içerisinde bulunduğu durumdan kurtulmaya odaklandı.

Sezonun ilk yarışlarında takım, durumu tersine çevirmek için bazı küçük güncellemeler getirdi. İlk 4 yarışta sadece 5 puan toplayabilen takım, takip eden 4 yarışta ise 39 puan kazanmayı başardı.

İngiliz ekip, Avusturya GP hafta sonunda puan kazanamasa da bu sene bir takımda gördüğümüz en büyük güncelleme paketini aracına ekledi.

Aston Martin AMR21 front wing comparison Photo by: Uncredited

Değişiklikler aracın ön tarafında başladı. Ön kanadın en üst flapinde küçük ancak anlamlı değişiklik vardı. Üst flapin çoğunluğu değişmezken flap uçlarında yapılan değişiklik hava akımını aşağı doğru yönlendirmede yardımcı olacak.

Güncelleme paketinin temelinde bargeboard vardı. Bu bölgede yapılan değişikliklerin şüphesiz o bölümden geçen hava akımı üzerinde etkisi olacak.

Aston Martin AMR21 bargeboards cluster comparison Photo by: Giorgio Piola

Buradaki kıyaslamadan göreceğiniz üzere, son yarışta sadece bir araca yetecek kadar yeni parça hazırdı. Bu yüzden güncellemeler, her ne kadar takım daha önceden yeni parçaların şampiyonadaki pozisyona göre verileceğini söylese de, Lance Stroll'ün aracına eklendi.

Bu bölümdeki değişiklik kapsamında yeşil ok ile gösterilen alt bumerang kanat daha öne çıkarken, ana dikey parçaya kanallar eklendi ve mavi ok ile gösterilen tüy şeklinde yüzey ortaya çıktı. Bunun dışında arka tarafta dalgalı bir bölüm oluşturmak için tabanın en önündeki balta kafası tarzı tasarım yükseltildi.

Aston Martin AMR21 new fins Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca, sidepodun omzundan geçen hava akışını zorlamak için sidepod kanadının üstüne iki girdap üreteci kanat ekledi.

Aston Martin AMR21 floor comparison Photo by: Giorgio Piola

Bu değişikliklerin dışında taban kısmında da değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda genel performansı iyileştirmek için yeni eklemeler, kaldırmalar ve düzenlemeler yapıldı.

Takım, sidepod kanadı haricinde yeşil ile gösterilen bölümdeki kanatçık sayısını 3'ten 4'e çıkardı. Ancak daha önceden tabandaki kesik bölgesinde iki farklı yarım ay şeklinde kanatçık dizisine sahip olan takım, yeni güncellemede kırmızı ile gösterilen bölümdeki bir seti kaldırmayı tercih etti.

Aston Martin AMR21 floor detail Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin, tabanın arka tekerleklerin önüne gelen bölümü üzerinde de yoğun çalışmış. Takım büyük kanatçık kümesi, daha önce alınan adım benzeri yaklaşımdan ziyade daha kıvrımlı bir geçiş verilerek zeminin kenarına oturdu (iç metin)

Aston Martin AMR21 diffuser comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım ayrıca difüzörün dış tarafında da birkaç değişikliğe gitti. Yeşille işaretlenmiş olan dış bölüm, biraz daha yuvarlandı. En yukardaki bölüm ise kısaltıldı.

Bütün bu değişiklerin bir sonucu olarak, yukarıdaki görselde sarıyla işaretlenen metal sağlamlaştırıcılar yeniden konumlandırıldı.

Aston Martin Racing AMR21 new halo fins Photo by: Giorgio Piola

Avusturya Grand Prix'sindeki güncellemeler, sezonun ilk bölümünde atılan birkaç adımın ardından getirildi.

Takım, Portekiz Grand Prix'sine de büyük bir güncelleme paketiyle gelmiş ve Azerbaycan Grand Prix'sinde de birkaç ufak değişiklik yapmıştı.

Bakü'de yapılan değişiklikler, kokpitin etrafındaki hava akışıyla alakalıydı. Halo'da yer alan bumerang şeklindeki kanatçıklar kaldırıldı ve yerine halo'nun iki tarafında da dikey bir şekilde uzanan küçük kanatçıklar getirildi.