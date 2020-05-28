Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
35 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
112 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
133 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
168 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
182 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Analiz

2021’den itibaren F1 motorlarının gelişimi nasıl durdurulacak?

paylaşım
yorumlar
2021’den itibaren F1 motorlarının gelişimi nasıl durdurulacak?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
28 May 2020 14:16

Formula 1, dün akşam kesinleşen kural değişiklikleriyle birlikte gelecek senelerde motoru geliştirmek için yapılacak olası bütçe savaşının önünü kesmiş oldu

Motor harcamaları, takımların tabii olacakları bütçe sınırının dışında yer alıyordu. Bu, performans kazancı için üreticilerin motor alanında çok daha fazla yatırım yapabileceği endişelerini gündeme getirdi.

Renault F1 Takım Patronu Cyril Abiteboul, bu hafta yaptığı açıklamada şu anda dahi olan motor bütçesinin çok yüksek seviyede olduğunu söylemişti.

Yeni kurallarda 2020 ve sonrası için motor gelişimi konusunda çok ciddi kısıtlama getirildi. Şu ana kadar motor üreticileri her sene tamamen yeni bir motor getirip, sene içerisinde onu istediği kadar güncelleyebiliyordu. Sene içerisinde 3 güç ünitesi kullanımı hakkı olduğunu varsayarsak, üreticiler her bir güç ünitesinde yeni, güncellenmiş parçaları devreye sokabiliyordu.

Ancak gelecek sene için bu konuda ciddi değişiklik yapıldı. Üreticiler 2021’de motor tasarımlarını onaylatacaklar ve 2025 sonuna kadar o motorlar kullanılacak.

Kurallarda “Her bir motor üreticisi, ilgili dönemde tek bir motor tasarımını onaylatacak ve 2021 şampiyonası sonuna kadar o tasarım geçerli olacak.” sözlerine yer verildi.

Bu, üreticilerin güç ünitesinde hiç değişiklik yapamayacağı manasına gelmiyor ancak 5 senelik bu dönemde güç ünitesinde yapılabilecek değişiklikler çok kısıtlı olacak.

Bu seneden itibaren güç ünitesinin bazı bileşenlerinde değişiklik yapılması yasaklanacak. Ancak bazı parçalar bu sene ile 2023 arasında her sene bir kez güncellenebilecek.

Örnek olarak, tüm motor alt grupları ve MGU-H’de bu sene değişiklik yapılamayacak ancak 2021, 2022 ve 2023’te her sene bir kere değişiklik yapılabilecek.

MGU-K ve Enerji Deposu gibi alanlarda şu andan itibaren 2021 sonuna kadar güncelleme yapılabilecek. Sonrasında 2022 ya da 2023’te bir kez daha güncelleme yapılmasına izin verilecek.

Motor tarafında 41 parçanın detaylarına çok fazla girmeden, bu sene MGU-K, kontrol elektroniklerinin enerji depolamasında bu sene bir güncelleme yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Üreticiler 2021’e tamamen yeni ya da güncellenmiş bir motorla başlayabilir, ancak sene içerisinde sadece bir kez değişiklik yapabilir.

2021 ve 2023’te bir güncellemeye daha izin verilecek ve ardından her şeyin gelişimi 2025’e kadar tamamen dondurulacak.Ancak V8 motorlar döneminde olduğu gibi belli alanlarda istisnalar olacak ve dayanıklılık endişeleri

yle güncelleme yapılmasına izin verilebilecek.

Kurallarda, “Bir üretici, motorların dondurulduğu dönemde FIA’ya sadece dayanıklılık, güvenlik, harcamaları düşürme, yerleşim ya da tedarik sorunu nedeniyle değişiklik için başvurabilir.”

“Başvurular FIA Teknik Departmanı’na yazılı bir şekilde yapılmalı ve gerekli tüm sportif bilgiler sağlanmalı. FIA, bu kapsamda gelecek tüm başvuruları değerlendirecek.” denildi.

Bir diğer dikkat çekici düzenleme ise müşteri takımlarına 2021’den itibaren tam olarak fabrika takımıyla aynı güç ünitesi tasarımının verilmesinin sıkı bir şekilde kontrol edileceğinin belirtilmesi oldu.

Müşteri takımının farklı bir şey talep etmemesi halinde, müşteri takımları ve fabrika takımları tam olarak aynı donanımı ve yazılımı kullanması, motorların aynı şekilde çalışması, farklı bir yakıt ya da yağ tedarikçisi istenmemesi halinde aynı yakıt ve yağın kullanılması gerektiği belirtildi.

Sonraki haber
Ferrari'den ayrılan Tortora, Mercedes'in tasarım şefi yardımcısı oldu

Önceki haber

Ferrari'den ayrılan Tortora, Mercedes'in tasarım şefi yardımcısı oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 araçlarını yavaşlatmak için yapılan taban değişiklikleri neler?

2s
2
Formula 1

Ferrari'den ayrılan Tortora, Mercedes'in tasarım şefi yardımcısı oldu

1s
3
Formula 1

F1'in yeni aerodinami handikap sistemi nasıl çalışacak?

2s
4
Formula 1

McLaren, Ron Dennis'in 333 milyon dolarlık ödemesini tamamladı

5
Formula 1

Kravitz: "Bottas, Red Bull'la görüşüyor"

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

2021’den itibaren F1 motorlarının gelişimi nasıl durdurulacak?
F1

2021’den itibaren F1 motorlarının gelişimi nasıl durdurulacak?

Ferrari'den ayrılan Tortora, Mercedes'in tasarım şefi yardımcısı oldu
F1

Ferrari'den ayrılan Tortora, Mercedes'in tasarım şefi yardımcısı oldu

F1'in yeni aerodinami handikap sistemi nasıl çalışacak?
F1

F1'in yeni aerodinami handikap sistemi nasıl çalışacak?

F1 araçlarını yavaşlatmak için yapılan taban değişiklikleri neler?
F1

F1 araçlarını yavaşlatmak için yapılan taban değişiklikleri neler?

Massa: "Ferrari'nin Ricciardo ile anlaşacağını düşünmüştüm"
F1

Massa: "Ferrari'nin Ricciardo ile anlaşacağını düşünmüştüm"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.