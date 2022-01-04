2021'deki kazalar Ferrari'nin bütçesini pek fazla etkilememiş

Ferrari'nin spor direktörü Laurent Mekies, Auto Motor und Sport ile yaptığı röportajda, "Lastik aşınması genellikle rakiplerimizden daha yüksekti."

"Bu sorunu çözmek için çok uğraştık, simülatör üzerinde çok çalıştık. Lastik ısınmasını nasıl daha verimli kullanabileceğimizi bulmamız gerekiyordu ve bazı iyileştirmeler yaptık ancak yine de mutlu değildik"

"Sorunlar en çok ön lastiklerin sınırlı olduğu pistlerde ortaya çıkıyordu ve oralarda epey zorluk yaşadık." dedi.

Sezon boyunca Charles Leclerc ve Carlos Sainz, aracı limitlerine kadar zorlarken toplamda 10 kez kaza yaptılar. Bu da takıma ekstra maliyet anlamına geliyordu.

Mekies, "Sürücülerimizi limitlere kadar zorlama konusunda cesaretlendirdik çünkü mücadeleleri, takımın ilerlemesine yardımcı oluyor."

"2021'de sahip olduğumuz aracı nispeten sınırlı oranda geliştirdik ve bu nedenle kazaların sonuçlarını telafi etmek için bütçeden fon tahsisi yapmak epey kolaydı."

"Ancak 2022'de durum değişecek ve tüm paranın sadece aracın gelişimi için harcanması gerekecek."

"Sezon başında araçların birbirinden farklı görüneceğini düşünüyorum ancak altı hafta sonra bu farklılıklar giderek azalacak ve 2023 yılına kadar araçlar oldukça benzer hale gelecek. Gelişebileceğiniz yerlerin sayısı eskisine kıyasla çok daha az." dedi.