2021’den itibaren F1 motorlarının gelişimi nasıl durdurulacak?

Motor harcamaları, takımların tabii olacakları bütçe sınırının dışında yer alıyordu. Bu, performans kazancı için üreticilerin motor alanında çok daha fazla yatırım yapabileceği endişelerini gündeme getirdi.

Renault F1 Takım Patronu Cyril Abiteboul, bu hafta yaptığı açıklamada şu anda dahi olan motor bütçesinin çok yüksek seviyede olduğunu söylemişti.

Yeni kurallarda 2020 ve sonrası için motor gelişimi konusunda çok ciddi kısıtlama getirildi. Şu ana kadar motor üreticileri her sene tamamen yeni bir motor getirip, sene içerisinde onu istediği kadar güncelleyebiliyordu. Sene içerisinde 3 güç ünitesi kullanımı hakkı olduğunu varsayarsak, üreticiler her bir güç ünitesinde yeni, güncellenmiş parçaları devreye sokabiliyordu.

Ancak gelecek sene için bu konuda ciddi değişiklik yapıldı. Üreticiler 2021’de motor tasarımlarını onaylatacaklar ve 2025 sonuna kadar o motorlar kullanılacak.

Kurallarda “Her bir motor üreticisi, ilgili dönemde tek bir motor tasarımını onaylatacak ve 2021 şampiyonası sonuna kadar o tasarım geçerli olacak.” sözlerine yer verildi.

Bu, üreticilerin güç ünitesinde hiç değişiklik yapamayacağı manasına gelmiyor ancak 5 senelik bu dönemde güç ünitesinde yapılabilecek değişiklikler çok kısıtlı olacak.

Bu seneden itibaren güç ünitesinin bazı bileşenlerinde değişiklik yapılması yasaklanacak. Ancak bazı parçalar bu sene ile 2023 arasında her sene bir kez güncellenebilecek.

Örnek olarak, tüm motor alt grupları ve MGU-H’de bu sene değişiklik yapılamayacak ancak 2021, 2022 ve 2023’te her sene bir kere değişiklik yapılabilecek.

MGU-K ve Enerji Deposu gibi alanlarda şu andan itibaren 2021 sonuna kadar güncelleme yapılabilecek. Sonrasında 2022 ya da 2023’te bir kez daha güncelleme yapılmasına izin verilecek.

Motor tarafında 41 parçanın detaylarına çok fazla girmeden, bu sene MGU-K, kontrol elektroniklerinin enerji depolamasında bu sene bir güncelleme yapılabileceğini söyleyebiliriz.

Üreticiler 2021’e tamamen yeni ya da güncellenmiş bir motorla başlayabilir, ancak sene içerisinde sadece bir kez değişiklik yapabilir.

2021 ve 2023’te bir güncellemeye daha izin verilecek ve ardından her şeyin gelişimi 2025’e kadar tamamen dondurulacak.Ancak V8 motorlar döneminde olduğu gibi belli alanlarda istisnalar olacak ve dayanıklılık endişeleri

yle güncelleme yapılmasına izin verilebilecek.

Kurallarda, “Bir üretici, motorların dondurulduğu dönemde FIA’ya sadece dayanıklılık, güvenlik, harcamaları düşürme, yerleşim ya da tedarik sorunu nedeniyle değişiklik için başvurabilir.”

“Başvurular FIA Teknik Departmanı’na yazılı bir şekilde yapılmalı ve gerekli tüm sportif bilgiler sağlanmalı. FIA, bu kapsamda gelecek tüm başvuruları değerlendirecek.” denildi.

Bir diğer dikkat çekici düzenleme ise müşteri takımlarına 2021’den itibaren tam olarak fabrika takımıyla aynı güç ünitesi tasarımının verilmesinin sıkı bir şekilde kontrol edileceğinin belirtilmesi oldu.

Müşteri takımının farklı bir şey talep etmemesi halinde, müşteri takımları ve fabrika takımları tam olarak aynı donanımı ve yazılımı kullanması, motorların aynı şekilde çalışması, farklı bir yakıt ya da yağ tedarikçisi istenmemesi halinde aynı yakıt ve yağın kullanılması gerektiği belirtildi.