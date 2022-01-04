2021'deki kazalar Ferrari'nin bütçesini pek fazla etkilememiş
Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in yıl içerisinde yaptığı kazalar, bu yılki aracı çok fazla geliştirmedikleri için Ferrari'nin bütçesini pek fazla etkilememiş.
Ferrari, 2021 sezonunda takımlar şampiyonasını üçüncü sırada tamamladı. Bu sonuç için takım epeyce çalışmak zorunda kaldı ve yıl boyunca, 22 yarışın 21'inde puan aldılar.
Ferrari yılın ilk yarısında bazı zorluklar da yaşadı ve özellikle hızlı pistlerde, lastiklerden en iyisini almakta zorlandılar.
Bu durum Fransa GP'de büyük problemlere neden oldu ve her iki pilot da, lastik aşınması nedeniyle ilk onun dışına düştü.
Ferrari'nin spor direktörü Laurent Mekies, Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda, "Lastik aşınması genellikle rakiplerimizden daha yüksekti."
"Bu sorunu çözmek için çok uğraştık, simülatör üzerinde çok çalıştık. Lastik ısınmasını nasıl daha verimli kullanabileceğimizi bulmamız gerekiyordu ve bazı iyileştirmeler yaptık ancak yine de mutlu değildik"
"Sorunlar en çok ön lastiklerin sınırlı olduğu pistlerde ortaya çıkıyordu ve oralarda epey zorluk yaşadık." dedi.
Sezon boyunca Charles Leclerc ve Carlos Sainz, aracı limitlerine kadar zorlarken toplamda 10 kez kaza yaptılar. Bu da takıma ekstra maliyet anlamına geliyordu.
Mekies, "Sürücülerimizi limitlere kadar zorlama konusunda cesaretlendirdik çünkü mücadeleleri, takımın ilerlemesine yardımcı oluyor."
"2021'de sahip olduğumuz aracı nispeten sınırlı oranda geliştirdik ve bu nedenle kazaların sonuçlarını telafi etmek için bütçeden fon tahsisi yapmak epey kolaydı."
"Ancak 2022'de durum değişecek ve tüm paranın sadece aracın gelişimi için harcanması gerekecek."
"Sezon başında araçların birbirinden farklı görüneceğini düşünüyorum ancak altı hafta sonra bu farklılıklar giderek azalacak ve 2023 yılına kadar araçlar oldukça benzer hale gelecek. Gelişebileceğiniz yerlerin sayısı eskisine kıyasla çok daha az." dedi.
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Fotoğraf: Ferrari