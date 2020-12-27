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Formula 1 / Son dakika

2021'de lastik seçimini yine Pirelli yapacak

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2021'de lastik seçimini yine Pirelli yapacak
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, Editör

FIA, mevcut pandemi şartlarından ötürü 2021 yılında yarışlara götürülecek lastik hamurları sayılarını Pirelli'nin seçeceğini duyurdu.

Pirelli'nin elinde beş farklı (C1, C2, C3, C4, C5) kuru zemin lastiği bulunuyor ve İtalyan üretici her hafta sonuna bu lastiklerden üçünü götürüyor.

Pirelli normalde takımlara yarış için hangi lastikten kaç tane istediğini seçme özgürlüğü veriyor. Böylelikle takımlar 13 lastiğin nasıl bölüneceğini kendileri seçiyorlar.

Bu, stratejik anlamda da önemliydi çünkü farklı seçimler yapıldığı için strateji farklılığı oluşuyordu.

Ancak geçen yıl pandeminin neden olduğu zorluklar nedeniyle tamamen farklı bir kural yürürlüğe girdi ve takımların hafta sonu sahip olduğu 13 lastik setinin seçiminin artık Pirelli tarafından yapılacağı duyuruldu.

Bu durumun 2021'de değişmesi bekleniyordu. Fakat FIA, Pirelli ve takımlar arasında yapılan görüşmelerin ardından kuralın 2021'e taşınmasına karar verildi.

Buna göre takımlar her hafta sonu sabit şekilde 8 set yumuşak, 3 set orta ve 2 set sert lastiğe sahip olacaklar.

Bunun yılın ikinci yarısında değişme ihtimali bulunuyor. Ancak özellikle ilk yarıdaki yarışlarda lastik seçimini Pirelli yapacak.

 

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Editör Kemal Şengül

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